IronBalance

IronBalance EA

IronBalance EA — это продвинутый, но удобный в использовании экспертный советник для MetaTrader 5, разработанный для автоматизации торговли с акцентом на точность и управление рисками. Подходит для трейдеров любого уровня подготовки, этот советник сочетает проверенную контртрендовую стратегию с понятной визуальной панелью, предоставляющей информацию о торговых результатах в реальном времени. Управляйте своей торговлей уверенно и легко!

Основные особенности

  • Контртрендовая стратегия: Определяет высоковероятные развороты рынка с использованием передового технического анализа.
  • Надежное управление рисками: Обеспечивает безопасную торговлю благодаря проверке свободной маржи и автоматической нормализации размера лота.
  • Одна сделка в день: Дисциплинированный подход ограничивает торговлю одной позицией в день, снижая риск переторговки.
  • Интерактивная панель: Отображает заголовок «Поток капитала», настройки торговли, текущую прибыль/убыток, общую прибыль и процент просадки на стильной синей панели.
  • Полная настройка: Адаптируйте размер лота, тейк-профит и другие параметры под ваш стиль торговли.

Торговая стратегия

IronBalance EA использует контртрендовую стратегию, опираясь на ключевые уровни рынка и технические индикаторы для определения оптимальных точек входа и выхода. Работает на таймфрейме H1 с расчетом уровней на дневном таймфрейме, обеспечивая точное исполнение сделок. Настраиваемый фильтр волатильности повышает надежность торговли, а предустановленные уровни тейк-профита фиксируют потенциальную прибыль.

Визуальная панель

Синяя панель в левом верхнем углу графика обеспечивает мониторинг в реальном времени:

  • Название советника: Отображает «IronBalance EA» для легкой идентификации.
  • Настройки: Показывает размер лота, тейк-профит, смещение входа и пороговые значения индикаторов.
  • Показатели эффективности: Отслеживает текущую прибыль/убыток, общую прибыль от закрытых сделок и процент просадки.

Входные параметры

Параметр Описание Значение по умолчанию
Lots Объем сделки (размер лота) 0.1
TakeProfitPips Тейк-профит в пунктах 140
EntryOffsetPips Смещение входа от ключевых уровней 200
MagicNumber Уникальный идентификатор сделок EA 12345
RSIBuyLevel Пороговое значение индикатора для покупок 30.0
RSISellLevel Пороговое значение индикатора для продаж 70.0
ATRThreshold Порог фильтра волатильности (0 = отключен) 0.0

Почему стоит выбрать IronBalance EA?

  • Проверенная эффективность: Построен на надежной контртрендовой стратегии для стабильных торговых результатов.
  • Безопасность: Проверка маржи и нормализация лота защищают ваш счет.
  • Интуитивный интерфейс: Панель мониторинга в реальном времени делает контроль простым и эффективным.
  • Оптимизация для MT5: Полная интеграция с MetaTrader 5 для торговли и тестирования.
  • Гибкие настройки: Настраивайте параметры в соответствии с вашим уровнем риска и рыночными условиями.

Рекомендуемые настройки

  • Таймфрейм: H1 для торговых сигналов, D1 для расчета уровней.
  • Символ: Совместим с основными валютными парами (например, EURUSD, AUDUSD) или другими инструментами.
  • Счет: Рекомендуемый минимальный баланс $1000 для размера лота 0.1; корректируйте в зависимости от вашего профиля риска.
  • Брокер: Лучше всего работает с брокерами с низкими спредами и быстрым исполнением.

Установка и настройка

  1. Скопируйте советник в папку Experts в MetaTrader 5.
  2. Прикрепите к графику H1 выбранного символа.
  3. Настройте входные параметры в соответствии с вашей стратегией.
  4. Включите функцию AutoTrading в MetaTrader 5.
  5. Загрузите достаточную историю счета для точного расчета прибыли (щелкните правой кнопкой мыши на вкладке «История счета», выберите «Вся история»).

Тестирование и оптимизация

  • Тестируйте советник в тестере стратегий MetaTrader 5 для оценки производительности.
  • Оптимизируйте параметры, такие как TakeProfitPips (50–200), EntryOffsetPips (100–300) и пороговые значения индикаторов для достижения лучших результатов.
  • Проверяйте вкладку «Журнал» для логов, чтобы диагностировать любые проблемы.

Поддержка

Для помощи с установкой, настройкой или по другим вопросам обращайтесь к разработчику через платформу MQL5. Регулярные обновления обеспечивают совместимость и учитывают отзывы пользователей для улучшения производительности.

Начните сегодня!

Скачайте IronBalance EA и протестируйте его на демо-счете, чтобы ощутить его мощь. Автоматизируйте свою торговлю с точностью и ясностью!

Предупреждение о рисках: Торговля связана со значительным риском потерь. Прошлые результаты не гарантируют будущих успехов. Тщательно протестируйте советник на демо-счете перед использованием в реальной торговле. Убедитесь, что вы полностью понимаете риски, связанные с торговлей на рынке Форекс.


