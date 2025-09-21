Ask High and Bid Low Lines

( Bu metin, orijinal İngilizce metinden otomatik çeviri kullanılarak oluşturulmuştur. )

“Gerçek tiklere dayalı her tik” modellemesini kullanarak görsel geriye dönük test yapmış olanlarınız, Strateji Test Edici'nin yüksek Ask fiyatı ve düşük Bid fiyatı için çizgi grafikler gösterdiğini fark etmiş olabilirsiniz. Birçoğu bunu can sıkıcı buluyor! Ancak, bazı ciddi tüccarlar bunu oldukça bilgilendirici buluyor — Spread'in ticaret faaliyetleri ve giriş/çıkış kararları üzerindeki etkisini değerlendirmeye yardımcı oluyor, o kadar ki, bunun sadece Görsel geriye dönük test sırasında değil, canlı grafikte de mevcut olmasını dilerdim.

Bu gösterge tam olarak bunu yapar — grafikteki her bir çubuk için en yüksek/maksimum Ask fiyatını ve en düşük/minimum Bid fiyatını gösterir. Grafikler genellikle Bid fiyatlarına dayandığından, en düşük Bid fiyatı için grafik çizgisini devre dışı bırakma seçeneği de vardır.

Bu değerler, daha düşük zaman dilimlerinde Spread'in etkisini analiz etmek için kullanılabileceği gibi, pozisyon giriş ve çıkışları için salınım noktaları olarak da kullanılabilir...

  • “Alış” pozisyonu Ask fiyatından açılır ve Bid fiyatından kapanır.
  • “Satış” pozisyonu Bid fiyatından açılır ve Ask fiyatından kapanır.

Grafiğin kendi renk şemasına göre renkleri otomatik olarak ayarlama seçeneği vardır (Ask ve Bid fiyat çizgileri).

Göstergeyi yeni bir sembol üzerinde ilk kez kullandığınızda, MetaTrader tick verilerini indirmek için oldukça uzun bir süre gerekecektir ve gösterge hiçbir şey göstermeyecektir, bu nedenle sabırlı olun.

Veriler hazır olduğunda bir sonraki gelen tick ile güncellenmelidir, ancak güncellenmezse göstergeyi kaldırıp yeniden uygulayın. Ne yazık ki, MetaTrader'ın tick verileri için uygun bir senkronizasyon yöntemi yoktur.

Ayrıca, işlenen çubukların sayısını artırırsanız veya sembolün çubuk başına yüksek tick hacmi varsa, göstergenin sonuçları çizmeden önce bilgileri ilk olarak işlemesi biraz zaman alabilir.

Bu göstergenin tamamen geçmiş tik verilerine bağlı olduğunu ve çubuk verilerine bağlı olmadığını lütfen unutmayın.

Önerilen ürünler
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Göstergeler
Premium seviye, %80'den fazla doğru tahmin doğruluğuna sahip benzersiz bir göstergedir! Bu gösterge en iyi Ticaret Uzmanları tarafından iki aydan uzun süredir test edilmiştir! Yazarın göstergesini başka hiçbir yerde bulamazsınız! Ekran görüntülerinden bu aracın doğruluğunu kendiniz görebilirsiniz! 1, sona erme süresi 1 mum olan ikili opsiyon ticareti için harikadır. 2 tüm döviz çiftleri, hisse senetleri, emtialar, kripto para birimleri üzerinde çalışır Talimatlar: Kırmızı ok göründüğü an
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Göstergeler
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Göstergeler
L'indicatore SMC Venom Model BPR è uno strumento professionale per i trader che operano nell'ambito del concetto di Smart Money (SMC). Identifica automaticamente due modelli chiave sul grafico dei prezzi: FVG   (Fair Value Gap) è una combinazione di tre candele, in cui c'è un gap tra la prima e la terza candela. Forma una zona tra livelli in cui non c'è supporto di volume, il che spesso porta a una correzione dei prezzi. BPR   (Balanced Price Range) è una combinazione di due modelli FVG che for
Ultimate Candle Patterns
Wojciech Daniel Knoff
Göstergeler
This is a multi-symbol and multi-timeframe table-based indicator designed for a candlestick patterns detection with 46 patterns for META TRADER 5. Each formation has own image for easier recognition. Here you find most popular formations such as "Engulfing", "Hammer", "Three Line Strike", "Piercing" or Doji - like candles. Check my full list of patterns on my screenshots below. Also you can not only switch all bearish or bullish patterns from input, but also select formation for a specified symb
Buy Sell Arrow MT MT5
Sahib Ul Ahsan
Göstergeler
