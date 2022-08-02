Zigzag Pro MT4

4

本指标 基于 Zigzag 基础上...

增加了:

1.增加了箭头指示,使图表更鲜明

2.增加了价格显示,使大家更清楚的看清价格.

3.增加了报警等设置,可以支持邮件发送

原指标特性:

1.基本的波段指标构型.

2.最近的2个ZIGZAG点不具有稳定性,随着行情而改变,(就是网友所说的未来函数)

3.原指标适合分析历史拐点,波段特性,对于价格波动有一定的指导性.


Zigzag的使用方法一

丈量一段行情的起点和终点

（1）用ZigZag标注的折点作为起点和终点之后，行情的走势方向就被确立了（空头趋势）；

（2）根据道氏理论的逻辑，行情会按照波峰浪谷的锯齿形运行，行情确立之后会走回撤行情，回撤的过程中ZigZag会再次形成折点，就是回撤点；

（3）在回撤点选择机会进场，等待行情再次启动，止损可以放到回撤的高点。

一套交易系统基本的框架就建立起来了。

Zigzag的使用方法二

作为画趋势线的连接点

趋势线是很常见的技术指标，在技术分析中被广泛地使用。但一直以来趋势线在实战中都存在一个BUG，那就是难以保证划线的一致性。

在图表上有很多的高低点，到底该连接哪一个呢？不同的书上画趋势线的方法也不同，有的要求不能有价格的穿越，有的要求却连接k线的实体。总体而言只有一个大致的原则，却没有统一的标准。

在图表上画趋势的时候，直接连接ZigZag指标的折点。图中左侧是破位的颈线，右侧是上升趋势线。

这样画趋势线，连接点由ZigZag指标自动生成，解决了实战中如何取点的问题，交易中更加客观，而且标准一致。

Zigzag的使用方法三

清晰地标注图标上的支撑和压力位置

支撑和压力位置是最基础，最重要，也是很有效的技术分析手段。

支撑压力位置行情有反转或者反弹的可能性，因此找到支撑和压力位置再结合一些技术指标和方法就可以组建成一套完整的交易系统。ZigZag指标可以自动在图表上标注支撑和压力位置。

注意事项：

（1）任何支撑和压力位置的，作为反转的信号使用的，都要结合其他的技术指标和标准进行使用。例如价格回撤到了支撑位置进场时可以结合反转的k线或者是次级的破位结构。

（2）严格止损。这样的交易逻辑属于左侧交易，选择在转折点进场，会有非常好的盈亏比；但支撑和压力位置失效之后行情可能继续运行，不要抱有侥幸心理，严格止损，等待下次机会。



