Specter Trend Cloud MT4 Scanner

Offre spéciale : ALL TOOLS , seulement $35 chacun !

Nouveaux outils à $30 pendant la première semaine ou pour les 3 premiers achats ! Trading Tools Channel on MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour recevoir mes dernières actualités

Specter Trend Cloud est un outil de visualisation de tendance basé sur les moyennes mobiles, conçu pour mettre en avant la direction du marché et les principales opportunités de retest. En combinant des moyennes adaptatives avec un ajustement de volatilité, il crée un « nuage » coloré qui bascule lors des changements de tendance et suit la façon dont le prix interagit avec la moyenne de court terme durant les tendances en cours.

Key Features

Moteur multi-MA



SMA, EMA, SMMA (RMA), WMA ou VWMA au choix. L’indicateur fonctionne avec deux moyennes : une MA de court terme (longueur définie par l’utilisateur) et une MA longue réglée au double de cette longueur.

Décalage ajusté par la volatilité

Les deux moyennes sont décalées par ATR(200) selon la direction de la tendance. Cet ajustement permet au nuage de refléter une marge de manœuvre réaliste du marché plutôt que des bandes trop serrées.

Nuage de tendance

L’espace entre les deux moyennes décalées est rempli d’un voile semi-transparent :

Aqua = tendance haussière

Orange = tendance baissière

Logique de bascule de tendance

Lorsque la moyenne courte croise la moyenne longue à la hausse ou à la baisse, une « bascule » se produit. Le nuage change immédiatement de couleur et reflète le nouveau régime.

Détection des retests

Pendant une tendance en cours, si le prix reteste la moyenne courte en cinq barres, l’outil va : Marquer le retest avec des flèches au-dessus/en dessous de la barre.

Prolonger une ligne horizontale en pointillés depuis le prix du retest.

Fonctionnement

Définition de la tendance : basée sur la relation entre les moyennes de court et long terme.

Remplissage du nuage : voile semi-transparent aqua ou orange entre les deux moyennes décalées.

Retests : flèches et pointillés mettent en évidence les points de repli durant une tendance active.

Utilisation

Utilisez la couleur du nuage comme biais de tendance de niveau supérieur (aqua = haussier, orange = baissier).

Les flèches et lignes pointillées indiquent des zones de repli/retest où une continuation peut se développer.

Un niveau de retest respecté renforce la conviction de tendance ; un niveau rompu peut signaler un affaiblissement du momentum.

Ajustez le type et la longueur des MA selon le comportement de l’actif et vos préférences d’horizon temporel.

Scanner et alertes Les utilisateurs peuvent activer/désactiver le scanner pour surveiller rapidement d’autres graphiques.

L’indicateur propose des alertes de signal lors de Buy/Sell et lors d’un changement de tendance, pour saisir facilement l’information marché (notamment avec le Scanner). Paramètres séparés

Les utilisateurs peuvent spécifier des paramètres séparés pour chaque unité de temps, c’est-à-dire quelle unité utilisera le paramètre correspondant. Par exemple,

si la liste des unités de temps est "M1;M5;M15;M30;H1;H4;D1;W1" et la liste Length est "5;10;15;20;25;30;35;40"

alors l’indicateur utilisera le paramètre Length correspondant :

M1: 5





M5: 10





M15: 15





M30: 20





H1: 25





H4: 30





D1: 35





W1: 40

Remarque : pour utiliser ce paramètre, activez l’option « Use separate parameters for each time frame ».

Conclusion



Specter Trend Cloud intègre la détection de tendance, le nuage ajusté par la volatilité et la visualisation des retests en un seul outil. Le nuage coloré apporte une clarté immédiate sur la direction, tandis que les flèches et niveaux en pointillés mettent en avant des zones tactiques de retest et sont automatiquement effacés lorsqu’ils deviennent invalides. Une couche polyvalente et adaptable pour surveiller la structure de tendance sur divers marchés et styles de trading.



























































