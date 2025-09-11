货币 / GBPCAD
GBPCAD: Pound Sterling vs Canadian Dollar
1.87576 CAD 0.00077 (0.04%)
版块: 货币 基础: Pound Sterling 盈利货币: Canadian Dollar
今日GBPCAD汇率已更改by 0.04%。当日，该货币每1GBP以低点1.87437 CAD和高点1.87616 CAD进行交易。
关注英镑vs加拿大元动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。历史图表显示了过去英国英镑价格的变化情况。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
GBPCAD新闻
GBPCAD on the Community Forum
- GBPCAD buy setup
GBPCAD交易应用程序
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (12)
MultiWay EA 是一个智能高效的自动交易系统，基于强大的均值回归策略。通过在九个相关（甚至一些通常“趋势性”）的货币对上进行广泛的分散化交易 — AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD、USDCAD、EURUSD、GBPUSD、EURCAD、EURGBP 和 GBPCAD — 它能够在强烈的单边走势后捕捉价格回归均值的机会。 购买后，请发送私人消息以获取完整的安装说明。 实时信号: 点击这里 当前价格 — 仅 $1937（限接下来的 10 位买家）。 最终价格 : $3987 — 每 10 笔购买后价格增加 $100。 MultiWay EA 非常适合那些重视简洁、稳定和清晰逻辑的交易者 — 无需复杂的设置，但具备灵活的资金管理和风险控制选项。 该智能交易系统遵循真正的“安装即忘”理念。它可以多年稳定运行，几乎无需用户干预，非常适合长期策略。 您可以将 MultiWay EA 作为账户的独立解决方案，或作为多元化投资组合中的重要组成部分。 只需将其附加到图表上，其余交给它完成。 MultiWay EA 的主要特点: 在运行过程中，EA 不仅考
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (64)
购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理交易。 Divergence Bomber 指标的主要特点： 支持交易的品种： AUDCAD、AUDCHF、AUDSG
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.77 (66)
给大家带来一款狠角色EA，基于我的手动交易系统 Algo Pumping 打造。我狠狠打磨了这套策略，加了很多实用干货、滤网和黑科技，现在正式上线这款交易机器人，它可以： 按照高级版Algo Pumping Swing Trading算法操盘， 自动挂好Stop Loss止损，护住你的资金池， 无论是Prop Firm挑战赛，还是自己玩实盘，都能轻松搞定， 不搞马丁、不暴力加仓，操作稳得一批， 主打M15周期（后续会开放H1和H4哦）， 一次性管理15个货币对：AUDCAD、AUDCHF、AUDUSD、AUDSGD、CADCHF、EURGBP、EURNZD、EURUSD、GBPAUD、GBPCAD、GBPCHF、GBPUSD、NZDUSD、USDCAD、USDCHF， 不玩突破流（不追单，不挨打）， 对服务器延迟和执行速度要求不高，小账户一样能跑得飞起， 最低入场资金只需200美金起步， 支持各种杠杆：1:30、1:50、1:100、1:200、1:500、甚至1:1000，想怎么玩就怎么玩。 在 AUDCAD M15 上進行測試的預設設定 即時訊號 「Swing Master Inc
TTM Squeeze Pro Adaptive Momentum Breakout Tool
Mathieu Adams
Description of the TTM Squeeze Momentum Pro Indicator Introducing TTM Squeeze Momentum Pro — a powerful, all-in-one volatility and momentum breakout system designed for serious traders who want high-probability trade setups during compression and expansion phases of the market. This proprietary indicator combines the time-tested TTM Squeeze concept with an inertia-weighted momentum engine , providing enhanced visual confirmation for entry timing and market strength. The indicator detects low-vol
