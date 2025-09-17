Valute / GBPCAD
GBPCAD: Pound Sterling vs Canadian Dollar
1.85425 CAD 0.01382 (0.74%)
Settore: Valuta Base: Pound Sterling Valuta di profitto: Canadian Dollar
Il tasso di cambio GBPCAD ha avuto una variazione del -0.74% per oggi. Durante la giornata, la valuta è stata scambiata ad un minimo di 1.85399 CAD e ad un massimo di 1.87023 CAD per 1 GBP.
Segui le dinamiche di Sterlina Britannica vs Dollaro Canadese. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Il grafico storico mostra come il prezzo di Sterlina Britannica sia cambiato in passato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
GBPCAD News
- GBP/USD sinks below 1.3500 as King Dollar regains strength post-Fed
- GBP/USD is weakening following BoE decision – OCBC
- Pound Sterling slumps despite upbeat UK Retail Sales
- Forex Today: BoJ’s hawkish twist lifts Japanese Yen, focus shifts to Trump-Xi call
- When are the UK Retail Sales and how could they affect GBP/USD?
- GBP/USD sinks after BoE holds rates steady, UK Retail Sales in the barrel
- GBP/USD slips as BoE holds rates, trims QT and hints at future cuts
- GBP: QT announcement in focus today – ING
- GBP/USD: Likely to trade in a range between 1.3600 and 1.3665 – UOB Group
- GBP/USD pulls back after inverse head-and-shoulders breakout – Société Générale
- GBP/USD Forecast 18/09: Grinds Higher Ahead of FOMC (Video)
- Pound Sterling eases further against US Dollar ahead of BoE decision
- GBP/USD Forex Signal 18/09: Sits on Edge (chart)
- Forex Today: Eyes on the BoE verdict after Fed’s cautious cut
- Pound Sterling declines to near 1.3600 ahead of BoE rate decision
- GBP/USD: BoE has tough act to follow after Fed cuts rates
- GBP/USD spikes toward 1.3700 as Fed cuts rates eyes on Powell presser
- GBP/USD rises as UK inflation supports BoE hold, Fed cut in focus
- GBP shrugs off in-line CPI data – BBH
- GBP/USD Forecast 17/09: Rallies Strongly Ahead (Chart)
- GBP/USD: Scope to extend to 1.3700 – UOB Group
- GBP: Fiscal policy remains the weakest link – ING
- Pound Sterling faces pressure as UK inflation seems to peak
- GBP/USD Forex Signal 17/09: Bullish Forecast Ahead (Chart)
Intervallo Giornaliero
1.85399 1.87023
Intervallo Annuale
1.74570 1.88427
- Chiusura Precedente
- 1.8680 7
- Apertura
- 1.8690 0
- Bid
- 1.8542 5
- Ask
- 1.8545 5
- Minimo
- 1.8539 9
- Massimo
- 1.8702 3
- Volume
- 64.570 K
- Variazione giornaliera
- -0.74%
- Variazione Mensile
- 0.13%
- Variazione Semestrale
- -0.21%
- Variazione Annuale
- 2.60%
