Währungen / GBPCAD
GBPCAD: Pound Sterling vs Canadian Dollar
1.85563 CAD 0.01244 (0.67%)
Sektor: Währung Basis: Pound Sterling Gewinnwährung: Canadian Dollar
Der Wechselkurs von GBPCAD hat sich für heute um -0.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 1.85529 CAD und einem Hoch von 1.87023 CAD pro 1 GBP gehandelt.
Verfolgen Sie die Britisches Pfund vs Kanadischem Dollar-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Britisches Pfund-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GBPCAD News
GBP/USD sinkt unter 1,3500, da der König Dollar nach der Fed wieder an Stärke gewinnt
- GBP/USD sinks below 1.3500 as King Dollar regains strength post-Fed
GBP/USD is weakening following BoE decision – OCBC
Pfund Sterling fällt trotz optimistischer britischer Einzelhandelsumsätze
- Pound Sterling slumps despite upbeat UK Retail Sales
Forex Today: Hawkische Wende der BoJ stärkt den japanischen Yen, Fokus verlagert sich auf das Telefonat zwischen Trump und Xi
- Forex Today: BoJ’s hawkish twist lifts Japanese Yen, focus shifts to Trump-Xi call
Wann sind die britischen Einzelhandelsumsätze und wie könnten sie GBP/USD beeinflussen?
- When are the UK Retail Sales and how could they affect GBP/USD?
GBP/USD sinkt, nachdem die BoE die Zinsen stabil hält, britische Einzelhandelsumsätze im Keller
- GBP/USD sinks after BoE holds rates steady, UK Retail Sales in the barrel
GBP/USD rutscht ab, da die BoE die Zinsen hält, die QT reduziert und auf zukünftige Senkungen hinweist
- GBP/USD slips as BoE holds rates, trims QT and hints at future cuts
GBP: QT announcement in focus today – ING
GBP/USD: Likely to trade in a range between 1.3600 and 1.3665 – UOB Group
GBP/USD pulls back after inverse head-and-shoulders breakout – Société Générale
GBP/USD Forecast 18/09: Grinds Higher Ahead of FOMC (Video)
Pfund Sterling gibt gegenüber dem US-Dollar vor der BoE-Entscheidung weiter nach
- Pound Sterling eases further against US Dollar ahead of BoE decision
GBP/USD Forex Signal 18/09: Sits on Edge (chart)
Forex Today: Augen auf das Urteil der BoE nach der vorsichtigen Zinssenkung der Fed
- Forex Today: Eyes on the BoE verdict after Fed’s cautious cut
Pfund Sterling fällt vor der Zinsentscheidung der BoE nahe 1,3600
- Pound Sterling declines to near 1.3600 ahead of BoE rate decision
Tagesspanne
1.85529 1.87023
Jahresspanne
1.74570 1.88427
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.8680 7
- Eröffnung
- 1.8690 0
- Bid
- 1.8556 3
- Ask
- 1.8559 3
- Tief
- 1.8552 9
- Hoch
- 1.8702 3
- Volumen
- 58.434 K
- Tagesänderung
- -0.67%
- Monatsänderung
- 0.21%
- 6-Monatsänderung
- -0.13%
- Jahresänderung
- 2.67%
19 September, Freitag
12:30
CAD
- Akt
- -0.8%
- Erw
- 0.8%
- Vorh
- 1.6%
12:30
CAD
- Akt
- -1.2%
- Erw
- 0.4%
- Vorh
- 2.2%
19:30
GBP
- Akt
- -6.6 K
- Erw
- Vorh
- -33.6 K