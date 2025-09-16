通貨 / GBPCAD
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
GBPCAD: Pound Sterling vs Canadian Dollar
1.86294 CAD 0.00513 (0.27%)
セクター: 通貨 ベース: Pound Sterling 利益通貨: Canadian Dollar
GBPCADの今日の為替レートは、-0.27%変化しました。日中、通貨は1GBPあたり1.86264CADの安値と1.87023CADの高値で取引されました。
英国ポンドvsカナダドルダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 履歴チャートは、スターリングポンド価格が過去にどのように変化したかを示しています。異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GBPCAD News
- Forex Today: BoJ’s hawkish twist lifts Japanese Yen, focus shifts to Trump-Xi call
- When are the UK Retail Sales and how could they affect GBP/USD?
- GBP/USD sinks after BoE holds rates steady, UK Retail Sales in the barrel
- GBP/USD slips as BoE holds rates, trims QT and hints at future cuts
- GBP: QT announcement in focus today – ING
- GBP/USD: Likely to trade in a range between 1.3600 and 1.3665 – UOB Group
- GBP/USD pulls back after inverse head-and-shoulders breakout – Société Générale
- GBP/USD Forecast 18/09: Grinds Higher Ahead of FOMC (Video)
- Pound Sterling eases further against US Dollar ahead of BoE decision
- GBP/USD Forex Signal 18/09: Sits on Edge (chart)
- Forex Today: Eyes on the BoE verdict after Fed’s cautious cut
- Pound Sterling declines to near 1.3600 ahead of BoE rate decision
- GBP/USD: BoE has tough act to follow after Fed cuts rates
- GBP/USD spikes toward 1.3700 as Fed cuts rates eyes on Powell presser
- GBP/USD rises as UK inflation supports BoE hold, Fed cut in focus
- GBP shrugs off in-line CPI data – BBH
- GBP/USD Forecast 17/09: Rallies Strongly Ahead (Chart)
- GBP/USD: Scope to extend to 1.3700 – UOB Group
- GBP: Fiscal policy remains the weakest link – ING
- Pound Sterling faces pressure as UK inflation seems to peak
- GBP/USD Forex Signal 17/09: Bullish Forecast Ahead (Chart)
- Forex Today: The calm before the BoC and Fed storm
- GBP/USD remains below 1.3650 ahead of UK CPI data
- GBP/USD jumps past 1.3640 as US Dollar hits 10-week low ahead of Fed
GBPCADの取引アプリ
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (12)
MultiWay EA は、強力な平均回帰戦略に基づいた、スマートで効率的な自動売買システムです。9つの相関関係のある（さらには通常「トレンド型」とされるものも含む）通貨ペア — AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD、USDCAD、EURUSD、GBPUSD、EURCAD、EURGBP、GBPCAD — による広範な分散により、強い方向性の動きの後に価格が平均へ戻る動きを捉えます。 購入後、完全なセットアップ手順を受け取るためにプライベートメッセージを送ってください。 リアルタイムシグナル: こちらをクリック 現在の価格 — 次の10名様はわずか $1937。 最終価格 : $3987 — 10件ごとの購入ごとに価格が $100 上昇します。 MultiWay EA は、シンプルさ、安定性、明確なロジックを重視する方に最適です — 複雑な設定は不要ですが、柔軟な資金管理とリスクコントロール機能を備えています。 このEAは本当の「セットして忘れる」哲学に従っています。ユーザーの介入を最小限に抑えながら、何年も安定して稼働でき、長期戦略に理想的です。 Mul
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
このインジケーターを購入された方には、以下の特典を 無料 で提供しています： 各トレードを自動で管理し、ストップロスとテイクプロフィットを設定し、戦略ルールに基づいてポジションを決済する補助ツール 「Bomber Utility」 様々な銘柄に合わせたインジケーターの設定ファイル（セットファイル） 「最小リスク」、「バランスリスク」、「待機戦略」 の3つのモードで使用できる Bomber Utility 用の設定ファイル このトレーディング戦略をすぐに導入・設定・開始できる ステップバイステップのビデオマニュアル ご注意： 上記の特典を受け取るには、MQL5のプライベートメッセージシステムを通じて販売者にご連絡ください。 オリジナルのカスタムインジケーター 「Divergence Bomber（ダイバージェンス・ボンバー）」 をご紹介します。これは、MACDのダイバージェンス（乖離）戦略に基づいた 「オールインワン」型のトレーディングシステム です。 このテクニカルインジケーターの主な目的は、価格とMACDインジケーターの間に発生するダイバージェンスを検出 し、将来の価格の動きを示す
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
