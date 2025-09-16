Valute / AUDCAD
AUDCAD: Australian Dollar vs Canadian Dollar
0.90834 CAD 0.00362 (0.40%)
Settore: Valuta Base: Australian Dollar Valuta di profitto: Canadian Dollar
Il tasso di cambio AUDCAD ha avuto una variazione del -0.40% per oggi. Durante la giornata, la valuta è stata scambiata ad un minimo di 0.90767 CAD e ad un massimo di 0.91283 CAD per 1 AUD.
Segui le dinamiche di Dollaro Australiano vs Dollaro Canadese. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Il grafico storico mostra come il prezzo di Dollaro Australiano sia cambiato in passato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
AUDCAD News
AUDCAD on the Community Forum
Applicazioni di Trading per AUDCAD
Intervallo Giornaliero
0.90767 0.91283
Intervallo Annuale
0.84397 0.93757
- Chiusura Precedente
- 0.9119 6
- Apertura
- 0.9117 7
- Bid
- 0.9083 4
- Ask
- 0.9086 4
- Minimo
- 0.9076 7
- Massimo
- 0.9128 3
- Volume
- 39.591 K
- Variazione giornaliera
- -0.40%
- Variazione Mensile
- 1.15%
- Variazione Semestrale
- 1.14%
- Variazione Annuale
- -2.84%
21 settembre, domenica