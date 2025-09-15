Moedas / AUDCAD
AUDCAD: Australian Dollar vs Canadian Dollar
0.91221 CAD 0.00025 (0.03%)
Setor: Moeda Base: Australian Dollar Moeda de lucro: Canadian Dollar
A taxa do AUDCAD para hoje mudou para 0.03%. Paralelamente, o preço mínimo no mercado atingiu 0.91167 CAD para 1 AUD e o máximo foi 0.91238 CAD.
Veja a dinâmica do par de moedas Dólar australiano vs dólar canadense. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. O gráfico histórico mostra como o preço do Dólar australiano mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Aplicativos de negociação para AUDCAD
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (12)
O MultiWay EA é um sistema de trading automatizado inteligente e eficiente, baseado em uma poderosa estratégia de reversão à média. Graças à ampla diversificação em nove pares de moedas correlacionados (e até alguns tipicamente “tendenciais”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP e GBPCAD — ele captura movimentos de preço de volta à média após fortes impulsos direcionais. Após a compra, envie uma mensagem privada para receber as instruções completas de configuração. S
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Apresento pra você um EA pesado, criado em cima do meu sistema manual de trading — o Algo Pumping . Dei um upgrade monstro nessa estratégia, adicionei várias melhorias, filtros e tecnologia de ponta, e agora estou lançando esse bot que: Opera usando o algoritmo avançado Algo Pumping Swing Trading, Sempre coloca Stop Loss para proteger seu capital, Serve tanto para "Prop Firm Trading" quanto para "Personal Trading", Trabalha sem martingale nem grids pesados, Opera no timeframe M15 (em breve també
Apresentando Syna Versão 3+ - O Revolucionário Sistema de Trading com IA de Dupla Função Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 3+, um avanço revolucionário na tecnologia de trading alimentada por IA. Esta versão apresenta acesso direto sem precedentes às APIs dos principais fornecedores de IA, incluindo OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e o extenso ecossistema de modelos do OpenRouter. Agora com capacidades de entrada de visão, gerenciamento automático de chaves API e
TTM Squeeze Pro Adaptive Momentum Breakout Tool
Mathieu Adams
Description of the TTM Squeeze Momentum Pro Indicator Introducing TTM Squeeze Momentum Pro — a powerful, all-in-one volatility and momentum breakout system designed for serious traders who want high-probability trade setups during compression and expansion phases of the market. This proprietary indicator combines the time-tested TTM Squeeze concept with an inertia-weighted momentum engine , providing enhanced visual confirmation for entry timing and market strength. The indicator detects low-vol
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (4)
️ Já possui o Boring Pips EA ? Você tem direito a um desconto adicional de 30% ! Entre em contato para saber mais sobre: Como solicitar seu reembolso (rebate) O segundo mandato de Trump reacendeu uma onda de políticas comerciais agressivas, começando com o retorno de tarifas abrangentes que estão abalando os mercados globais. As tensões no Oriente Médio aumentaram — mais recentemente entre Israel e Irã — o que pode estar influenciando a alta dos preços do petróleo. A guerr
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
Mean reversion grid
Dmitriy Nechaev
1.8 (5)
Apresento a vocês o "Mean Reversion Grid" — um robô de negociação desenvolvido para uma negociação eficiente em grade de ordens, utilizando inteligência artificial. Eu o criei para uma operação confiável, baseada em estratégias comprovadas de retorno à média. O objetivo é a estabilidade e a previsibilidade, e não apenas uma alta frequência de negociações. O que o "Mean Reversion Grid" pode fazer: Negociação confiável em grade de ordens: O Mean Reversion Grid utiliza uma estratégia de grade de o
Faixa diária
0.91167 0.91238
Faixa anual
0.84397 0.93757
- Fechamento anterior
- 0.9119 6
- Open
- 0.9117 7
- Bid
- 0.9122 1
- Ask
- 0.9125 1
- Low
- 0.9116 7
- High
- 0.9123 8
- Volume
- 367
- Mudança diária
- 0.03%
- Mudança mensal
- 1.59%
- Mudança de 6 meses
- 1.57%
- Mudança anual
- -2.42%
18 setembro, quinta-feira
01:30
AUD
- Atu.
- -5.4 mil
- Projeç.
- 24.4 mil
- Prév.
- 26.5 mil
01:30
AUD
- Atu.
- -40.9 mil
- Projeç.
- Prév.
- 63.6 mil
01:30
AUD
- Atu.
- 4.2%
- Projeç.
- 4.2%
- Prév.
- 4.2%