AUDCAD: Australian Dollar vs Canadian Dollar
0.91531 CAD 0.00079 (0.09%)
Sector: Divisa Básica: Australian Dollar Divisa de beneficio: Canadian Dollar
El tipo de cambio de AUDCAD de hoy ha cambiado un -0.09%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.91273 CAD por 1 AUD, mientras que el máximo ha alcanzado 0.91660 CAD.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Dólar australiano vs dólar canadiens. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Dólar australiano en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- AUD/USD Forex Signal 18/09: Confusing Price Action (Chart)
- AUD/USD recovers some weak Aussie labor data-driven losses, US jobless claims eyed
- Australian Dollar declines following employment data
- AUD/USD drops on Fed’s hawkish cut, Aussie jobs data eyed
- US Dollar Reverses Post-Fed: AUD/USD, GBP/AUD in Focus
- Australia unemployment seen unchanged at 4.2% in August
- AUD/USD holds above 0.6665 awaiting US Fed’s decision
- AUD/USD to edge above 0.6700 – UOB Group
- AUD/USD Forex Signal 17/09: Breaks Out Ahead of Fed (Chart)
- Australian Dollar edges lower as US Dollar holds ground ahead of Fed policy
- AUD/USD continues bullish climb, taps 47-week high
- Forex Today: It’s all about the Federal Reserve
- AUD/USD holds onto gains near 0.6670 as US Dollar declines further
- AUD/USD: Unlikely to reach 0.6700 – UOB Group
- AUD/USD Forecast 16/09: Fed Decision Nears (Video)
- AUD/USD Forex Signal 16/9: Aussie Finally Breaks Out (Chart)
- RBA's Hauser: AUD has been a well-functioning 'natural' hedge for global risk assets
- Australian Dollar moves little following RBA Sarah Hunter's comments
- RBA’s Hunter: Close to getting inflation to target
- AUD/USD hits ten-month highs as Fed cut bets weigh on US Dollar
- AUD/USD: The next level to watch is 0.6700 – UOB Group
- AUD/USD jumps to near 0.6670 as Fed dovish bets improve market mood
- Forex Today: Big central bank week begins in a calm manner
- US Treasury Sec. Bessent: Made good progress on technical details with China
Rango diario
0.91273 0.91660
Rango anual
0.84397 0.93757
- Cierres anteriores
- 0.9161 0
- Open
- 0.9154 1
- Bid
- 0.9153 1
- Ask
- 0.9156 1
- Low
- 0.9127 3
- High
- 0.9166 0
- Volumen
- 20.666 K
- Cambio diario
- -0.09%
- Cambio mensual
- 1.93%
- Cambio a 6 meses
- 1.91%
- Cambio anual
- -2.09%
18 septiembre, jueves
01:30
AUD
- Act.
- -5.4 K
- Pronós.
- 24.4 K
- Prev.
- 26.5 K
01:30
AUD
- Act.
- -40.9 K
- Pronós.
- Prev.
- 63.6 K
01:30
AUD
- Act.
- 4.2%
- Pronós.
- 4.2%
- Prev.
- 4.2%