Advanced MT5 Indicator: Precision-Powered with Pivot Points, MAs & Multi-Timeframe Logic Unlock the full potential of your trading strategy with this precision-engineered MetaTrader 5 indicator —an advanced tool that intelligently blends Pivot Points , Adaptive Moving Averages , and Multi-Timeframe Analysis to generate real-time Buy and Sell signals with high accuracy. ########    If you want to test on Real Market, Let me know. I will give the Demo file to run on Real Account.   ###########
DYJ BoS
Daying Cao
Göstergeler
DYJ BoS göstergesi, piyasa yapısındaki değişimlerin temel unsurlarını otomatik olarak belirler ve işaretler, bunlar arasında şunlar yer alır: Yapının Kırılması (BoS): Fiyatın önceki bir yapı noktasını kırarak önemli bir hareket yapması durumunda tespit edilir. Olası yükseliş trendi çizgilerini ve düşüş trendi çizgilerini (UP & DN, yani sürekli yeni zirveler ve yeni dipler) işaretler ve fiyat bu çizgileri aştığında kırmızı (AYI) ve yeşil (BOĞA) okları işaretler BoS genellikle fiyatın önceki f
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Göstergeler
Gösterge, tarihsel olanlarla karşılaştırılabilecek güncel teklifler oluşturur ve bu temelde bir fiyat hareketi tahmini yapar. Gösterge, istenen tarihe hızlı navigasyon için bir metin alanına sahiptir. Seçenekler: Sembol - göstergenin göstereceği sembolün seçimi; SymbolPeriod - göstergenin veri alacağı dönemin seçimi; GöstergeRenk - gösterge rengi; Ters - doğru tırnakları tersine çevirir, yanlış - orijinal görünüm; Sonraki, tarihi girebileceğiniz ve 'enter' tuşuna basarak hemen atlayab
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Göstergeler
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.5 (2)
Göstergeler
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
AW Candle Patterns
AW Trading Software Limited
Göstergeler
AW Mum Kalıpları göstergesi, güçlü bir mum kalıbı tarayıcı ile birleştirilmiş gelişmiş bir trend göstergesinin birleşimidir. En güvenilir otuz mum kalıbını tanımak ve vurgulamak için kullanışlı bir araçtır. Ek olarak, renkli çubuklara dayalı güncel bir trend analizörüdür.       yeniden boyutlandırılabilen ve konumlandırılabilen eklenti çoklu zaman çerçevesi trend paneli. Trend filtrelemeye bağlı olarak kalıpların görünümünü ayarlamak için benzersiz bir yetenek. Avantajlar: Mum desenlerini kolayc
Supply and Demand MTFs
Mohammed Zakana Al Mallouk
Göstergeler
Overview Supply & Demand (MTF) v1.00 is a MetaTrader 5 indicator that automatically identifies and draws key supply and demand zones from up to three timeframes on your current chart. Supply zones mark areas where selling pressure was strong; demand zones mark areas where buying pressure was strong. Features Multi-timeframe detection Scan the current chart plus two higher timeframes for zones. Candle-strength filter Require a configurable number of strong candles to confirm each zone. Adjust
FREE
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Göstergeler
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
BoxChart MT5
Evgeny Shevtsov
5 (7)
Göstergeler
The market is unfair if only because 10% of participants manage 90% of funds. An ordinary trader has slim changes to stand against these "vultures". This problem can be solved. You just need to be among these 10%, learn to predict their intentions and move with them. Volume is the only preemptive factor that faultlessly works on any timeframe and symbol. First, the volume appears and is accumulated, and only then the price moves. The price moves from one volume to another. Areas of volume accumu
TPO Trading Analyzer Indicator MT5
Eda Kaya
5 (1)
Göstergeler
TPO Trading Analyzer Indicator MetaTrader 5 The TPO Trading Analyzer Indicator is a specialized tool designed to analyze market behavior using the principles of Time, Price, and Opportunity (TPO). Built upon the Market Profile methodology, this indicator detects and visualizes high-volume trading zones along with hidden support and resistance levels. It uses color-coded histograms to display trading volumes at various price points, with the intensity of the bars indicating the volume traded at
