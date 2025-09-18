KurseKategorien
GBPCAD: Pound Sterling vs Canadian Dollar

1.85563 CAD 0.01244 (0.67%)
Sektor: Währung Basis: Pound Sterling Gewinnwährung: Canadian Dollar

Der Wechselkurs von GBPCAD hat sich für heute um -0.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 1.85529 CAD und einem Hoch von 1.87023 CAD pro 1 GBP gehandelt.

Verfolgen Sie die Britisches Pfund vs Kanadischem Dollar-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Britisches Pfund-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
1.85529 1.87023
Jahresspanne
1.74570 1.88427
Vorheriger Schlusskurs
1.8680 7
Eröffnung
1.8690 0
Bid
1.8556 3
Ask
1.8559 3
Tief
1.8552 9
Hoch
1.8702 3
Volumen
58.434 K
Tagesänderung
-0.67%
Monatsänderung
0.21%
6-Monatsänderung
-0.13%
Jahresänderung
2.67%
19 September, Freitag
12:30
CAD
Einzelhandelsumsatz m/m
Akt
-0.8%
Erw
0.8%
Vorh
1.6%
12:30
CAD
Kern Verbraucherpreise m/m
Akt
-1.2%
Erw
0.4%
Vorh
2.2%
19:30
GBP
CFTC GBP, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-6.6 K
Erw
Vorh
-33.6 K