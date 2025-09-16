Dövizler / AUDCAD
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
AUDCAD: Australian Dollar vs Canadian Dollar
0.90834 CAD 0.00362 (0.40%)
Sektör: Döviz Baz: Australian Dollar Kâr para birimi: Canadian Dollar
AUDCAD döviz kuru bugün -0.40% değişti. Gün boyunca döviz kuru, 1 AUD başına Düşük fiyatı olarak 0.90767 CAD ve Yüksek fiyatı olarak 0.91283 CAD aralığında işlem gördü.
Avustralya doları vs Kanada doları hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, Avustralya doları fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AUDCAD haberleri
- Weekly Pairs in Focus 21th to 26th September 2025 (Charts)
- Australia Forex Today: Aussie lower ahead of September PMI data
- AUD/USD trims losses, returns to 0.6600 as US Dollar recovery stalls
- Australian Dollar extends losses as US Dollar gains on steady Fed outlook
- AUD/USD holds above 0.6600 despite weak jobs report – BBH
- AUD/USD picks up after Australian jobs’ setback, returns above 0.6656
- AUD/USD: Likely to trade in a range between 0.6635 and 0.6685 – UOB Group
- AUD/USD Forex Signal 18/09: Confusing Price Action (Chart)
- AUD/USD recovers some weak Aussie labor data-driven losses, US jobless claims eyed
- Australian Dollar declines following employment data
- AUD/USD drops on Fed’s hawkish cut, Aussie jobs data eyed
- US Dollar Reverses Post-Fed: AUD/USD, GBP/AUD in Focus
- Australia unemployment seen unchanged at 4.2% in August
- AUD/USD holds above 0.6665 awaiting US Fed’s decision
- AUD/USD to edge above 0.6700 – UOB Group
- AUD/USD Forex Signal 17/09: Breaks Out Ahead of Fed (Chart)
- Australian Dollar edges lower as US Dollar holds ground ahead of Fed policy
- AUD/USD continues bullish climb, taps 47-week high
- Forex Today: It’s all about the Federal Reserve
- AUD/USD holds onto gains near 0.6670 as US Dollar declines further
- AUD/USD: Unlikely to reach 0.6700 – UOB Group
- AUD/USD Forecast 16/09: Fed Decision Nears (Video)
- AUD/USD Forex Signal 16/9: Aussie Finally Breaks Out (Chart)
- RBA's Hauser: AUD has been a well-functioning 'natural' hedge for global risk assets
AUDCAD on the Community Forum
- Trying to find the cause of thinness... (32)
- Which currencies are traded more? (18)
- AUDCAD Technical Analysis 2014 (8)
- Invalid volume (8)
- icustom buy and sell issue NEED HELP Please! (6)
- Can spread widen by this much? (5)
- Deleting a line from txt file (5)
- Indicator gives error (3)
- AUDCAD & AUDNZD data pre 2007? (3)
- How i get value from file to expert advisor? (3)
- How does backtest give 2000$ in one day 0.01 Lot? (3)
- MT5 integration with Python, function: order_calc_margin() get error!!!! (3)
AUDCAD için alım-satım uygulamaları
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (13)
MultiWay EA, güçlü bir ortalama dönüş stratejisine dayanan akıllı ve verimli bir otomatik alım satım sistemidir. Dokuz korelasyonlu (ve hatta bazı tipik olarak “trend” olan) döviz çiftine yaygın bir çeşitlendirme sayesinde — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP ve GBPCAD — güçlü yönlü hareketlerden sonra fiyatın ortalamaya dönüşünü yakalar. Satın aldıktan sonra tam kurulum talimatlarını almak için lütfen bana özel mesaj gönderin. Canlı Sinyal: BURAYA TIKLAYIN Mevcut
Syna
William Brandon Autry
5 (2)
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Bu göstergeyi satın alan herkese aşağıdaki ekstra içerikler ücretsiz olarak sunulmaktadır: Her işlemi otomatik olarak yöneten, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini ayarlayan ve işlemleri strateji kurallarına göre kapatan özel yardımcı araç: "Bomber Utility" Göstergenin farklı varlıklar üzerinde kullanılmasına yönelik ayar dosyaları (set dosyaları) Bomber Utility için 3 farklı modda kullanım sunan ayar dosyaları: "Minimum Risk", "Dengeli Risk" ve "Bekle-Gör Stratejisi" Bu ticaret stratejisini hı
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
TTM Squeeze Pro Adaptive Momentum Breakout Tool
Mathieu Adams
Description of the TTM Squeeze Momentum Pro Indicator Introducing TTM Squeeze Momentum Pro — a powerful, all-in-one volatility and momentum breakout system designed for serious traders who want high-probability trade setups during compression and expansion phases of the market. This proprietary indicator combines the time-tested TTM Squeeze concept with an inertia-weighted momentum engine , providing enhanced visual confirmation for entry timing and market strength. The indicator detects low-vol
Mean reversion grid
Dmitriy Nechaev
1.8 (5)
Dikkatinize "Mean Reversion Grid"i sunuyorum — yapay zeka kullanarak verimli emir ızgara ticareti için geliştirilmiş bir alım satım botudur. Onu, kanıtlanmış ortalamaya geri dönüş stratejilerine dayanarak güvenilir bir şekilde çalışması için tasarladım. Amaç, sadece yüksek işlem sıklığı değil, istikrar ve öngörülebilirliktir. "Mean Reversion Grid" neler yapabilir: Güvenilir Emir Izgara Ticareti: Mean Reversion Grid, fiyatın ortalamaya geri dönüşünü yakalayarak etkili bir şekilde işlem yapmak iç
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Size mükemmel bir teknik gösterge olan Grabber’ı tanıtıyorum. Bu araç, kullanıma hazır bir “her şey dahil” işlem stratejisi olarak çalışır. Tek bir yazılım kodu içinde güçlü piyasa teknik analiz araçları, işlem sinyalleri (oklar), uyarı işlevleri ve push bildirimleri entegre edilmiştir. Bu göstergeyi satın alan herkes aşağıdaki hediyeleri ücretsiz olarak alır: Açık emirleri otomatik yönetmek için Grabber Yardımcı Aracı Kurulum, yapılandırma ve nasıl işlem yapılacağını adım adım anlatan video kıl
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (4)
️ Zaten Boring Pips EA sahibisiniz? Ekstra %30 indirim hakkınız var! Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin: Geri ödemenizi (rebate) nasıl alırsınız Trump’ın ikinci dönemi , küresel piyasaları sarsan kapsamlı gümrük tarifelerinin geri dönüşüyle birlikte, agresif ticaret politikalarında yeni bir dalgayı ateşledi. Orta Doğu’daki gerilimler , özellikle son zamanlarda İsrail ile İran arasında artış gösterdi — bu da petrol fiyatları üzerinde potansiyel bir baskı yaratıyor
Günlük aralık
0.90767 0.91283
Yıllık aralık
0.84397 0.93757
- Önceki kapanış
- 0.9119 6
- Açılış
- 0.9117 7
- Satış
- 0.9083 4
- Alış
- 0.9086 4
- Düşük
- 0.9076 7
- Yüksek
- 0.9128 3
- Hacim
- 39.591 K
- Günlük değişim
- -0.40%
- Aylık değişim
- 1.15%
- 6 aylık değişim
- 1.14%
- Yıllık değişim
- -2.84%
21 Eylül, Pazar