통화 / AUDCAD
AUDCAD: Australian Dollar vs Canadian Dollar
0.90834 CAD 0.00362 (0.40%)
부문: 통화 베이스: Australian Dollar 수익 통화: Canadian Dollar
AUDCAD 환율이 당일 -0.40%로 변동했습니다. 당일 동안 통화는 1 AUD당 저가 0.90767 CAD와 고가 0.91283 CAD로 거래되었습니다
호주 달러 vs 캐나다 달러 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 과거 차트는 호주 달러 가격이 과거에 어떻게 변했는지 보여줍니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
AUDCAD News
AUDCAD on the Community Forum
AUDCAD을 위한 트레이딩 애플리케이션
일일 변동 비율
0.90767 0.91283
년간 변동
0.84397 0.93757
- 이전 종가
- 0.9119 6
- 시가
- 0.9117 7
- Bid
- 0.9083 4
- Ask
- 0.9086 4
- 저가
- 0.9076 7
- 고가
- 0.9128 3
- 볼륨
- 39.591 K
- 일일 변동
- -0.40%
- 월 변동
- 1.15%
- 6개월 변동
- 1.14%
- 년간 변동율
- -2.84%
20 9월, 토요일