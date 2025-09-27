IronBalance
- Version: 1.0
- Activations: 5
IronBalance EA — это продвинутый, но удобный в использовании экспертный советник для MetaTrader 5, разработанный для автоматизации торговли с акцентом на точность и управление рисками. Подходит для трейдеров любого уровня подготовки, этот советник сочетает проверенную контртрендовую стратегию с понятной визуальной панелью, предоставляющей информацию о торговых результатах в реальном времени. Управляйте своей торговлей уверенно и легко!
Основные особенности
- Контртрендовая стратегия: Определяет высоковероятные развороты рынка с использованием передового технического анализа.
- Надежное управление рисками: Обеспечивает безопасную торговлю благодаря проверке свободной маржи и автоматической нормализации размера лота.
- Одна сделка в день: Дисциплинированный подход ограничивает торговлю одной позицией в день, снижая риск переторговки.
- Интерактивная панель: Отображает заголовок «Поток капитала», настройки торговли, текущую прибыль/убыток, общую прибыль и процент просадки на стильной синей панели.
- Полная настройка: Адаптируйте размер лота, тейк-профит и другие параметры под ваш стиль торговли.
Торговая стратегия
IronBalance EA использует контртрендовую стратегию, опираясь на ключевые уровни рынка и технические индикаторы для определения оптимальных точек входа и выхода. Работает на таймфрейме H1 с расчетом уровней на дневном таймфрейме, обеспечивая точное исполнение сделок. Настраиваемый фильтр волатильности повышает надежность торговли, а предустановленные уровни тейк-профита фиксируют потенциальную прибыль.
Визуальная панель
Синяя панель в левом верхнем углу графика обеспечивает мониторинг в реальном времени:
- Название советника: Отображает «IronBalance EA» для легкой идентификации.
- Настройки: Показывает размер лота, тейк-профит, смещение входа и пороговые значения индикаторов.
- Показатели эффективности: Отслеживает текущую прибыль/убыток, общую прибыль от закрытых сделок и процент просадки.
Входные параметры
|Параметр
|Описание
|Значение по умолчанию
|Lots
|Объем сделки (размер лота)
|0.1
|TakeProfitPips
|Тейк-профит в пунктах
|140
|EntryOffsetPips
|Смещение входа от ключевых уровней
|200
|MagicNumber
|Уникальный идентификатор сделок EA
|12345
|RSIBuyLevel
|Пороговое значение индикатора для покупок
|30.0
|RSISellLevel
|Пороговое значение индикатора для продаж
|70.0
|ATRThreshold
|Порог фильтра волатильности (0 = отключен)
|0.0
Почему стоит выбрать IronBalance EA?
- Проверенная эффективность: Построен на надежной контртрендовой стратегии для стабильных торговых результатов.
- Безопасность: Проверка маржи и нормализация лота защищают ваш счет.
- Интуитивный интерфейс: Панель мониторинга в реальном времени делает контроль простым и эффективным.
- Оптимизация для MT5: Полная интеграция с MetaTrader 5 для торговли и тестирования.
- Гибкие настройки: Настраивайте параметры в соответствии с вашим уровнем риска и рыночными условиями.
Рекомендуемые настройки
- Таймфрейм: H1 для торговых сигналов, D1 для расчета уровней.
- Символ: Совместим с основными валютными парами (например, EURUSD, AUDUSD) или другими инструментами.
- Счет: Рекомендуемый минимальный баланс $1000 для размера лота 0.1; корректируйте в зависимости от вашего профиля риска.
- Брокер: Лучше всего работает с брокерами с низкими спредами и быстрым исполнением.
Установка и настройка
- Скопируйте советник в папку Experts в MetaTrader 5.
- Прикрепите к графику H1 выбранного символа.
- Настройте входные параметры в соответствии с вашей стратегией.
- Включите функцию AutoTrading в MetaTrader 5.
- Загрузите достаточную историю счета для точного расчета прибыли (щелкните правой кнопкой мыши на вкладке «История счета», выберите «Вся история»).
Тестирование и оптимизация
- Тестируйте советник в тестере стратегий MetaTrader 5 для оценки производительности.
- Оптимизируйте параметры, такие как TakeProfitPips (50–200), EntryOffsetPips (100–300) и пороговые значения индикаторов для достижения лучших результатов.
- Проверяйте вкладку «Журнал» для логов, чтобы диагностировать любые проблемы.
Поддержка
Для помощи с установкой, настройкой или по другим вопросам обращайтесь к разработчику через платформу MQL5. Регулярные обновления обеспечивают совместимость и учитывают отзывы пользователей для улучшения производительности.
Начните сегодня!
Скачайте IronBalance EA и протестируйте его на демо-счете, чтобы ощутить его мощь. Автоматизируйте свою торговлю с точностью и ясностью!
Предупреждение о рисках: Торговля связана со значительным риском потерь. Прошлые результаты не гарантируют будущих успехов. Тщательно протестируйте советник на демо-счете перед использованием в реальной торговле. Убедитесь, что вы полностью понимаете риски, связанные с торговлей на рынке Форекс.