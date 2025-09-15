El tipo de cambio de AUDCAD de hoy ha cambiado un -0.09%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.91273 CAD por 1 AUD, mientras que el máximo ha alcanzado 0.91660 CAD.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Dólar australiano vs dólar canadiens. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Dólar australiano en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.