GBPCAD: Pound Sterling vs Canadian Dollar
1.87952 CAD 0.00453 (0.24%)
Sector: Divisa Básica: Pound Sterling Divisa de beneficio: Canadian Dollar
El tipo de cambio de GBPCAD de hoy ha cambiado un 0.24%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.87395 CAD por 1 GBP, mientras que el máximo ha alcanzado 1.88017 CAD.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Libra esterlina vs dólar canadiense. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Libra esterlina en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
GBPCAD News
- GBP: QT announcement in focus today – ING
- GBP/USD: Likely to trade in a range between 1.3600 and 1.3665 – UOB Group
- GBP/USD pulls back after inverse head-and-shoulders breakout – Société Générale
- GBP/USD Forecast 18/09: Grinds Higher Ahead of FOMC (Video)
- Pound Sterling eases further against US Dollar ahead of BoE decision
- GBP/USD Forex Signal 18/09: Sits on Edge (chart)
- Forex Today: Eyes on the BoE verdict after Fed’s cautious cut
- Pound Sterling declines to near 1.3600 ahead of BoE rate decision
- GBP/USD: BoE has tough act to follow after Fed cuts rates
- GBP/USD spikes toward 1.3700 as Fed cuts rates eyes on Powell presser
- GBP/USD rises as UK inflation supports BoE hold, Fed cut in focus
- GBP shrugs off in-line CPI data – BBH
- GBP/USD Forecast 17/09: Rallies Strongly Ahead (Chart)
- GBP/USD: Scope to extend to 1.3700 – UOB Group
- GBP: Fiscal policy remains the weakest link – ING
- Pound Sterling faces pressure as UK inflation seems to peak
- GBP/USD Forex Signal 17/09: Bullish Forecast Ahead (Chart)
- Forex Today: The calm before the BoC and Fed storm
- GBP/USD remains below 1.3650 ahead of UK CPI data
- GBP/USD jumps past 1.3640 as US Dollar hits 10-week low ahead of Fed
- GBP/USD edges higher on USD weakness – BBH
- GBP: Jobs data won't dent hawkish BoE – ING
- Forex Hoy - 16/09: Acciones Suben Mientras Mercados Esperan
- Forex Today: US Dollar remains weak pre-Fed, Gold hits new record-high
Rango diario
1.87395 1.88017
Rango anual
1.74570 1.88427
- Cierres anteriores
- 1.8749 9
- Open
- 1.8758 0
- Bid
- 1.8795 2
- Ask
- 1.8798 2
- Low
- 1.8739 5
- High
- 1.8801 7
- Volumen
- 26.500 K
- Cambio diario
- 0.24%
- Cambio mensual
- 1.50%
- Cambio a 6 meses
- 1.15%
- Cambio anual
- 4.00%