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
向您介绍一款优秀的技术指标——Grabber，它是一套即开即用的“全包式”交易策略。 在一个代码中集成了强大的市场技术分析工具、交易信号（箭头）、提醒功能和推送通知。 每位购买该指标的用户还可免费获得以下内容： Grabber辅助工具：用于自动管理已开仓位 视频操作指南：逐步教学如何安装、设置和使用该指标进行交易 原创Set文件：可快速自动配置，帮助实现最佳交易效果 忘掉其他策略吧！只有Grabber能够真正激励你在交易中攀登新高峰！ Grabber策略的主要特点： 交易周期：从M5到H4 适用资产：任意，但我推荐我亲自测试过的品种（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、EURAUD、EURGBP、EURCHF、USDCAD、USDSGD） 交易时间：全天候 24/7 交易效果：我分享自己的真实交易结果，并在此教学如何操作： https://www.mql5.com/ru/market/product/134563?source=Site+Market+MT5+Indic
Range AI MT5
Leonid Arkhipov
5 (3)
我创建了 Range AI，让交易变得冷静而且没有不必要的风险。 该智能交易顾问基于一个由人工智能训练的复杂算法。它的任务是找到可靠的入场点，并谨慎交易——没有网格，没有马丁策略，回撤最小。 Range AI 会构建区间，等待确认，并且只在成功概率最高的情况下才运行。对我来说，重要的是创建一个能够在每笔交易中提供稳定性和信心的系统。 该智能交易顾问已针对以下品种优化：CHFJPY、EURNZD、EURUSD、GBPCAD、USDCHF、USDJPY，以及 XAUUSD（黄金）。 Range AI 适合那些希望在市场中干净、安全获利的人——没有混乱和不必要的风险。 Range AI 的优势 • 多货币交易。该顾问可同时操作多个品种，一对货币对的亏损能很快由其他品种弥补。 • 专业交易系统。算法使用固定手数、动态止盈和止损。在大多数品种上，风险收益比接近 1:1 —— 一次亏损可由一次盈利弥补。 • 灵活的风险管理。可选择固定手数或自动手数计算（自动风险控制），根据您的账户规模进行调整。 • 新闻过滤器。在重大消息公布前暂停交易，从而防止意外回撤。 • 趋势过滤器。交易严格顺应主要趋
Urban Pulse
Fajar Dicky Firmansyah
5 (1)
没有花哨的技巧。没有失信的承诺。 Urban Pulse 专为关注一件事的交易者设计：一致性。无论您是在通过一个道具挑战逐步提升，还是管理客户资金，这个EA 都在限制范围内运作——并且兑现承诺。 在单个图表上运行： 附加到 GBPUSD 的时间框架 H1 。就这样。一个图表。一件武器。 重要： 此版本以 折扣价 提供。最终价格：$399。提前访问即将结束。 频道 链接 = https://www.mql5.com/en/channels/mqltradingfajar Blog link = https://www.mql5.com/en/blogs/post/763583 核心优势 自动风险逻辑： 根据您的账户规模和止损距离计算手数 支持手动或固定手数： 您控制模式——保守或激进 回撤守护： 当浮动亏损超过您预设的百分比时自动关闭 单图表设计： 内部管理多个符号——无需拥挤您的平台 策略执行 多趋势模型： 在考虑任何进入之前，协调多个时间框架的趋势方向。 设置清单 参数 值 图表 GBPUSD 时间框架 H1 管理的符号 GBPAUD,GBPCHF,GBPNZD,
The Rise of Skywalker MT5
Marta Gonzalez
The Rise of Skywalker: It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor, which allows you to presize the trade according to the preferences of the trader. Is a revolution in the customization of the trading. The Rise of Skywalker is a expert advisor based in the indicator The Rise of Sky walker: ( https://www.mql5.com/es/market/product/44534 ) This system uses only one trade in each operation. Do not use Grip or martingale Low risk system since it h
日范围
1.87437 1.87616
年范围
1.74570 1.88427
- 前一天收盘价
- 1.8749 9
- 开盘价
- 1.8758 0
- 卖价
- 1.8757 6
- 买价
- 1.8760 6
- 最低价
- 1.8743 7
- 最高价
- 1.8761 6
- 交易量
- 110
- 日变化
- 0.04%
- 月变化
- 1.29%
- 6个月变化
- 0.95%
- 年变化
- 3.79%
