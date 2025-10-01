Dragon Hatching Eggs

Descrizione:
Questo Expert Advisor si basa su un’idea semplice ma potente: cercare le “uova” agli estremi del mercato — comprare al minimo, vendere al massimo. Una volta aperte, le operazioni vengono gestite con pazienza fino a diventare risultati solidi.

Dimensioni dei lotti suggerite:

0,01 lotto per conto da $10.000 (sia per acquisto che vendita)
0,01 lotto per conto da 10.000 centesimi (sia per acquisto che vendita)
0,1 lotto se si opera solo in acquisto

Caratteristiche principali:

Rilevamento intelligente degli ingressi nei punti chiave di inversione (minimo per l’acquisto, massimo per la vendita)
Logica indipendente per posizioni di acquisto e vendita
Gestione automatica delle operazioni che permette alle posizioni di crescere naturalmente
Prestazioni ottimizzate su XAUUSD (Oro)

Perché scegliere questo EA:

Approccio simbolico: le operazioni piccole (“uova”) vengono gestite fino a diventare risultati forti (“draghi”)
Funziona meglio con le impostazioni consigliate per il trading dell’oro
Progettato per trader che credono in una crescita paziente e intelligente

Note:

Testare su un conto demo prima di utilizzare su un conto reale
Le prestazioni dipendono dalle condizioni del broker e dalla volatilità del mercato
Applicare sempre una gestione del rischio adeguata