FREE
Supernova Momentums
Yvan Musatov
Göstergeler
The Supernova Momentums indicator simplifies the visual perception of the price chart and reduces the time for analysis: if there is no signal, the deal is not opened, and if an opposite signal appears, it is recommended to close the current position. This arrow indicator is designed to determine the trend. Supernova Momentums implements a trend trading strategy, filters out market noise, and includes all the necessary features in one tool. Its work is based on automatically determining the cu
Stratos Pali mt5
Michela Russo
4.43 (7)
Göstergeler
Stratos Pali Indicator is a revolutionary tool designed to enhance your trading strategy by accurately identifying market trends. This sophisticated indicator uses a unique algorithm to generate a complete histogram, which records when the trend is Long or Short. When a trend reversal occurs, an arrow appears, indicating the new direction of the trend. Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 message to receive My Top 5 set files for Stratos Pali at no cost ! Down
Pullback Hunter
Anton Polkovnikov
Göstergeler
PULLBACK HUNTER What is every trader's cherished dream? To see without delay the places where the reversal will happen. This, of course, is from the category of magic, though... nothing is impossible. But for now I've prepared for you an indicator that marks in real time the end of corrections to the current movement or in short - catches pullbacks.What is the main point? Many people practice rebounds when the price moves in the direction of the open position. And they do them on the formation o
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Uzman Danışmanlar
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Auto Trend Lines Indicator MT5
Muhammad Talha
Göstergeler
Unlock the full potential of your Pro Thunder V9 indicator with our revolutionary new plugin - Auto Trend Lines! Are you looking for a competitive edge in today's dynamic market? Look no further. With Auto Trend Lines, you can harness the power of precise market trend analysis to make informed trading decisions. This innovative plugin seamlessly integrates with your Pro Thunder V9 indicator, providing you with real-time trend data and pinpointing exact entry and exit points for your trades. Key
FREE
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
Göstergeler
Basic Support and Resistance   Göstergimiz, teknik analizinizi artırmak için ihtiyacınız olan çözümdür.Bu gösterge, destek ve direnç seviyelerini grafikte yansıtmanıza olanak tanır/ MT4 sürümü Özellikler Fibonacci seviyelerinin entegrasyonu: Fibonacci seviyelerini destek ve direnç seviyelerinin yanı sıra görüntüleme seçeneğiyle, göstergemiz size piyasa davranışı ve olası tersine dönme alanları hakkında daha derin bir fikir verir. Performans Optimizasyonu: Genişletilmiş satırları yalnızca her ç
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (6)
Göstergeler
**   All Symbols   x   All Timeframes   scan just by pressing scanner button ** Discount: The price is $50$, But now it is just $35, Limited time offer is active. *** Contact me  to send you instruction and add you in "Trend Reversal group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: Trendlines are the most famous technical analysis in trading . Trendlines continually form on the charts of markets across all the different timeframes providing huge opportunities for traders
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
Göstergeler
Acıklama:  Forex piyasasında (PSAR) Profesyonel ve populate göstergelerden Birine Dayanan Yeni ücretsiz göstergemizi tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz (PSAR) drank gösterge orijinal Parabolik SAR göstergesinde Yeni bir değişikliktir pro SAR göstergesinde noktalar ve Fiyat tablosu arasındaki geçişi görebilirsiniz, drank crossover bir sinyal değil, hareketin sonu potansiyeli hakkında konuşun, yeni mavi nokta ile satın almaya başlayabilir ve ilk mavi noktadan bir atr önce stop loss koyabilirsiniz ve
FREE
Forex mastery X marks the spot