İncelemeler 2
Hendrikus Pelgrim
1202
Hendrikus Pelgrim 2025.03.19 16:36 
 

It's okay

Önerilen ürünler
MASi Three Screens
Aleksey Terentev
5 (2)
Göstergeler
MASi Three Screens is based on the trading strategy by Dr. Alexander Elder. This indicator is a collection of algorithms. Algorithms are based on the analysis of charts of several timeframes. You can apply any of the provided algorithms. List of versions of algorithms:     ThreeScreens v1.0 - A simple implementation, with analysis of the MACD line;     ThreeScreens v1.1 - A simple implementation, with analysis of the MACD histogram;     ThreeScreens v1.2 - Combines the first two algorithms in
FREE
MTF Heiken Ashi MA
Brian Lillard
Göstergeler
MTF Heiken Ashi MA is a multiple timeframe Heiken Ashi & Moving Average indicator. Fully customizable for advanced & unique Heiken Ashi & Moving Average calculations. Key Features Modified appearance and appeal from the traditional using only H eiken Ashi MA bodies. MTF Higher or lower timeframes available making this it great for trends and scalping. There are many settings that can be non-repaint for signals at a new bar and at bar 0. Inputs Timeframe  = PERIOD_CURRENT - timeframe of Moving
FREE
Renko Chart with Moving Average
Aleksey Usachev
Göstergeler
Renko Chart with Moving Average. Classic Renko charts idea. It is protted on main chart and Moving Average can be applied. Prices for bars are used from a lower timeframe. Parameters: BarsBack - how many bars of lower timeframe to use. If value is zero than it will use all available bars. LTF - lower timeframe. BrickSize - Renko bar in points. BullishColor - color for bull candle. BearishColor - color for bear candle. HideLineChart - if this value is true the line chart when be hidden when sele
FREE
Renko bars builder
Navdeep Singh
4.2 (5)
Göstergeler
The indicator builds a Renko chart in the sub window for the current symbol. The bars are formed from live data and the desired bar size can be set in the inputs tab. Most importantly, because the Renko chart only uses price to construct bars and ignores time, the indicator can be applied to any time frame and same results can be achieved. Recommended usage As Renko charts are famous for eliminating noise so traders can use this tool to see clear picture of the trend to help their analysis, entr
FREE
Candle GAP
Thushara Dissanayake
3 (1)
Göstergeler
Mum GAP   göstergesi, haftanın her günü için mum boşluklarını otomatik olarak belirlediğinden,   Boşluk Ticareti Stratejilerini   kullanan tacirler için önemli bir araçtır. Boşluk, art arda iki günün kapanış ve açılış arasındaki fiyat seviyesi farkını ifade eder. Bu gösterge dört tür boşluk modelini tanır: Ortak, Koparma, Devam ve Tükenme. Tüccarlar, bu göstergeyi herhangi bir tabloya dahil ederek sinyallerini doğrulayabilir ve alım satım kararlarını geliştirebilir. Mum GAP göstergesinin temel ö
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Göstergeler
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
External Bar
Georgi Gaydarov
Göstergeler
Simple indicator that shows external ( outside ) bars. In certain cases, external bars can be seen as strong trend bars instead of range bars. This can be observed when a with-trend external bar occurs at a reversal from a strong trend. It will help you notice more easily different patterns like - Inside-outside-inside, Inside- Inside -inside, outside - Inside -outside, etc. Works perfectly with my other free indicators Internal bar and Shadows Inputs: How many history bars to calculate on loa
FREE
YY Line of Renko on the Chart
Yuryi Yatsenko
5 (3)
Göstergeler
This indicator is the basis for an Expert Advisor that can be categorized as "almost Grail". See details below.             This indicator displays the projection of the Renko chart on the price chart. This projection is displayed as a stepped line, not as "bricks" (rectangles). See slides 1 and 2. Abbreviated name of the indicator: LRC – L ine of R enko on the price C hart.             The principle of its construction is very simple. First, a grid of horizontal lines (levels) is bu
FREE
Power Renko MT4
Pierce Vallieres
Göstergeler
Power Renko is an indicator which plots Renko bricks underneath the chart using a histogram. You can select the brick size and the timeframe of the Renko bricks as well as whether or not to use the close price or the high/low price of the candles. Renko bricks are based on price alone, not time, therefor the Renko bricks will not be aligned with the chart's time. They are extremely useful for trend trading and many different strategies can be formed from them. Buffers are provided allowing you t
Double Fibonacci
Fabio Mazzotta
5 (1)
Yardımcı programlar
Fibonacci will be designed by default based on the monthly candle but you can simultaneously view Fibonacci on a weekly candle or you can choose your two favorite timeframes. When you run this script, an input prompt will appear and the following input parameters can be configured: Input Parameters: Name Example Default Timeframe1 Monthly 43200 Timeframe2 Weekly 10080 TF1status 1 on 1 TF2status 0 off 0 candleID you can choose which candle to apply 1 Prefix1 It's is the prefix of the first object
FREE
TPX Heiken Ashi
TPX
Göstergeler
