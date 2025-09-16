A taxa do GBPCAD para hoje mudou para -0.35%. Paralelamente, o preço mínimo no mercado atingiu 1.86762 CAD para 1 GBP e o máximo foi 1.88085 CAD.

Veja a dinâmica do par de moedas Libra esterlina vs dólar canadense. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. O gráfico histórico mostra como o preço do Libra esterlina mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.