Nardus Van Staden
Göstergeler
Introducing "X Marks the Spot" – Your Ultimate MetaTrader 5 Indicator for Perfect Trades! Are you tired of the guesswork in trading? Ready to take your MetaTrader 5 experience to a whole new level? Look no further – "X Marks the Spot" is here to revolutionize your trading strategy! What is "X Marks the Spot"? "X Marks the Spot" is not just another indicator – it's your personal trading compass that works seamlessly on all timeframes . Whether you're a beginner or an experienced trader,
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Göstergeler
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Eabotpro Auto Filter
Dany Abou Haidar
Göstergeler
Eabotpro Auto Filter – Liquidity Zones + Trendlines + Fixed Fibonacci This advanced indicator is designed to simplify technical analysis in MetaTrader 5 by combining three powerful tools: Liquidity Zones: Accurately detects swing highs and lows. Draws rectangles and lines at strong liquidity areas. Supports wick detection and price labels directly on the chart. Dynamic Trendlines: Automatically builds support and resistance trendlines using short and long lookback periods. Optional breakout aler
VR Grid Mt5
Vladimir Pastushak
3 (7)
Göstergeler
VR Izgara göstergesi, kullanıcı tanımlı ayarlarla grafiksel bir ızgara oluşturmak için tasarlanmıştır . Standart ızgaradan farklı olarak, VR Izgarası dairesel seviyeler oluşturmak için kullanılır. Kullanıcının seçimine bağlı olarak tur seviyeleri arasındaki adım isteğe bağlı olabilir. Ek olarak, diğer göstergeler ve yardımcı programlardan farklı olarak VR Grid, zaman dilimi değiştiğinde veya terminal yeniden başlatıldığında bile ızgaranın konumunu korur . Ayarlar, set dosyaları, demo versiyonlar
FREE
TPO Volume Range Indicator MT5
Eda Kaya
5 (1)
Göstergeler
TPO Volume Range Indicator MetaTrader 5 The TPO Volume Range Indicator allows traders to visualize trading volume distribution within specific price ranges. This indicator features two adjustable vertical lines, enabling users to set their preferred analysis range. Histograms represent market activity at each price level, while green horizontal lines mark the areas with the highest volume.  These high-volume zones are widely considered key support and resistance levels and are crucial for infor
FREE
PipFinite Exit EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.86 (29)
Göstergeler
Did You Have A Profitable Trade But Suddenly Reversed? In a solid strategy, exiting a trade is equally important as entering. Exit EDGE helps maximize your current trade profit and avoid turning winning trades to losers. Never Miss An Exit Signal Again Monitor all pairs and timeframes in just 1 chart www.mql5.com/en/blogs/post/726558 How To Trade You can close your open trades as soon as you receive a signal Close your Buy orders if you receive an Exit Buy Signal. Close your Sell orders if
Provided Trend
Nadiya Mirosh
Göstergeler
Provided Trend is a complex signal formation indicator. As a result of the work of internal algorithms, you can see only three types of signals on your chart. The first is a buy signal, the second is a sell signal, and the third is a market exit signal. Options: CalcFlatSlow - The first parameter that controls the main function of splitting the price chart into waves. CalcFlatFast - The second parameter that controls the main function of splitting the price chart into waves. CalcFlatAvg - Para
Fibo Channels
Jeffrey Quiatchon
Göstergeler
Fibo Daily Channel Indicator The  Indicator is a powerful tool for traders, providing precise daily support and resistance levels based on Fibonacci retracement and extension calculations. This indicator automatically draws key pivot points (PP, R1, R2, S1, S2) as well as additional extension levels (R3, R4, S3, S4), helping traders identify potential reversal and breakout zones with ease. It includes customizable alerts and push notifications, allowing traders to receive updates whenever the pr
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Göstergeler
