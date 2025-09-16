KurseKategorien
Währungen / AUDCAD
AUDCAD: Australian Dollar vs Canadian Dollar

0.90854 CAD 0.00342 (0.38%)
Sektor: Währung Basis: Australian Dollar Gewinnwährung: Canadian Dollar

Der Wechselkurs von AUDCAD hat sich für heute um -0.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 0.90767 CAD und einem Hoch von 0.91283 CAD pro 1 AUD gehandelt.

Verfolgen Sie die Australischer Dollar vs Kanadischer Dollar-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Australischer Dollar-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.90767 0.91283
Jahresspanne
0.84397 0.93757
Vorheriger Schlusskurs
0.9119 6
Eröffnung
0.9117 7
Bid
0.9085 4
Ask
0.9088 4
Tief
0.9076 7
Hoch
0.9128 3
Volumen
37.647 K
Tagesänderung
-0.38%
Monatsänderung
1.18%
6-Monatsänderung
1.16%
Jahresänderung
-2.82%
19 September, Freitag
12:30
CAD
Einzelhandelsumsatz m/m
Akt
-0.8%
Erw
0.8%
Vorh
1.6%
12:30
CAD
Kern Verbraucherpreise m/m
Akt
-1.2%
Erw
0.4%
Vorh
2.2%
19:30
AUD
CFTC AUD, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-51.2 K
Erw
Vorh
-79.2 K