Indicator to be placed in the same folder as Dash to activate the alert filter with Heiken Aish. After downloading the indicator, copy it to the same folder so Dash can read the indicator. It is not necessary to insert it into the chart, this is only for Dash to search for signals and inform the direction of buying and selling of the Indicator. Check if the indicator's path is correct within Dash.
FREE
Guppy GMMA Cross Arrows Indicator
Abir Pathak
5 (9)
Göstergeler
This indicator is based on Guppy's GMMA Strategy. And shows arrows when GMMA lines cross up or down. To have this indicator and get alerts for Multiple Timeframes and multiple Pairs you can check out the demo of this GMMA Trend Scanner indicator: https://www.mql5.com/en/market/product/38747 About GMMA In Brief: GMMA attempts to identify trends by combining two groups of moving averages with differing time periods: The long-term EMAs (30, 35, 40, 45, 50, and 60) the behaviors of investors that h
FREE
Chaser
Thebo Junior Mahlangu
Göstergeler
Introduction  This Indicator Is Based On Average Price/Maximum Price Moves, And Using Moving Bollinger Bands And Moving Averages. The Advantage Of Using It With YOUR own Analysis Will Confirm Potential Supports And Resistances While it Compliments With Your Analysis  The Indicator Is Non-Repainting AND Along With Our Special Trend METRE that Changes With The Conditions OF A Bullish Or Bearish Trend....  Recommend Time-Frames: H1  H4 M15 Usage: The Indicator Is Very Profitable If Use
FREE
TiborsTimer
Tibor Hartmut Sturm
Göstergeler
Tibors Timer -  Indikator zur Übersicht und Klarheit im Chart Dieser Indikator wurde von mir geschrieben, da ich oftmals die wichtigsten Informationen während eines Trades bzw. im Chart mühevoll suchen musste. Bitte täglich neu in den Chart ziehen.   Er zeigt folgendes an: - Akuteller Kurs - Aktuelles Handelspaar - Die Zeiteinheit - Die Restzeit zur nächsten Kerzenbildung - Die Nummer des Handelskontos - Die Frei Verfügbare Margin - Margin auf 1 Lot - Der Aktuelle Hebel  - Der Aktuelle Spprea
FREE
Chaos Trader Lite
John Davis
1 (1)
Uzman Danışmanlar
Chaos Trader Lite attempts to use aspects of chaos theory to place trades in the marketplace. This Expert Advisor, in particular, draws upon theories made by Bill Williams. Every version of MetaTrader contains the Bill Williams indicators. I wondered why was he deemed so important as to have his own set of indicators added to MetaTrader with name attribution. Conducting research I found that Bill Williams wrote a book using chaos theory to trade the markets. The Bill Williams indicators are usef
FREE
HMA Trend
Pavel Zamoshnikov
4.59 (69)
Göstergeler
A trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. The Hull Moving Average is an improved variant of the moving average, which shows the moment of trend reversal quite accurately. It is often used as a signal filter. Combination of two types of Hull Moving Averages makes a better use of these advantages: HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. Features The movement d
FREE
UPD1 X00 Levels
Vitaliy Kuznetsov
5 (10)
Göstergeler
Gösterge, grafikte yuvarlak seviyeleri gösterir. Bunlara psikolojik, banka veya ana oyuncu seviyeleri de denir. Bu seviyelerde boğalar ve ayılar arasında gerçek bir mücadele vardır, birçok emir birikir ve bu da oynaklığın artmasına neden olur. Gösterge, herhangi bir enstrümana ve zaman dilimine otomatik olarak ayarlanır. 80 seviyesi kırılır ve ardından test edilirse, satın alın. 20 seviyesi kırılır ve ardından test edilirse, satış yapın. Hedef 00'dır. Dikkat! Güçlü destek ve direnç seviyeleri n
FREE
Super Auto Fibonacci
Muhammed Emin Ugur
Göstergeler
Discover the power of precision and efficiency in your trading with the " Super Auto Fibonacci " MT4 indicator. This cutting-edge tool is meticulously designed to enhance your technical analysis, providing you with invaluable insights to make informed trading decisions. Key Features: Automated Fibonacci Analysis: Say goodbye to the hassle of manual Fibonacci retracement and extension drawing. "Super Auto Fibonacci" instantly identifies and plots Fibonacci levels on your MT4 chart, saving you tim
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Göstergeler
This indicator has been created for finding the probable reversal points of the symbol price. A small candlestick reversal pattern is used it its operation in conjunction with a filter of extremums. The indicator is not redrawn! If the extremum filter is disabled, the indicator shows all points that have a pattern. If the extremum filter is enabled, the condition works – if the history Previous bars 1 candles back contains higher candles and they are farther than the Previous bars 2 candle, such
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Göstergeler
Bu projeyi seviyorsanız, 5 yıldız incelemesi bırakın. Bu gösterge açık, yüksek, düşük ve belirtilen fiyatlar için çizer Dönem ve belirli bir zaman bölgesi için ayarlanabilir. Bunlar birçok kurumsal ve profesyonel tarafından görünen önemli seviyelerdir. tüccarlar ve daha fazla olabileceği yerleri bilmeniz için yararlı olabilir Aktif. Mevcut dönemler şunlardır: Önceki gün. Önceki Hafta. Önceki Ay. Previous Quarter. Önceki yıl. Veya: Mevcut gün. Hafta. Şimdi Ay. Şimdiki Mahallesi. Bugün yıl.
FREE
SchaffTrendCycle indicator
Etsushi Ishizuka
Göstergeler