Bu göstergeyi satın alan herkese aşağıdaki ekstra içerikler ücretsiz olarak sunulmaktadır: Her işlemi otomatik olarak yöneten, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini ayarlayan ve işlemleri strateji kurallarına göre kapatan özel yardımcı araç: "Bomber Utility" Göstergenin farklı varlıklar üzerinde kullanılmasına yönelik ayar dosyaları (set dosyaları) Bomber Utility için 3 farklı modda kullanım sunan ayar dosyaları: "Minimum Risk", "Dengeli Risk" ve "Bekle-Gör Stratejisi" Bu ticaret stratejisini hı
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. Trend Screener, grafikte noktalarla ok trend sinyalleri sağlayan etkili bir trend trend göstergesidir. Trend analizörü göstergesinde bulunan özellikler: 1.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Göstergeler
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe , Akıllı Para Konseptleri (Smart Money Concepts - SMC) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş, gerçek zamanlı piyasa analiz aracıdır. Çoklu zaman dilimlerinde dönüş noktalarını ve önemli bölgeleri otomatik olarak analiz eder, yeniden boyama (repaint) yapmayan sinyaller sağlamaya ve İlgi Noktalarını (Points of Interest - POI) vurgulamaya odaklanır. Ayrıca, geri çekilme ve dönüş noktalarını tespit etmeye yardımcı olmak için otomatik Fibonacci seviyeleri ç
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Göstergeler
Size mükemmel bir teknik gösterge olan Grabber’ı tanıtıyorum. Bu araç, kullanıma hazır bir “her şey dahil” işlem stratejisi olarak çalışır. Tek bir yazılım kodu içinde güçlü piyasa teknik analiz araçları, işlem sinyalleri (oklar), uyarı işlevleri ve push bildirimleri entegre edilmiştir. Bu göstergeyi satın alan herkes aşağıdaki hediyeleri ücretsiz olarak alır: Açık emirleri otomatik yönetmek için Grabber Yardımcı Aracı Kurulum, yapılandırma ve nasıl işlem yapılacağını adım adım anlatan video kıl
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Göstergeler
FX Volume: Bir Broker’ın Perspektifinden Gerçek Piyasa Duyarlılığını Deneyimleyin Kısa Özet Trading yaklaşımınızı bir adım öteye taşımak ister misiniz? FX Volume , perakende traderlar ile brokerların nasıl konumlandığını gerçek zamanlı olarak sunar—COT gibi gecikmeli raporlardan çok daha önce. İster istikrarlı kazançları hedefliyor olun, ister piyasada daha güçlü bir avantaj arayın, FX Volume önemli dengesizlikleri belirlemenize, kırılmaları (breakout) doğrulamanıza ve risk yönetiminizi iyileş
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (40)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Sistemi'nin Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Göstergesi olduğunu vurgulamak önemlidir, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Online kurs, kılavuz ve ön ayarları indir. "Smart Trend Trading System MT5", yeni ve deneyimli tüccarlar için özelleştirilmiş kapsamlı bir ticaret çözümüdür. 10'dan fazla premium göstergeyi birleştiriyor ve 7'den fazla sağlam ticaret stratejisi sunuyor, bu da çeşitli piyasa koşulları için esnek bir seçim yapar. Tr
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Göstergeler
AtBot: Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bonu
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Göstergeler
PUMPING STATION – Kişisel “her şey dahil” stratejiniz Karşınızda PUMPING STATION — forex dünyasında işlem yapma şeklinizi heyecan verici ve etkili bir sürece dönüştürecek devrim niteliğinde bir gösterge. Bu sadece bir yardımcı değil, güçlü algoritmalarla donatılmış tam teşekküllü bir ticaret sistemidir ve daha istikrarlı işlem yapmanıza yardımcı olur. Bu ürünü satın aldığınızda ŞUNLARI ÜCRETSİZ olarak alırsınız: Özel ayar dosyaları: Otomatik kurulum ve maksimum performans için. Adım adım video e
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Göstergeler
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Ana işlevler: VERME OLMADAN doğru giriş sinyalleri! Bir sinyal belirirse, alakalı kalır! Bu, bir sinyal sağlayıp daha sonra onu değiştirebilen ve mevduatta fon kaybına yol açabilen yeniden çekme göstergelerinden önemli bir farktır. Artık pazara daha büyük bir olasılık ve doğrulukla girebilirsiniz. Ayrıca, ok göründükten sonra hedefe ulaşılıncaya kadar (kar al) veya bir geri dönüş sinyali görünene kadar mumları renkle
