Notre Vision

Après 7 ans de recherche et développement, nous avons compris que dans le trading algorithmique CFD, la constance ne repose pas sur la prédiction, mais s’ingénie à travers l’adaptation.

Sans entrer trop dans la technique, Layered Core ne poursuit pas le prix ; il exploite les inefficacités structurelles grâce à un positionnement calibré sur plusieurs couches analytiques.

Ce qui rend Layered Core différent

La plupart des EA appliquent une seule logique à tous les symboles, en espérant que le marché s’y conforme. Layered Core sait qu’AUDCAD et GBPCHF parlent des langues différentes. Il négocie des relations mathématiques, pas des symboles. Il ne promet pas de prédire le prochain tick — il promet de s’adapter à chaque tick suivant, en gérant les positions par adaptation structurée, pas par anticipation illusoire.

L’EA est construit sur un algorithme strict avec plus de 20 filtres de volatilité et de changement de régime. Cependant, tout est codé en dur pour rester simple, donnant à l’utilisateur un contrôle total sur la gestion du risque, prêt à l’emploi avec AUCUN tracas pour modifier les paramètres d’entrée. Nous nous en chargeons et mettons à jour le code périodiquement si nécessaire.

Caractéristiques Principales

Hiérarchie décisionnelle multicouche avec validation en cascade

Canaux d’exécution indépendants du profil par symbole prévus pour fonctionner sur 28 paires FX (actuellement sur AUDCAD, EURGBP, EURAUD, AUDJPY, NZDJPY, NZDCAD, EURJPY, GBPCHF)

Préréglages de profil de risque en un clic : Ultra Élevé / Élevé / Moyen / Faible / Ultra Faible

Gestion du Drawdown maximal

Testé sur tous les types de courtiers majeurs au cours des 2 dernières années (STP, ECN et MM)

20 filtres codés en dur appliqués à différents niveaux de profil pour 8 paires

Aucune intervention manuelle requise — définissez le suffixe de votre courtier, le paramètre de risque, et c’est parti

IMPORTANT : À ATTACHER UNIQUEMENT AU GRAPHIQUE EURGBP M15

Ne pas attacher l’EA à une autre paire que EURGBP

Comment l’installer et l’utiliser

Attachez-le au graphique EURGBP M15 (je préfère EURGBP pour des variations de prix plus dynamiques sur toutes les paires) Saisissez le suffixe de votre courtier s’il y en a un Sélectionnez votre profil de risque préféré (fortement recommandé de choisir parmi les préréglages intégrés) Vous êtes prêt à commencer…

