Canlı Sinyal 1 Yüksek Risk | Fusion Markets

Canlı Sinyal 2 Düşük Risk | Vantage

Canlı Sinyal 3 (YENİ) Orta Risk | ICTrading (ICMarkets)

Canlı Sinyal 4 (YENİ) Orta Risk | Fusion Markets

Canlı Sinyal 5 (YENİ) Orta Risk | Vantage

Daha fazla canlı sinyal, gelecekte farklı brokerlar üzerinde yayınlanacaktır.

Vizyonumuz

7 yıllık Ar-Ge çalışmalarından sonra, CFD algoritmik işlemlerinde tutarlılığın tahmine değil, adaptasyona dayalı olarak geliştirildiğini fark ettik.

Çok teknik detaya girmeden, Layered Core fiyatın peşinden gitmez; birden fazla analitik katman üzerinden kalibre edilmiş pozisyonlama ile yapısal verimsizlikleri değerlendirir.

Layered Core’u Farklı Kılan Nedir

Çoğu EA tüm sembollere aynı mantığı uygular ve piyasaların buna uyacağını umar. Layered Core, AUDCAD ve GBPCHF’nin farklı diller konuştuğunu bilir. Semboller yerine matematiksel ilişkileri işlem yapar. Bir sonraki tick’i tahmin etmeyi vaat etmez — ondan sonraki her tick’e uyum sağlamayı vaat eder; pozisyonları yapılandırılmış adaptasyonla yönetir, hayali beklentilerle değil.

EA, 20’den fazla volatilite ve rejim değişimi filtresi içeren katı bir algoritma üzerine kuruludur. Ancak her şeyi basit tutmak için sabit kodlanmıştır; kullanıcıya risk yönetimi üzerinde tam kontrol sağlar, giriş parametrelerini değiştirme ZAHMETİ OLMADAN kullanıma hazır hale getirir. Biz bununla ilgilenir ve gerektiğinde kodu periyodik olarak güncelleriz.

Temel Özellikler

Çok katmanlı karar hiyerarşisi kademeli doğrulama ile

Sembole göre profil bağımsız yürütme kanalları 28 döviz çifti için planlanmıştır (şu anda AUDCAD, EURGBP, EURAUD, AUDJPY, NZDJPY, NZDCAD, EURJPY, GBPCHF üzerinde çalışmaktadır)

Tek tıkla risk profili ön ayarları : Ultra Yüksek / Yüksek / Orta / Düşük / Ultra Düşük

Maksimum Drawdown Yönetimi

Tüm büyük broker türlerinde test edilmiştir son 2 yılda (STP, ECN ve MM)

20 sabit filtre 8 çift için farklı profil seviyelerinde uygulanmıştır

Manuel müdahale gerekmez — broker son ekinizi, risk ayarınızı belirleyin ve hazırsınız

ÖNEMLİ: SADECE EURGBP M15 ZAMAN DİLİMİNE EKLEYİN

EA’yı EURGBP dışında hiçbir çifte eklemeyin

Nasıl Kurulur ve Kullanılır

EURGBP M15 grafiğine ekleyin (tüm çiftler için daha dinamik fiyat hareketleri sağladığı için EURGBP’yi tercih ederim) Varsa broker çift son ekinizi girin Tercih ettiğiniz risk profilini seçin (önceden oluşturulmuş profillerden seçmeniz şiddetle tavsiye edilir) Hazırsınız…

Önemli: Satın alma işleminden sonra, sizi özel topluluk grubuna ve ömür boyu destek listesine eklemem için bana mesaj gönderin







