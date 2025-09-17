Dövizler / GBPCAD
GBPCAD: Pound Sterling vs Canadian Dollar
1.85425 CAD 0.01382 (0.74%)
Sektör: Döviz Baz: Pound Sterling Kâr para birimi: Canadian Dollar
GBPCAD döviz kuru bugün -0.74% değişti. Gün boyunca döviz kuru, 1 GBP başına Düşük fiyatı olarak 1.85399 CAD ve Yüksek fiyatı olarak 1.87023 CAD aralığında işlem gördü.
İngiliz poundu vs Kanada doları hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, İngiliz poundu fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
1.85399 1.87023
Yıllık aralık
1.74570 1.88427
- Önceki kapanış
- 1.8680 7
- Açılış
- 1.8690 0
- Satış
- 1.8542 5
- Alış
- 1.8545 5
- Düşük
- 1.8539 9
- Yüksek
- 1.8702 3
- Hacim
- 64.570 K
- Günlük değişim
- -0.74%
- Aylık değişim
- 0.13%
- 6 aylık değişim
- -0.21%
- Yıllık değişim
- 2.60%
21 Eylül, Pazar