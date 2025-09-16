Moedas / GBPCAD
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
GBPCAD: Pound Sterling vs Canadian Dollar
1.86837 CAD 0.00662 (0.35%)
Setor: Moeda Base: Pound Sterling Moeda de lucro: Canadian Dollar
A taxa do GBPCAD para hoje mudou para -0.35%. Paralelamente, o preço mínimo no mercado atingiu 1.86762 CAD para 1 GBP e o máximo foi 1.88085 CAD.
Veja a dinâmica do par de moedas Libra esterlina vs dólar canadense. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. O gráfico histórico mostra como o preço do Libra esterlina mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GBPCAD Notícias
- GBP: QT announcement in focus today – ING
- GBP/USD: Likely to trade in a range between 1.3600 and 1.3665 – UOB Group
- GBP/USD pulls back after inverse head-and-shoulders breakout – Société Générale
- GBP/USD Forecast 18/09: Grinds Higher Ahead of FOMC (Video)
- Pound Sterling eases further against US Dollar ahead of BoE decision
- GBP/USD Forex Signal 18/09: Sits on Edge (chart)
- Forex Today: Eyes on the BoE verdict after Fed’s cautious cut
- Pound Sterling declines to near 1.3600 ahead of BoE rate decision
- GBP/USD: BoE has tough act to follow after Fed cuts rates
- GBP/USD spikes toward 1.3700 as Fed cuts rates eyes on Powell presser
- GBP/USD rises as UK inflation supports BoE hold, Fed cut in focus
- GBP shrugs off in-line CPI data – BBH
- GBP/USD Forecast 17/09: Rallies Strongly Ahead (Chart)
- GBP/USD: Scope to extend to 1.3700 – UOB Group
- GBP: Fiscal policy remains the weakest link – ING
- Pound Sterling faces pressure as UK inflation seems to peak
- GBP/USD Forex Signal 17/09: Bullish Forecast Ahead (Chart)
- Forex Today: The calm before the BoC and Fed storm
- GBP/USD remains below 1.3650 ahead of UK CPI data
- GBP/USD jumps past 1.3640 as US Dollar hits 10-week low ahead of Fed
- GBP/USD edges higher on USD weakness – BBH
- GBP: Jobs data won't dent hawkish BoE – ING
- Forex Today: US Dollar remains weak pre-Fed, Gold hits new record-high
- Pound Sterling jumps to two-month high on steady UK employment data
Aplicativos de negociação para GBPCAD
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (12)
O MultiWay EA é um sistema de trading automatizado inteligente e eficiente, baseado em uma poderosa estratégia de reversão à média. Graças à ampla diversificação em nove pares de moedas correlacionados (e até alguns tipicamente “tendenciais”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP e GBPCAD — ele captura movimentos de preço de volta à média após fortes impulsos direcionais. Após a compra, envie uma mensagem privada para receber as instruções completas de configuração. S
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Apresento pra você um EA pesado, criado em cima do meu sistema manual de trading — o Algo Pumping . Dei um upgrade monstro nessa estratégia, adicionei várias melhorias, filtros e tecnologia de ponta, e agora estou lançando esse bot que: Opera usando o algoritmo avançado Algo Pumping Swing Trading, Sempre coloca Stop Loss para proteger seu capital, Serve tanto para "Prop Firm Trading" quanto para "Personal Trading", Trabalha sem martingale nem grids pesados, Opera no timeframe M15 (em breve també
TTM Squeeze Pro Adaptive Momentum Breakout Tool
Mathieu Adams
Description of the TTM Squeeze Momentum Pro Indicator Introducing TTM Squeeze Momentum Pro — a powerful, all-in-one volatility and momentum breakout system designed for serious traders who want high-probability trade setups during compression and expansion phases of the market. This proprietary indicator combines the time-tested TTM Squeeze concept with an inertia-weighted momentum engine , providing enhanced visual confirmation for entry timing and market strength. The indicator detects low-vol
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
Range AI MT5
Leonid Arkhipov
5 (3)
Criei o Range AI para operar com tranquilidade e sem riscos desnecessários. O robô é baseado em um algoritmo complexo treinado com inteligência artificial. Sua função é encontrar pontos de entrada confiáveis e operar com cautela — sem grid, sem martingale e com rebaixamento mínimo. O Range AI constrói uma faixa, aguarda a confirmação e só atua em situações onde a probabilidade de sucesso é máxima. Para mim, foi importante criar um sistema que proporcionasse estabilidade e confiança em cada ope
Urban Pulse
Fajar Dicky Firmansyah
5 (1)
Sem truques chamativos. Sem promessas quebradas. Urban Pulse é projetado para traders que se preocupam com uma coisa: consistência. Seja você escalando através de um desafio prop ou gerenciando capital de clientes, este EA permanece dentro dos limites — e entrega. Execute em um único gráfico: Anexe ao GBPUSD no período H1 . É isso. Um gráfico. Uma arma. Importante: Esta versão está disponível a um preço com desconto . Preço final: $399. O acesso antecipado acaba em breve. Link do canal = https:
The Rise of Skywalker MT5
Marta Gonzalez
The Rise of Skywalker: It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor, which allows you to presize the trade according to the preferences of the trader. Is a revolution in the customization of the trading. The Rise of Skywalker is a expert advisor based in the indicator The Rise of Sky walker: ( https://www.mql5.com/es/market/product/44534 ) This system uses only one trade in each operation. Do not use Grip or martingale Low risk system since it h
Faixa diária
1.86762 1.88085
Faixa anual
1.74570 1.88427
- Fechamento anterior
- 1.8749 9
- Open
- 1.8758 0
- Bid
- 1.8683 7
- Ask
- 1.8686 7
- Low
- 1.8676 2
- High
- 1.8808 5
- Volume
- 66.719 K
- Mudança diária
- -0.35%
- Mudança mensal
- 0.89%
- Mudança de 6 meses
- 0.55%
- Mudança anual
- 3.38%
18 setembro, quinta-feira
11:00
GBP
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
11:00
GBP
- Atu.
- 4.00%
- Projeç.
- Prév.
- 4.25%
11:00
GBP
- Atu.
- 2
- Projeç.
- Prév.
- 9
11:00
GBP
- Atu.
- 0
- Projeç.
- Prév.
- 0
11:00
GBP
- Atu.
- 7
- Projeç.
- Prév.
- 0