Layered Core
- Experts
- Kareem Abbas
- Version: 1.0
- Activations: 20
|LA REMISE DE LANCEMENT EXPIRERA TRÈS BIENTÔT (Dans 24 - 48 Heures)
PROCHAIN PRIX >> 1 600 $
Signal en direct 1 Risque Élevé | Fusion Markets
Signal en direct 2 Risque Faible | Vantage
Signal en direct 3 (NOUVEAU) Risque Moyen | ICTrading (ICMarkets)
Signal en direct 4 (NOUVEAU) Risque Moyen | Fusion Markets
Signal en direct 5 (NOUVEAU) Risque Moyen | Vantage
Plus de signaux en direct seront déployés à l’avenir sur différents courtiers.
Notre Vision
Après 7 ans de recherche et développement, nous avons compris que dans le trading algorithmique CFD, la constance ne repose pas sur la prédiction, mais s’ingénie à travers l’adaptation.
Sans entrer trop dans la technique, Layered Core ne poursuit pas le prix ; il exploite les inefficacités structurelles grâce à un positionnement calibré sur plusieurs couches analytiques.
Ce qui rend Layered Core différent
La plupart des EA appliquent une seule logique à tous les symboles, en espérant que le marché s’y conforme. Layered Core sait qu’AUDCAD et GBPCHF parlent des langues différentes. Il négocie des relations mathématiques, pas des symboles. Il ne promet pas de prédire le prochain tick — il promet de s’adapter à chaque tick suivant, en gérant les positions par adaptation structurée, pas par anticipation illusoire.
L’EA est construit sur un algorithme strict avec plus de 20 filtres de volatilité et de changement de régime. Cependant, tout est codé en dur pour rester simple, donnant à l’utilisateur un contrôle total sur la gestion du risque, prêt à l’emploi avec AUCUN tracas pour modifier les paramètres d’entrée. Nous nous en chargeons et mettons à jour le code périodiquement si nécessaire.
Caractéristiques Principales
-
Hiérarchie décisionnelle multicouche avec validation en cascade
-
Canaux d’exécution indépendants du profil par symbole prévus pour fonctionner sur 28 paires FX (actuellement sur AUDCAD, EURGBP, EURAUD, AUDJPY, NZDJPY, NZDCAD, EURJPY, GBPCHF)
-
Préréglages de profil de risque en un clic : Ultra Élevé / Élevé / Moyen / Faible / Ultra Faible
-
Gestion du Drawdown maximal
-
Testé sur tous les types de courtiers majeurs au cours des 2 dernières années (STP, ECN et MM)
-
20 filtres codés en dur appliqués à différents niveaux de profil pour 8 paires
-
Aucune intervention manuelle requise — définissez le suffixe de votre courtier, le paramètre de risque, et c’est parti
IMPORTANT : À ATTACHER UNIQUEMENT AU GRAPHIQUE EURGBP M15
Ne pas attacher l’EA à une autre paire que EURGBP
Comment l’installer et l’utiliser
- Attachez-le au graphique EURGBP M15 (je préfère EURGBP pour des variations de prix plus dynamiques sur toutes les paires)
- Saisissez le suffixe de votre courtier s’il y en a un
- Sélectionnez votre profil de risque préféré (fortement recommandé de choisir parmi les préréglages intégrés)
- Vous êtes prêt à commencer…
|
Important : Après l’achat, envoyez-moi un message pour vous ajouter au groupe communautaire privé et à la liste de support à vie