Schaff Trend Cycle nedir? Schaff Trend Cycle (STC), trend dönüşlerini zamanında tespit etmek için tasarlanmış bir osilatör türü göstergedir. Geleneksel hareketli ortalamalar veya MACD gibi göstergelerden farklı olarak, STC piyasa döngülerini momentum ile birleştirerek bir trendin başlangıcını ve sonunu daha net şekilde tanımlamaya yardımcı olur. Temel Özellikler Net trend dönüş sinyalleri: Trend yükselirken STC çizgisi yukarı yönelir, düşerken aşağı yönelir. Yatay piyasalarda gürültü azaltımı: D
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Göstergeler
The indicator displays signals according to the strategy of Bill Williams on the chart. Demo version of the indicator has the same features as the paid, except that it can work only on a demo account . Signal "First Wise Man" is formed when there is a divergent bar with angulation.  Bullish divergent bar - with lower minimum and closing price in the upper half. Bearish divergent bar - higher maximum and the closing price at the bottom half. Angulation is formed when all three lines of Alligator
FREE
OrderBlock TS Roman
Vladislav Vlastovskii
3.8 (5)
Göstergeler
Индикатор строит блоки заказов (БЗ) по торговой системе (ТС) Романа. Поиск блоков осуществляется одновременно на двух таймфремах: текущем и старшем (определяемым в настройках). Для оптимизации и игнорирования устаревших блоков в настройках задается ограничение количества дней в пределах которых осуществляется поиск блоков. Блоки строятся по правилам ТС состоящем из трех шагов: какую свечу вынесли (что?); какой свечой вынесли (чем?); правило отрисовки (как?).
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Göstergeler
Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
FREE
DSS Divergence Trader
Stephen Reynolds
Göstergeler
Convergence is when the higher highs and higher lows of an uptrend are also confirmed by our indicator making lower lows which helps us confirm that momentum is increasing and so the trend is likely to continue. Vice versa for a downtrend. Divergence is when we get higher highs on an uptrend but which are not supported by our indicator which makes lower highs and therefore signals the underlying momentum is failing and so a reversal might occur. Vice versa for downtrend. I have combined these me
FREE
Fx BFP Pivot Points
Maged Ait Abbi
5 (5)
Göstergeler
A forex   pivot point   strategy could very well be a trader’s best friend as far as identifying levels to develop a bias, place stops and identify potential profit targets for a trade. Pivot points have been a go-to for traders for decades. The basis of pivot points is such that price will often move relative to a previous limit, and unless an outside force causes the price to do so, price should stop near a prior extreme. Pivot point trading strategies vary which makes it a versatile tool for
FREE
FlatBreakout
Aleksei Vorontsov
Göstergeler
FlatBreakout (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT4 — GBPUSD Only FlatBreakout is the free version of the professional FlatBreakoutPro indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the GBPUSD pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of flat ranges (breakout,
FREE
CyberZingFx Volume
Afsal Meerankutty
4.73 (37)
Göstergeler
CyberZingFx Volume Indicator is designed to help traders find market reversals with ease. This powerful tool uses a unique strategy that combines both volume and historical price to provide accurate signals for potential market reversals. The indicator displays volume BUY and SELL power values on the right side of the chart for both BUY and SELL. With customizable settings, you can set alerts at different levels to suit your trading style. The most recent alert value is displayed as Alert High,
FREE
Extremum by trend
Anton Iudakov
5 (2)
Göstergeler
Looking for entry points along the local trend without repaint! Arrows indicate entry points. Based on classic indicators. The indicator is easy to use. Settings Наименование Описание Frequency factor Signal frequency. The less, the more often. This affects the quality. Recommendations Recommended for use on major currency pairs. Timeframe from m5, m15, m30 Subscribe to my telegram channel, where we discuss intraday trading, ideas, indicators, etc., a link in my profile contacts.
FREE
Heiken Ashi Button
Lee Teik Hong
4.75 (4)
Göstergeler
Heiken Ashi Button Heiken-Ashi , often spelled Heikin-Ashi, is a Japanese word that means "Average Bar." The Heiken-Ashi approach can be used in conjunction with candlestick charts to spot market trends and forecast future prices. It's useful for making candlestick charts easier to read and analysing patterns. Traders can use Heiken-Ashi charts to determine when to stay in trades while the trend continues and close trades when the trend reverses. The majority of earnings are made when markets a
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (145)
Göstergeler
Gann Made Easy , bay teorisini kullanarak ticaretin en iyi ilkelerine dayanan, profesyonel ve kullanımı kolay bir Forex ticaret sistemidir. WD Gann. Gösterge, Zararı Durdur ve Kâr Al Seviyeleri dahil olmak üzere doğru SATIN AL ve SAT sinyalleri sağlar. PUSH bildirimlerini kullanarak hareket halindeyken bile işlem yapabilirsiniz. LÜTFEN ÜCRETSİZ OLARAK TİCARET İPUÇLARI, BONUSLAR VE GANN MADE EA ASİSTANI ALMAK İÇİN SATIN ALIMDAN SONRA BENİMLE İLETİŞİME GEÇİN! Muhtemelen Gann ticaret yöntemlerini b
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (68)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Göstergeler
