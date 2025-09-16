Währungen / AUDCAD
AUDCAD: Australian Dollar vs Canadian Dollar
0.90854 CAD 0.00342 (0.38%)
Sektor: Währung Basis: Australian Dollar Gewinnwährung: Canadian Dollar
Der Wechselkurs von AUDCAD hat sich für heute um -0.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 0.90767 CAD und einem Hoch von 0.91283 CAD pro 1 AUD gehandelt.
Verfolgen Sie die Australischer Dollar vs Kanadischer Dollar-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Australischer Dollar-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
AUDCAD News
- Australia Forex Today: Aussie lower ahead of September PMI data
- AUD/USD trims losses, returns to 0.6600 as US Dollar recovery stalls
- Australischer Dollar weitet Verluste aus, während US-Dollar aufgrund stabiler Fed-Aussichten gewinnt
- Australian Dollar extends losses as US Dollar gains on steady Fed outlook
- AUD/USD holds above 0.6600 despite weak jobs report – BBH
- AUD/USD picks up after Australian jobs’ setback, returns above 0.6656
- AUD/USD: Likely to trade in a range between 0.6635 and 0.6685 – UOB Group
- AUD/USD Forex Signal 18/09: Confusing Price Action (Chart)
- AUD/USD erholt sich von den Verlusten, die durch schwache australische Arbeitsmarktdaten verursacht wurden, während die US-Arbeitslosenanträge im Fokus stehen
- AUD/USD recovers some weak Aussie labor data-driven losses, US jobless claims eyed
- Australischer Dollar fällt nach Beschäftigungsdaten
- Australian Dollar declines following employment data
- AUD/USD fällt aufgrund des hawkischen Schnitts der Fed, australische Arbeitsmarktdaten im Blick
- AUD/USD drops on Fed’s hawkish cut, Aussie jobs data eyed
- US Dollar Reverses Post-Fed: AUD/USD, GBP/AUD in Focus
- Australien: Arbeitslosigkeit im August voraussichtlich unverändert bei 4,2%
- Australia unemployment seen unchanged at 4.2% in August
- AUD/USD holds above 0.6665 awaiting US Fed’s decision
- AUD/USD to edge above 0.6700 – UOB Group
- AUD/USD Forex Signal 17/09: Breaks Out Ahead of Fed (Chart)
- Australischer Dollar gibt nach, während US-Dollar vor der Fed-Entscheidung stabil bleibt
- Australian Dollar edges lower as US Dollar holds ground ahead of Fed policy
- AUD/USD setzt den bullish Aufstieg fort und erreicht ein 47-Wochen-Hoch
- AUD/USD continues bullish climb, taps 47-week high
Tagesspanne
0.90767 0.91283
Jahresspanne
0.84397 0.93757
Vorheriger Schlusskurs
- 0.9119 6
Eröffnung
- 0.9117 7
Bid
- 0.9085 4
Ask
- 0.9088 4
Tief
- 0.9076 7
Hoch
- 0.9128 3
Volumen
- 37.647 K
Tagesänderung
- -0.38%
Monatsänderung
- 1.18%
6-Monatsänderung
- 1.16%
Jahresänderung
- -2.82%
19 September, Freitag
12:30
CAD
- Akt
- -0.8%
- Erw
- 0.8%
- Vorh
- 1.6%
12:30
CAD
- Akt
- -1.2%
- Erw
- 0.4%
- Vorh
- 2.2%
19:30
AUD
- Akt
- -51.2 K
- Erw
- Vorh
- -79.2 K