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Göstergeler
Matrix Arrow Indicator MT5 ,   forex ,   emtialar ,   kripto   para birimleri ,   endeksler ,   hisse senetleri   gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen   %100 yeniden boyamayan   çoklu zaman çerçevesi göstergesini izleyen benzersiz bir 10'u 1 arada trenddir.  Matrix Arrow Indicator MT5 , mevcut eğilimi erken aşamalarında belirleyecek ve aşağıdakiler gibi 10'a kadar standart göstergeden bilgi ve veri toplayacaktır: Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX) Emtia Kanal Endeksi (CCI) Klasik Hei
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Göstergeler
Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri TALİMATLAR RUS   /   TALİMATLAR   ENG   /   Sürüm MT4 BU GÖSTERGENİN HER ALICISI       ÜCRETSİZ OLARAK EK   OLARAK   EDİNİN: 3 ay       hizmetten işlem sinyallerine erişim       SÜPER SİNYALLER       — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları. 3 ay       Düzenli güncellemelerle eğitim materyallerine erişim - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma. Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbetine erişim - i
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Göstergeler
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Göstergeler
Berma Bantları (BB'ler) göstergesi, piyasa trendlerini belirlemeyi ve bunlardan yararlanmayı amaçlayan yatırımcılar için değerli bir araçtır. Fiyat ile BB'ler arasındaki ilişkiyi analiz ederek, yatırımcılar bir piyasanın trend veya aralıklı fazda olup olmadığını ayırt edebilir. Daha fazla bilgi edinmek için [ Berma Home Blog ] adresini ziyaret edin. Berma Bantları üç belirgin çizgiden oluşur: Üst Berma Bandı, Orta Berma Bandı ve Alt Berma Bandı. Bu çizgiler fiyatın etrafına çizilir ve genel tren
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.3 (10)
Göstergeler
Bu gösterge paneli, seçilen semboller için mevcut en son   harmonik kalıpları   gösterir, böylece zamandan tasarruf edersiniz ve daha verimli olursunuz /   MT4 sürümü . Ücretsiz Gösterge:   Basic Harmonic Pattern Gösterge sütunları Symbol :   seçilen semboller görünecektir Trend:   yükseliş veya düşüş Pattern :   desen türü (gartley, kelebek, yarasa, yengeç, köpekbalığı, cypher veya ABCD) Entry :   giriş fiyatı SL:   zararı durdur fiyatı TP1:   1. kar alma fiyatı TP2:   2. kar alma fiyatı TP
Smart Breakout Channels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Göstergeler
Özel teklif : ALL TOOLS , her biri yalnızca $35 ! Yeni araçlar   ilk hafta   boyunca veya   ilk 3 satın alma   için   $30 olacaktır!  MQL5’te Trading Tools Kanalı : En son haberlerim için MQL5 kanalıma katılın Bu gösterge, volatiliteye göre normalize edilmiş fiyat hareketine dayanan ve “Smart Breakout Channels” olarak adlandırılan kırılma tespit bölgelerini çizer. Bu bölgeler, hacim bindirmeleriyle birlikte dinamik kutular olarak gösterilir. Araç, özel bir normalize volatilite hesabı kullanarak
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Göstergeler
Support And Resistance Screener, MetaTrader için tek bir gösterge içinde birden fazla araç sağlayan tek bir Düzey göstergesindedir. Kullanılabilir araçlar şunlardır: 1. Piyasa Yapısı Eleme Aracı. 2. Geri Çekilme Bölgesi Boğa. 3. Geri Çekilme Bölgesi Ayı. 4. Günlük Pivot Noktaları 5. haftalık Pivot Noktaları 6. aylık Pivot Puanları 7. Harmonik Modele ve hacme dayalı Güçlü Destek ve Direnç. 8. Banka Seviyesi Bölgeleri. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF : YG Destek ve Direnç Göstergesi sadece 50 $ ve ömür boyu
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (13)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Aracının Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Gösterge olduğunu vurgulamakta fayda var, bu da onu profesyonel ticaret için ideal hale getiriyor. Çevrimiçi kurs, kullanıcı kılavuzu ve demo. Akıllı Fiyat Hareketi Kavramları Göstergesi, hem yeni hem de deneyimli tüccarlar için çok güçlü bir araçtır. İleri ticaret fikirlerini, Inner Circle Trader Analizi ve Smart Money Concepts Ticaret Stratejileri gibi 20'den fazla kullanışlı göstergeyi bir araya getirerek bir araya