M1 SNIPER kullanımı kolay bir işlem göstergesi sistemidir. M1 zaman dilimi için tasarlanmış bir ok göstergesidir. Gösterge, M1 zaman diliminde scalping için bağımsız bir sistem olarak kullanılabilir ve mevcut işlem sisteminizin bir parçası olarak kullanılabilir. Bu işlem sistemi özellikle M1'de işlem yapmak için tasarlanmış olsa da, diğer zaman dilimleriyle de kullanılabilir. Başlangıçta bu yöntemi XAUUSD ve BTCUSD ticareti için tasarladım. Ancak bu yöntemi diğer piyasalarda işlem yaparken de ya
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Göstergeler
" Dynamic Scalper System " göstergesi, trend dalgaları içinde işlem yapmak için scalping yöntemi için tasarlanmıştır. Başlıca döviz çiftleri ve altın üzerinde test edilmiştir, diğer işlem araçlarıyla uyumluluğu mümkündür. Ek fiyat hareketi desteğiyle trend boyunca pozisyonların kısa vadeli açılması için sinyaller sağlar. Göstergenin prensibi. Büyük oklar trend yönünü belirler. Küçük oklar şeklinde scalping için sinyaller üreten bir algoritma trend dalgaları içinde çalışır. Kırmızı oklar yüksel
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek için
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Göstergeler
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.67 (12)
Göstergeler
SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the indicator translates complex price action in
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
5 (2)
Göstergeler
Game Changer, metatrader'ınızı güçlü bir trend analiz aracına dönüştürmek için herhangi bir finansal enstrümanda kullanılmak üzere tasarlanmış devrim niteliğinde bir trend göstergesidir. Gösterge, yeniden çizim yapmaz ve gecikmez. Herhangi bir zaman diliminde çalışır ve trend tanımlamasına yardımcı olur, olası geri dönüşleri işaret eder, takip eden bir durdurma mekanizması görevi görür ve anında piyasa tepkileri için gerçek zamanlı uyarılar sağlar. İster deneyimli, ister profesyonel, ister avant
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF: Destek ve Direnç Tarama Göstergesi sadece 50$ ve ömür boyu mevcuttur. (Orijinal fiyat 250$) (teklif uzatıldı) Trend Screener, grafik
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Göstergeler
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Göstergeler
Yeniden boyamadan bir ticarete girmek için doğru sinyaller sağlayan MT5 için en iyi gösterge! Herhangi bir finansal varlığa uygulanabilir: forex, kripto para birimleri, metaller, hisse senetleri, endeksler. MT5 versiyonu burada Oldukça doğru alım satım sinyalleri sağlayacak ve bir alım satımı açıp kapatmanın en iyi zamanını size söyleyecektir. Göstergeyi ödeyen yalnızca bir sinyali işleme örneğiyle videoyu (6:22) izleyin! Çoğu tüccar, Giriş Noktaları Pro göstergesinin yardımıyla ilk işlem h
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Göstergeler
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Göstergeler
Currency Strength Wizard , başarılı ticaret için size hepsi bir arada çözüm sağlayan çok güçlü bir göstergedir. Gösterge, birden çok zaman dilimindeki tüm para birimlerinin verilerini kullanarak şu veya bu forex çiftinin gücünü hesaplar. Bu veriler, şu veya bu para biriminin gücünü görmek için kullanabileceğiniz, kullanımı kolay para birimi endeksi ve para birimi güç hatları biçiminde temsil edilir. İhtiyacınız olan tek şey, işlem yapmak istediğiniz tabloya göstergeyi eklemektir ve gösterge size
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Göstergeler
Day Trader Master , günlük tüccarlar için eksiksiz bir ticaret sistemidir. Sistem iki göstergeden oluşmaktadır. Bir gösterge, satın almak ve satmak için bir ok işaretidir. Aldığınız ok göstergesidir. Size ikinci göstergeyi ücretsiz olarak sağlayacağım. İkinci gösterge, bu oklarla birlikte kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış bir trend göstergesidir. GÖSTERGELER TEKRARLAMAYIN VE GEÇ KALMAYIN! Bu sistemi kullanmak çok basittir. İki renkli bir çizgi olarak görüntülenen mevcut trend yönündeki o
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Göstergeler
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Göstergeler
Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı. ŞU ANDA %49 İNDİRİM. Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir: Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) + Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) + CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus). Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor?  Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Göstergeler
Piyasanın iki temel ilkesine dayanan bir gün içi stratejisi. Algoritma, ek filtreler kullanarak hacimlerin ve fiyat dalgalarının analizine dayanmaktadır. Göstergenin akıllı algoritması, yalnızca iki piyasa faktörü bir araya geldiğinde bir sinyal verir. Gösterge, daha yüksek zaman çerçevesinin verilerini kullanarak M1 grafiğinde belirli bir aralıktaki dalgaları hesaplar. Ve dalgayı doğrulamak için gösterge, hacme göre analizi kullanır. Bu gösterge hazır bir ticaret sistemidir. Bir tüccarın ihtiya
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Göstergeler
ŞU ANDA %20 INDIRIMLI! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge, Egzotik Çiftler Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücünü göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. gerçek para birimi gücünü göstermek için 9. satıra herhangi bir sembol eklenebilir. Bu benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni b
