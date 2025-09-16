CotaçõesSeções
Moedas / GBPCAD
GBPCAD: Pound Sterling vs Canadian Dollar

1.86837 CAD 0.00662 (0.35%)
Setor: Moeda Base: Pound Sterling Moeda de lucro: Canadian Dollar

A taxa do GBPCAD para hoje mudou para -0.35%. Paralelamente, o preço mínimo no mercado atingiu 1.86762 CAD para 1 GBP e o máximo foi 1.88085 CAD.

Veja a dinâmica do par de moedas Libra esterlina vs dólar canadense. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. O gráfico histórico mostra como o preço do Libra esterlina mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GBPCAD Notícias

Faixa diária
1.86762 1.88085
Faixa anual
1.74570 1.88427
Fechamento anterior
1.8749 9
Open
1.8758 0
Bid
1.8683 7
Ask
1.8686 7
Low
1.8676 2
High
1.8808 5
Volume
66.719 K
Mudança diária
-0.35%
Mudança mensal
0.89%
Mudança de 6 meses
0.55%
Mudança anual
3.38%
18 setembro, quinta-feira
11:00
GBP
Atas da Reunião do Comitê de Política Monetária (MPC) do Banco da Inglaterra
Atu.
Projeç.
Prév.
11:00
GBP
Decisão sobre Taxa de Juros do Banco da Inglaterra
Atu.
4.00%
Projeç.
Prév.
4.25%
11:00
GBP
Número de Votos a Favor da Descida da Taxa de Juros do Banco da Inglaterra
Atu.
2
Projeç.
Prév.
9
11:00
GBP
Número de Votos a Favor do Aumento da Taxa de Juros do Banco da Inglaterra
Atu.
0
Projeç.
Prév.
0
11:00
GBP
Número de Votos a Favor de Manter Inalterada a Taxa de Juros do Banco da Inglaterra
Atu.
7
Projeç.
Prév.
0