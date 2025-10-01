Dragon Hatching Eggs

Description :
Cet Expert Advisor est basé sur une idée simple mais puissante : chercher les « œufs » aux extrêmes du marché — acheter au plus bas, vendre au plus haut. Une fois ouvertes, les positions sont gérées avec patience jusqu’à obtenir des résultats solides.

Tailles de lots suggérées :

0,01 lot pour un compte de 10 000 $ (achat et vente)
0,01 lot pour un compte de 10 000 cents (achat et vente)
0,1 lot si seulement des achats sont effectués

Caractéristiques principales :

Détection intelligente des entrées aux points de retournement clés (bas pour l’achat, haut pour la vente)
Logique indépendante pour les positions d’achat et de vente
Gestion automatisée des trades permettant aux positions de croître naturellement
Performance optimisée sur XAUUSD (Or)

Pourquoi choisir cet EA :

Approche symbolique : les petites opérations (« œufs ») sont gérées jusqu’à devenir de forts résultats (« dragons »)
Fonctionne mieux avec les paramètres recommandés pour le trading de l’or
Conçu pour les traders qui croient en une croissance patiente et intelligente

Remarques :

Tester sur un compte démo avant utilisation en réel
Les performances dépendent des conditions du broker et de la volatilité du marché
Appliquer toujours une gestion appropriée du risque