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Volumatic Support Resistance Levels MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Göstergeler
Özel teklif : ALL TOOLS , tanesi sadece $35 ! Yeni araçlar   ilk   $30   için   ilk hafta   veya   ilk 3 alışveriş te olacak!  Trading Tools Channel on MQL5 : En son haberler için MQL5 kanalımı takip edin Volumatic Support/Resistance Levels Scanner, fiyat yapısına hacim bağlamı ekleyen bir destek‑direnç göstergesidir. İşlem hareketinin son pivotlar çevresinde nasıl kümelendiğini göstererek, alım veya satım ilgisinin en yoğun olduğu seviyeleri görmeyi sağlar. MT5 sürümü için:  Volumatic Support
Auto Optimized RSI
Davit Beridze
5 (2)
Göstergeler
Auto Optimized RSI , doğru alım ve satım sinyalleri vermek için tasarlanmış, kullanımı kolay ve akıllı bir ok göstergesidir. Geçmiş verilere dayalı işlem simülasyonları kullanarak, her enstrüman ve zaman dilimi için en etkili RSI seviyelerini otomatik olarak belirler. Bu gösterge, bağımsız bir işlem sistemi olarak veya mevcut stratejinize entegre edilerek kullanılabilir ve özellikle kısa vadeli işlem yapanlar için faydalıdır. Geleneksel RSI’nin sabit seviyeleri (örneğin 70/30) yerine, Auto Optim
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Göstergeler
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (7)
Göstergeler
Market Structure Break Out (MSB) , MT4 ve MT5 için tasarlanmış gelişmiş bir araçtır. Bu gösterge, yatırımcıların piyasa hareketlerini yapısal olarak görmelerine yardımcı olur ve oklar ve uyarılar aracılığıyla trend yönünde veya ters yönde etkili işlem sinyalleri sunar. Ürünün en önemli özelliklerinden biri, kaybolmayan arz ve talep bölgelerini çizebilmesidir. Ayrıca, canlı geçmiş test (backtest) özelliği sayesinde yatırımcılar geçmiş performansı doğrudan grafik üzerinde inceleyebilir, bu da güv
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Göstergeler
Tanıtımı       Quantum Heiken Ashi PRO   çizelgeleri Pazar eğilimleri hakkında net bilgiler sağlamak için tasarlanan Heiken Ashi mumları, gürültüyü filtreleme ve yanlış sinyalleri ortadan kaldırma yetenekleriyle ünlüdür. Kafa karıştırıcı fiyat dalgalanmalarına veda edin ve daha sorunsuz, daha güvenilir bir grafik sunumuna merhaba deyin. Quantum Heiken Ashi PRO'yu gerçekten benzersiz kılan şey, geleneksel şamdan verilerini okunması kolay renkli çubuklara dönüştüren yenilikçi formülüdür. Kırmızı v
RSI Shift Zone MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Göstergeler
Özel teklif : ALL TOOLS , her biri sadece $35 ! Yeni araçlar   ilk   hafta   veya   ilk 3 satın alma   için   $30 olacaktır!  Trading Tools Channel on MQL5 : en son haberler için katılın RSI Shift Zone Scanner, RSI sinyallerini fiyat hareketi ile ilişkilendirerek piyasa duyarlılığının değişebileceği anları belirler. RSI, önceden ayarlanmış seviyeleri (varsayılan: aşırı alım 70, aşırı satım 30) aştığında veya altına indiğinde gösterge doğrudan grafikte bir kanal çizer. Bu kanallar, duyarlılığın
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Göstergeler
Bu gösterge, 2 ürünümüz Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  'in süper bir kombinasyonudur. Tüm zaman dilimleri için çalışır ve 8 ana para birimi artı bir Sembol için grafiksel olarak güç veya zayıflık dürtüsünü gösterir! Bu Gösterge, Altın, Egzotik Çiftler, Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücü ivmesini göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. içi
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (28)
Göstergeler
PRO Renko Sistemi, RENKO grafikleri ticareti için özel olarak tasarlanmış son derece hassas bir ticaret sistemidir. Bu, çeşitli ticaret araçlarına uygulanabilen evrensel bir sistemdir. Sistemi etkin piyasa sana doğru ters sinyallerine erişim hakkı denilen ses nötralize eder. Göstergenin kullanımı çok kolaydır ve sinyal üretiminden sorumlu tek bir parametreye sahiptir. Aracı, seçtiğiniz herhangi bir ticaret aracına ve renko çubuğunun boyutuna kolayca uyarlayabilirsiniz. Yazılımımla karlı bir
Gold AMS
Aleksandr Makarov
Göstergeler
Gold AMS   - is a good technical stock indicator. The indicator algorithm analyzes the asset price movement and reflects volatility and potential entry zones. The indicator 100% does not repaint!!! The best indicator signals: If a signal appears, it does not disappear! Unlike indicators with redrawing, which lead to loss of deposit, because they can show a signal and then remove it. Trading with this indicator is very easy. We wait for a signal from the indicator and enter the transaction, a
Advanced Reversal Hunter Pro
Stanislav Konin
Göstergeler
Advanced Reversal Hunter Pro (ARH) is a powerful, innovative volatility-based momentum indicator designed to accurately identify key trend reversals. Developed using a special algorithm that provides a clear construction of the average volatility range, without redrawing its values ​​and does not change them. The indicator adapts to any market volatility and dynamically adjusts the width of the band range, depending on current market conditions. Indicator advantages: Advanced Reversal Hunter Pro
Gold Flux Signal
Leandro Bernardez Camero
Göstergeler
Gold Flux Signal – XAUUSD için Repaint Yapmayan Sinyal Göstergesi Net sinyal üretimi için tasarlanmıştır – Gold Flux Signal, XAUUSD üzerinde net ve istikrarlı giriş sinyalleri sağlamak için geliştirilmiştir – Trend takibi ve breakout stratejileri için özel olarak tasarlanmış olup, grafik üzerinde karışıklık yaratmaz – Göstergenin tüm sinyalleri yalnızca kapanmış mumlar üzerinden hesaplanır – M1, M5 ve H1 zaman dilimleri için optimize edilmiştir Kararlı görsel sinyaller – Sinyal bir kez oluş
