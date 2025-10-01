Dragon Hatching Eggs
- Uzman Danışmanlar
- Thanh Tung Vu
- Sürüm: 1.10
- Etkinleştirmeler: 10
Açıklama:
Bu Expert Advisor (EA), basit ama güçlü bir fikir üzerine kurulmuştur: piyasadaki ekstrem noktalarda “yumurtaları” aramak — dipten al, tepeden sat. İşlem açıldıktan sonra, pozisyonlar sabırla yönetilir ve güçlü sonuçlara dönüşene kadar büyür.
Önerilen Lot Büyüklükleri:
$10.000 hesap için: 0,01 lot (hem alım hem satım için)
10.000 cent hesap için: 0,01 lot (hem alım hem satım için)
Sadece alım işlemleri için: 0,1 lot
Ana Özellikler:
Önemli dönüş noktalarında akıllı giriş tespiti (alım için dip, satım için tepe)
Alım ve satım pozisyonları için bağımsız mantık
Pozisyonların doğal olarak büyümesini sağlayan otomatik işlem yönetimi
XAUUSD (Altın) için optimize edilmiş performans
Bu EA’yı Seçme Nedenleri:
Sembolik yaklaşım: küçük işlemler (“yumurtalar”), güçlü sonuçlar (“ejderhalar”) elde edene kadar yönetilir
Altın işlemleri için önerilen ayarlarla en iyi performansı gösterir
Sabırlı ve akıllı büyümeye inanan traderlar için tasarlanmıştır
Notlar:
Gerçek hesapta kullanmadan önce demo hesapta test edin
Performans, broker koşulları ve piyasa volatilitesine bağlıdır
Her zaman uygun risk yönetimini uygulayın