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Göstergeler
FX Levels: Tüm Piyasalar İçin Son Derece Hassas Destek ve Direnç Hızlı Bakış Döviz kurları, endeksler, hisseler veya emtialar gibi herhangi bir piyasada güvenilir destek ve direnç seviyeleri belirlemek mi istiyorsunuz? FX Levels geleneksel “Lighthouse” yöntemini ileri düzey bir dinamik yaklaşımla birleştirerek neredeyse evrensel bir doğruluk sağlar. Gerçek broker deneyimimize ve otomatik günlük güncellemeler ile gerçek zamanlı güncellemelerin birleşimine dayalı olarak, FX Levels size dönüş nok
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Göstergeler
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Risk Killer AI Navigator MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Göstergeler
RiskKILLER_AI Navigator, AI tabanlı, Çok-Zamanlı Pazar Yönü ve Strateji Asistanıdır. İşlem performansı, piyasayı profesyoneller gibi anlamakla ilgilidir. RiskKILLER_AI Navigator tam olarak bunu sunar: MQL5'in dışında çalışan AI destekli trend, sentiman ve makro analiz ile işlem tarzınıza uygun kurumsal seviyede içgörüler elde edin. Satın alma sonrası, Kullanım Kılavuzu'nu almak için: 1. bir yorum yayınlayarak isteyin 2. bana doğrudan mesaj gönderin. [ Özel grup | Sürüm MT5 - MT4 ] Temel Faydala
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Göstergeler
ACB Breakout Arrows göstergesi, özel bir kırılma modelini tespit ederek piyasada önemli bir giriş sinyali sağlar. Göstergenin algoritması, fiyatın belirli bir yönde ivme kazandığı anları sürekli olarak tarar ve ana hareketten hemen önce doğru giriş sinyali verir. Çok sembollü ve çok zaman dilimli tarayıcıyı buradan alın - ACB Breakout Arrows MT5 için Tarayıcı Temel Özellikler Gösterge, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini otomatik olarak belirler. Tüm zaman dilimlerinde kırılma sinyallerini i
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Göstergeler
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Göstergeler
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
Gold Position Box Signals Pro
Tahir Mehmood
Göstergeler
Gold Position Box Signals Pro v3.1 – XAUUSD için Çok Zaman Dilimli Teknik Gösterge Genel Bakış Gold Position Box Signals Pro v3.1, XAUUSD işlemleri için MetaTrader 5’e özel geliştirilmiş bir göstergedir. Hareketli ortalama kesişimlerini, volatiliteye dayalı stop loss/take profit seviyelerini, pozisyon görselleştirmeyi ve çok zaman dilimli trend analizini birleştirir. Araç, yatırımcıların potansiyel giriş noktalarını belirlemelerine ve işlemleri grafik üzerinde net bir şekilde yönetmelerine yar
Yazarın diğer ürünleri
Doteki Heikin Ashi for MT5
Fernando Carreiro
3.6 (5)
Göstergeler
(Google Çevirisi) Standart Heikin Ashi mum gösterimi, Üstele eşdeğer bir açık değere sahiptir EMA 'nın alfa değeri sabit olan Toplam Fiyatın Hareketli Ortalaması (EMA) 0,5'te (3,0 EMA dönemine eşdeğer). Bu dinamik sürümde, periyot, kullanmak istediğiniz herhangi bir değerle değiştirilebilir; yaklaşık çok zaman çerçeveli analiz veya düşük veya yüksek değeri bir tür takip eden zararı durdurma olarak kullanın. geçişi Heikin Ashi açılış değeri üzerinden gerçek Kapanış fiyatı da bir değişiklik için b
FREE
Doteki Heikin Ashi for MT4
Fernando Carreiro
5 (1)
Göstergeler
(Google Çevirisi) Standart Heikin Ashi mum gösterimi, Üstele eşdeğer bir açık değere sahiptir EMA 'nın alfa değeri sabit olan Toplam Fiyatın Hareketli Ortalaması (EMA) 0,5'te (3,0 EMA dönemine eşdeğer). Bu dinamik sürümde, periyot, kullanmak istediğiniz herhangi bir değerle değiştirilebilir; yaklaşık çok zaman çerçeveli analiz veya düşük veya yüksek değeri bir tür takip eden zararı durdurma olarak kullanın. geçişi Heikin Ashi açılış değeri üzerinden gerçek Kapanış fiyatı da bir değişiklik için b
FREE
Time Segmented Volume for MT5