Yazarın diğer ürünleri
K Trade Assistant MT5
Kaijun Wang
4.33 (12)
Yardımcı programlar
Asistan: Ticaret Asistanı-MT4 (indirmek için tıklayın) Ticaret Asistanı-MT5 (indirmek için tıklayın) Lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Temeller: Dil seçimi ve geçiş desteği (şu anda Çince ve İngilizce destekleniyor)           Otomatik dil tanıma Destek       kısayol tuşuyla açma ve kapatma       Bağlama, konumları hızlı bir şekilde açmak ve kapatmak için kısayol tuşlarını kullanın...       kısayol tuşu kapatma. 30'a kadar kısayol tuşunu destekler Kilidi açma çoğu işlevi deste
FREE
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (9)
Yardımcı programlar
Fotokopi->Kullanışlı ve hızlı arayüz etkileşimi, kullanıcılar hemen kullanabilir       ->>>> Windows bilgisayarlarda veya VPS Windows'ta kullanılması önerilir Özellikler: Çeşitlendirilmiş ve kişiselleştirilmiş kopyalama ticareti ayarları: 1. Farklı sinyal kaynakları için farklı lot modları ayarlanabilir 2. İleri ve geri kopyalama ticareti için farklı sinyal kaynakları ayarlanabilir 3. Sinyaller yorumlarla ayarlanabilir 4. Lotun sözleşme lotuna göre kalibre edilip edilmeyeceği Çeşitlendirilmiş v
K Trade Assistant Pro MT5
Kaijun Wang
1 (1)
Yardımcı programlar
Asistan: Ticaret Asistanı-MT4 (indirmek için tıklayın) Ticaret Asistanı-MT5 (indirmek için tıklayın) Lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Temeller: Pozisyonların hızlı açılıp kapatılması, tek tıklamayla pozisyon açılıp kapatılması, tek tıklamayla emir verilmesi Çizgili Ticaret Otomatik sl/tp Yakın Semboller Kar Korumalı SL Protect'i Taşı SL'yi takip etmek Hesap Risk Kontrolü Düzenin Gölgesi Otomatik Sipariş Ekleme Otomatik Kapatma Siparişleri Kapat Yeniden Aç Sembol Bilgileri So
Fast Copy For Multi Signal Multi Accounts MT5
Kaijun Wang
5 (4)
Yardımcı programlar
Fotokopi->Kullanışlı ve hızlı arayüz etkileşimi, kullanıcılar hemen kullanabilir       ->>>> Windows bilgisayarlarda veya VPS Windows'ta kullanılması önerilir Özellikler: Çeşitlendirilmiş ve kişiselleştirilmiş kopyalama ticareti ayarları: 1. Farklı sinyal kaynakları için farklı lot modları ayarlanabilir 2. İleri ve geri kopyalama ticareti için farklı sinyal kaynakları ayarlanabilir 3. Sinyaller yorumlarla ayarlanabilir 4. Lotun sözleşme lotuna göre kalibre edilip edilmeyeceği Çeşitlendirilmiş v
Renko indicator MainChart For MT5
Kaijun Wang
3.65 (17)
Göstergeler
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO 砖图 Renko PRO->>>   The display of the brick map on the main map. The Renko chart ideally r
FREE
Pivot Trading pp trading for mt5
Kaijun Wang
3.91 (11)
Göstergeler
Pivot trading: 1.pp pivot 2. r1 r2 r3, s1 s2 s3 Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Cooperation QQ:556024" Cooperation wechat
FREE
K Trade Assistant
Kaijun Wang
4.6 (10)
Yardımcı programlar
Asistan: Ticaret Asistanı-MT4 (indirmek için tıklayın) Ticaret Asistanı-MT5 (indirmek için tıklayın) Lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Temeller: Dil seçimi ve geçiş desteği (şu anda Çince ve İngilizce destekleniyor)           Otomatik dil tanıma Destek       kısayol tuşuyla açma ve kapatma       Bağlama, konumları hızlı bir şekilde açmak ve kapatmak için kısayol tuşlarını kullanın...       kısayol tuşu kapatma. 30'a kadar kısayol tuşunu destekler Kilidi açma çoğu işlevi deste
FREE
Bollinger Bands Advanced Edition For 5
Kaijun Wang
4.4 (5)
Göstergeler
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Advanced Bollinger Bands: 1. The Bollinger rail will change color with the direction" 2. The
FREE
WaveTheory Fully automatic calculation
Kaijun Wang
Göstergeler
Bu gösterge, pratik ticaret için mükemmel olan otomatik dalga analizine yönelik bir göstergedir! Dava... Not:   Dalga sınıflandırması için Batılı isimleri kullanmaya alışkın değilim. Tang Lun'un (Tang Zhong Shuo Zen) adlandırma kuralının etkisiyle, temel dalgayı   kalem   , ikincil dalga bandını ise   segment   olarak adlandırdım. aynı zamanda segmentin trend yönü vardır. Adlandırma   esas olarak trend segmentidir   (bu adlandırma yöntemi gelecekteki notlarda kullanılacaktır, öncelikle söyleyey
MACD two line four color For MT5
Kaijun Wang
4.57 (23)
Göstergeler
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO MACD is called Convergence and Divergence Moving Average, which is developed from the double e
FREE
KDJ Index For MT5
Kaijun Wang
4.17 (6)
Göstergeler
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO "Cooperative QQ:556024"  "Cooperation wechat:556024"  "Cooperative email:556024@qq.com" Strong
FREE
Pivot Trading 4
Kaijun Wang
4.8 (5)
Göstergeler
Pivot trading: 1.pp pivot 2. r1 r2 r3, s1 s2 s3 Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Strongly recommend trend indicators,   auto
FREE
Renko indicator MainChart
Kaijun Wang
4 (12)
Göstergeler
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO 砖图Renko PRO->>> The display of the brick map on the main map. The Renko chart ideally remove
FREE
Bollinger Band Advanced Edition
Kaijun Wang
4.75 (4)
Göstergeler
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Advanced Bollinger Bands: 1. The Bollinger rail will change color with the direction" 2. The
FREE
