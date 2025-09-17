QuotazioniSezioni
GBPCAD: Pound Sterling vs Canadian Dollar

1.85425 CAD 0.01382 (0.74%)
Settore: Valuta Base: Pound Sterling Valuta di profitto: Canadian Dollar

Il tasso di cambio GBPCAD ha avuto una variazione del -0.74% per oggi. Durante la giornata, la valuta è stata scambiata ad un minimo di 1.85399 CAD e ad un massimo di 1.87023 CAD per 1 GBP.

Segui le dinamiche di Sterlina Britannica vs Dollaro Canadese. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Il grafico storico mostra come il prezzo di Sterlina Britannica sia cambiato in passato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.85399 1.87023
Intervallo Annuale
1.74570 1.88427
Chiusura Precedente
1.8680 7
Apertura
1.8690 0
Bid
1.8542 5
Ask
1.8545 5
Minimo
1.8539 9
Massimo
1.8702 3
Volume
64.570 K
Variazione giornaliera
-0.74%
Variazione Mensile
0.13%
Variazione Semestrale
-0.21%
Variazione Annuale
2.60%
21 settembre, domenica