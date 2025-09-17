Devises / GBPCAD
GBPCAD: Pound Sterling vs Canadian Dollar
1.85425 CAD 0.01382 (0.74%)
Secteur: Devise Base: Pound Sterling Devise de profit: Canadian Dollar
Le taux de change de GBPCAD a changé de -0.74% aujourd'hui. Au cours de la journée, la devise a été négociée à un minimum de 1.85399 CAD et à un maximum de 1.87023 CAD pour 1 GBP.
Suivez la dynamique Livre Britannique vs. Dollar Canadien. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Livre britannique a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Applications de Trading pour GBPCAD
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (13)
MultiWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Grâce à une large diversification sur neuf paires de devises corrélées (et même certaines typiquement “tendancielles”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP et GBPCAD — il capture les mouvements de prix revenant à la moyenne après de forts impulsions directionnelles. Après l’achat, veuillez m’envoyer un message privé pour recevoir les inst
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
TTM Squeeze Pro Adaptive Momentum Breakout Tool
Mathieu Adams
Description of the TTM Squeeze Momentum Pro Indicator Introducing TTM Squeeze Momentum Pro — a powerful, all-in-one volatility and momentum breakout system designed for serious traders who want high-probability trade setups during compression and expansion phases of the market. This proprietary indicator combines the time-tested TTM Squeeze concept with an inertia-weighted momentum engine , providing enhanced visual confirmation for entry timing and market strength. The indicator detects low-vol
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
Range AI MT5
Leonid Arkhipov
5 (3)
J’ai créé Range AI pour trader sereinement et sans risques inutiles. Cet Expert Advisor est basé sur un algorithme complexe entraîné par intelligence artificielle. Son rôle est de trouver des points d’entrée fiables et de trader avec prudence — sans grille, sans martingale et avec un drawdown minimal. Range AI construit une zone de prix, attend la confirmation et ne fonctionne que dans les situations où la probabilité de succès est la plus élevée. Pour moi, il était important de créer un systè
Urban Pulse
Fajar Dicky Firmansyah
5 (1)
Aucune astuce flashy. Aucune promesse rompue. Urban Pulse est conçu pour les traders qui se soucient d'une chose : la cohérence. Que vous soyez en train de passer un défi prop ou de gérer des capitaux clients, cet EA reste dans les limites — et livre. Exécutez-le sur un seul graphique : Attachez-le à GBPUSD sur le timeframe H1 . C'est tout. Un graphique. Une arme. Important : Cette version est disponible à un prix réduit . Prix final : 399 $. L'accès anticipé se termine bientôt. Lien de chaîne =
The Rise of Skywalker MT5
Marta Gonzalez
The Rise of Skywalker: It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor, which allows you to presize the trade according to the preferences of the trader. Is a revolution in the customization of the trading. The Rise of Skywalker is a expert advisor based in the indicator The Rise of Sky walker: ( https://www.mql5.com/es/market/product/44534 ) This system uses only one trade in each operation. Do not use Grip or martingale Low risk system since it h
Range quotidien
1.85399 1.87023
Range Annuel
1.74570 1.88427
- Clôture Précédente
- 1.8680 7
- Ouverture
- 1.8690 0
- Bid
- 1.8542 5
- Ask
- 1.8545 5
- Plus Bas
- 1.8539 9
- Plus Haut
- 1.8702 3
- Volume
- 64.570 K
- Changement quotidien
- -0.74%
- Changement Mensuel
- 0.13%
- Changement à 6 Mois
- -0.21%
- Changement Annuel
- 2.60%
20 septembre, samedi