Follow Lines Follow Trend Discoloration line For 5
Kaijun Wang
3 (1)
Göstergeler
Indicators are for trend followers! A trading system constructed by three moving averages. Trade with the trend and let profits run. Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy ,
FREE
KDJ Index 4
Kaijun Wang
5 (2)
Göstergeler
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO "Cooperative QQ:556024"  "Cooperation wechat:556024"  "Cooperative email:556024@qq.com" Strong
FREE
CRW CCI and RSI and WPR For MT5
Kaijun Wang
5 (2)
Göstergeler
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO The homeopathic indicator is also called the CCI indicator. The CCI indicator was proposed
FREE
KTrade Fibo For MT5
Kaijun Wang
4.5 (2)
Göstergeler
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Fibo: from KTrade 1. Automatically calculate and analyze the band. -> Get the desired band 2.
FREE
History Trading Path MT5 Same as system
Kaijun Wang
5 (1)
Göstergeler
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Strongly recommend trend indicators,   automatic calculation of wave standard   and   MT5 ver
FREE
Donchian Like Channel MT5
Kaijun Wang
4.5 (2)
Göstergeler
Donchian通道（唐奇安通道指标）是用于交易突破的最古老、最简单的技术指标之一。   一般来说，唐奇安通道的宽度越宽，市场波动就越大，而唐奇安通道越窄，市场波动性也就越小 。此外，价格走势可以穿过布林带，但你看不到唐奇安通道的这种特征，因为其波段正在测量特定时期的最高价和最低价。 交易实用必备工具指标 波浪自动计算指标,通道趋势交易 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT4版本 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT5版本 本地跟单复制交易 Easy And Fast Copy , MT4版本 Easy And Fast Copy , MT5版本 本地跟单复制交易 模拟试用 Easy And Fast Copy , MT4 模拟账号运行 Easy And Fast Copy , MT5 模拟账号运行 唐奇安通道指标计算： 唐奇安上阻力线 - 由过去N天的当日最高价的最大值形成。 唐奇安下支撑线 - 由过去N天的当日最低价的最小值形成。 中心线 - （上线 + 下线）/ 2   唐奇安通道信号   唐奇安通道常用作突破指标。它提供了两种主要类型的突破信号，一个是上阻力线或下支
FREE
Multi Symbols In The Same Chart For MT5
Kaijun Wang
5 (2)
Göstergeler
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Can set the cycle for other varieties of K line graph covered this window, fluctuations obser
FREE
Fast Copy For Multi Signal Multi Accounts 5 DEMO
Kaijun Wang
Yardımcı programlar
Fotokopi->Kullanışlı ve hızlı arayüz etkileşimi, kullanıcılar hemen kullanabilir       ->>>> Windows bilgisayarlarda veya VPS Windows'ta kullanılması önerilir Özellikler: Çeşitlendirilmiş ve kişiselleştirilmiş kopyalama ticareti ayarları: 1. Farklı sinyal kaynakları için farklı lot modları ayarlanabilir 2. İleri ve geri kopyalama ticareti için farklı sinyal kaynakları ayarlanabilir 3. Sinyaller yorumlarla ayarlanabilir 4. Lotun sözleşme lotuna göre kalibre edilip edilmeyeceği Çeşitlendirilmiş ve
FREE
MACD two line four colors
Kaijun Wang
4.67 (3)
Göstergeler
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO MACD is called Convergence and Divergence Moving Average, which is developed from the double e
FREE
Fit Channel MT5
Kaijun Wang
3 (2)
Göstergeler
The market price usually falls between the borders of the channel      .   If the price is out of range , it is a trading signal or trading opportunity  . Basically , Fit Channel can be used to help determine overbought and oversold conditions in the market. When the market price is close to the upper limit, the market is considered overbought (sell zone). Conversely, when the market price is close to the bottom range, the market is considered oversold (buy zone). However, the research can b
CRW CCI and RSI and WPR
Kaijun Wang
4 (1)
Göstergeler
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO The homeopathic indicator is also called the CCI indicator. The CCI indicator was proposed
FREE
KTrade Fibo
Kaijun Wang
4 (1)
Göstergeler
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Fibo: from KTrade 1. Automatically calculate and analyze the band. -> Get the desired band 2.
FREE
Follow Lines Follow Trend Discoloration lines
Kaijun Wang
5 (2)
Göstergeler
Indicators are for trend followers! A trading system constructed by three moving averages. Trade with the trend and let profits run. Strongly recommend trend indicators,   automatic calculation of wave standard   and   MT5 version of automatic calculation of wave standard Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel
FREE
Multi Symbols In The Same Chart
Kaijun Wang
Göstergeler
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO Can set the cycle for other varieties of K line graph covered this window, fluctuations obser
FREE
KTrade Data Statistics 5 CN
Kaijun Wang
Göstergeler
Indicators are professional data statistics, position orders, historical order analysis->>>>>> <This version is in Chinese -> English version please move> Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEM
FREE
Donchian Like Channel
Kaijun Wang
Göstergeler
Donchian通道（唐奇安通道指标）是用于交易突破的最古老、最简单的技术指标之一。 一般来说，唐奇安通道的宽度越宽，市场波动就越大，而唐奇安通道越窄，市场波动性也就越小 。此外，价格走势可以穿过布林带，但你看不到唐奇安通道的这种特征，因为其波段正在测量特定时期的最高价和最低价。 交易实用必备工具指标 波浪自动计算指标,通道趋势交易 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT4版本 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT5版本 本地跟单复制交易 Easy And Fast Copy , MT4版本 Easy And Fast Copy , MT5版本 本地跟单复制交易 模拟试用 Easy And Fast Copy , MT4 模拟账号运行 Easy And Fast Copy , MT5 模拟账号运行 唐奇安通道指标计算： 唐奇安上阻力线 - 由过去N天的当日最高价的最大值形成。 唐奇安下支撑线 - 由过去N天的当日最低价的最小值形成。 中心线 - （上线 + 下线）/ 2   唐奇安通道信号   唐奇安通道常用作突破指标。它提供了两种主要类型的突破信号，一个是上阻力线或下支撑线
FREE
Filtrele:
Hendrikus Pelgrim
1202
Hendrikus Pelgrim 2025.03.19 16:36 
 

It's okay

17728265822
34
17728265822 2024.01.25 19:01 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

İncelemeye yanıt