最強のEAを紹介します！これは私の手動トレードシステム「 Algo Pumping 」をベースにして作り上げたものです。 このストラテジーを徹底的に磨き上げ、重要なアップデート、フィルター、テクノロジーをぶち込み、ついにリリースすることになりました。このEAは： 高度なAlgo Pumping Swing Tradingアルゴリズムでマーケットを攻めます 資金を守るためにしっかりStop Lossを設定 「Prop Firmチャレンジ」にも「個人トレード」にもバッチリ対応 マーチンゲールも重いナンピンも使わず、リスク管理はスマートに M15タイムフレームで稼働（今後H1とH4対応も予定） 15通貨ペアを同時に運用：AUDCAD、AUDCHF、AUDUSD、AUDSGD、CADCHF、EURGBP、EURNZD、EURUSD、GBPAUD、GBPCAD、GBPCHF、GBPUSD、NZDUSD、USDCAD、USDCHF ブレイクアウト戦略は使わない（無理な突っ込みトレードなし） サーバーの遅延や超高速約定に頼らず安定稼働 最低入金額はたったの200USDからスタート可能 レバレッジも自
TTM Squeeze Pro Adaptive Momentum Breakout Tool
Mathieu Adams
Description of the TTM Squeeze Momentum Pro Indicator Introducing TTM Squeeze Momentum Pro — a powerful, all-in-one volatility and momentum breakout system designed for serious traders who want high-probability trade setups during compression and expansion phases of the market. This proprietary indicator combines the time-tested TTM Squeeze concept with an inertia-weighted momentum engine , providing enhanced visual confirmation for entry timing and market strength. The indicator detects low-vol
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
優れたテクニカルインジケーター「Grabber」をご紹介します。これは、すぐに使える「オールインワン」トレーディング戦略として機能します。 ひとつのコードに、市場のテクニカル分析ツール、取引シグナル（矢印）、アラート機能、プッシュ通知が強力に統合されています。 このインジケーターを購入された方には、以下の特典を無料で提供します： Grabberユーティリティ：オープンポジションを自動で管理するツール ステップバイステップのビデオマニュアル：インジケーターのインストール、設定、取引方法を解説 カスタムセットファイル：インジケーターをすばやく自動設定し、最大限の成果を出すための設定ファイル 他の戦略はもう忘れてください！Grabberだけが、あなたを新たなトレードの高みへと導いてくれるのです。 Grabber戦略の主な特徴： 推奨タイムフレーム：M5〜H4 対応通貨ペア・資産：どれでも使用可能ですが、私が実際に検証した以下を推奨します（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、E
Range AI MT5
Leonid Arkhipov
5 (3)
私は Range AI を作成しました。落ち着いて、余計なリスクを負わずに取引するためです。 このEA（エキスパートアドバイザー）は、人工知能で学習された複雑なアルゴリズムに基づいています。その役割は、信頼できるエントリーポイントを見つけ、グリッドやマーチンゲールを使わずに、最小限のドローダウンで慎重に取引することです。 Range AI はレンジを構築し、確認を待ち、成功の可能性が最も高い状況でのみ動作します。私にとって、各トレードに安定性と自信をもたらすシステムを作ることが重要でした。 このEAは以下の銘柄に最適化されています：CHFJPY、EURNZD、EURUSD、GBPCAD、USDCHF、USDJPY、および XAUUSD（金）。 Range AI は、市場で混乱や不要なリスクなしに、クリーンかつ安全に利益を上げたい人に適しています。 Range AI の利点 • マルチ通貨対応。複数の銘柄を同時に取引できます。ある通貨ペアでの損失は他のペアで素早く補われます。 • プロフェッショナルな取引システム。固定ロット、動的なテイクプロフィットとストップロスを使用。ほとんどの
Urban Pulse
Fajar Dicky Firmansyah
5 (1)
派手なトリックはなし。壊れた約束はなし。 Urban Pulseは、一つのことに気を使うトレーダーのために設計されています: 一貫性。プロップチャレンジを通じてスケールする場合でも、クライアント資本を管理する場合でも、このEAは限界内にとどまり、結果を提供します。 単一チャートでの実行: GBPUSD に対して時間枠 H1 で添付します。それだけです。1つのチャート。1つの武器。 重要: このバージョンは 割引価格 で提供されています。最終価格: $399。早期アクセスはすぐに終了します。 チャンネル リンク = https://www.mql5.com/en/channels/mqltradingfajar 主要な利点 自動リスクロジック： アカウントサイズとSL距離に基づいてロットサイズを計算します。 手動または固定ロットサポート： あなたがモードをコントロールします - 保守的または攻撃的。 ドローダウンガード： フローティング損失が設定したパーセンテージを超えた場合、自動的にシャットダウンします。 ワンチャートデザイン： 複数のシンボルを内部で管理し、プラットフォームを cl
The Rise of Skywalker MT5
Marta Gonzalez
The Rise of Skywalker: It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor, which allows you to presize the trade according to the preferences of the trader. Is a revolution in the customization of the trading. The Rise of Skywalker is a expert advisor based in the indicator The Rise of Sky walker: ( https://www.mql5.com/es/market/product/44534 ) This system uses only one trade in each operation. Do not use Grip or martingale Low risk system since it h
1日のレンジ
1.86264 1.87023
1年のレンジ
1.74570 1.88427
- 以前の終値
- 1.8680 7
- 始値
- 1.8690 0
- 買値
- 1.8629 4
- 買値
- 1.8632 4
- 安値
- 1.8626 4
- 高値
- 1.8702 3
- 出来高
- 25.585 K
- 1日の変化
- -0.27%
- 1ヶ月の変化
- 0.60%
- 6ヶ月の変化
- 0.26%
- 1年の変化
- 3.08%
19 9月, 金曜日
12:30
CAD
- 実際
-
- 期待
- 0.8%
- 前
- 1.5%
12:30
CAD
- 実際
-
- 期待
- 0.4%
- 前
- 1.9%
19:30
GBP
- 実際
-
- 期待
- 前
- -33.6 K