Fernando Carreiro
5 (1)
Göstergeler
(traduzione Google) Questo indicatore si basa sul " Time Segmented Volume (TSV)" originale sviluppato da Worden Brothers, Inc . Tuttavia, ho aggiunto alcune funzionalità in più a questo. Si può scegliere il prezzo da applicare, invece di avere solo il prezzo di chiusura predefinito utilizzato dall'originale. Si può anche scegliere quale ponderazione del volume utilizzare, incluso uno pseudo-volume basato sull'intervallo reale o nessuna ponderazione del volume. (Original text) This indicator is b
FREE
Time Segmented Volume for MT4
Fernando Carreiro
Göstergeler
(traduzione Google) Questo indicatore si basa sul " Time Segmented Volume (TSV)" originale sviluppato da Worden Brothers, Inc . Tuttavia, ho aggiunto alcune funzionalità in più a questo. Si può scegliere il prezzo da applicare, invece di avere solo il prezzo di chiusura predefinito utilizzato dall'originale. Si può anche scegliere quale ponderazione del volume utilizzare, incluso uno pseudo-volume basato sull'intervallo reale o nessuna ponderazione del volume. (Original text) This indicator is b
FREE
Exponential Range Average Deviation Offset MT5
Fernando Carreiro
Göstergeler
(Google Çeviri) Bu gösterge, John Welles Wilder'ın ortalama gerçek aralığından (ATR) esinlenmiştir, ancak bazı ek bilgiler içermektedir. Benzer şekilde, gerçek aralığın üstel hareketli ortalamasını hesaplar, ancak Wilder yerine standart alfa ağırlığını kullanır. Ayrıca, aralık ortalamasının ortalama sapmasını da hesaplar ve bunu bir sapma olarak görüntüler. Bu, yalnızca bir değişikliği daha hızlı belirlemeye değil, aynı zamanda etkisini de belirlemeye yardımcı olur. (Original text) This indicato
FREE
Wilders Average True Range for MT5
Fernando Carreiro
Göstergeler
(Google çevirisi) Bu gösterge, kitabında açıklandığı gibi, John Welles Wilder Jr. tarafından geliştirilen orijinal “ Average True Range (ATR) ”yi uygular— Teknik Ticaret Ticaret Sistemlerinde Yeni Kavramlar [1978] . Basit hareketli ortalama (SMA) yerine düzleştirilmiş hareketli ortalama (SMMA) olarak da bilinen Wilder'ın hareketli ortalamasını kullanır. MetaTrader yerleşik ATR göstergesinde kullanıldığı gibi. Kitabındaki açıklamaya göre uygulanan varsayılan süre 14 yerine 7'dir. (Original text)
FREE
Exponential Range Average Deviation Offset MT4
Fernando Carreiro
Göstergeler
(Google Çeviri) Bu gösterge, John Welles Wilder'ın ortalama gerçek aralığından (ATR) esinlenmiştir, ancak bazı ek bilgiler içermektedir. Benzer şekilde, gerçek aralığın üstel hareketli ortalamasını hesaplar, ancak Wilder yerine standart alfa ağırlığını kullanır. Ayrıca, aralık ortalamasının ortalama sapmasını da hesaplar ve bunu bir sapma olarak görüntüler. Bu, yalnızca bir değişikliği daha hızlı belirlemeye değil, aynı zamanda etkisini de belirlemeye yardımcı olur. (Original text) This indicato
FREE
Wilders Average True Range for MT4
Fernando Carreiro
Göstergeler
(Google çevirisi) Bu gösterge, kitabında açıklandığı gibi, John Welles Wilder Jr. tarafından geliştirilen orijinal “ Average True Range (ATR) ”yi uygular— Teknik Ticaret Ticaret Sistemlerinde Yeni Kavramlar [1978] . Basit hareketli ortalama (SMA) yerine düzleştirilmiş hareketli ortalama (SMMA) olarak da bilinen Wilder'ın hareketli ortalamasını kullanır. MetaTrader yerleşik ATR göstergesinde kullanıldığı gibi. Kitabındaki açıklamaya göre uygulanan varsayılan süre 14 yerine 7'dir. (Original text)
FREE
Heikin Ashi Volume Weighted for MT4
Fernando Carreiro
Göstergeler
(Otomatik çeviri) Çoğu yatırımcı, 1700'lü yıllarda Munehisa Homma tarafından oluşturulan ünlü Japon Heikin-Ashi göstergesinin farkındadır. Bazen Heiken-Ashi olarak yazılır, ancak anlamı aynı kalır, yani Japonca'da "ortalama çubuk". Bu, çok iyi bilinen Heikin Ashi göstergesinin bir uygulamasıdır, ancak birkaç ek özellik eklenmiştir. Birincisi, ister tıklama sayımı hacmi , ister gerçek hacim , ister gerçek aralığa dayalı sözde hacim olsun, değerlerinin hacim ile ağırlıklandırılmasına olanak tanır.
ZigZag with Extras for MT4
Fernando Carreiro
Göstergeler
(Google Çevirisi) Bu gösterge, MetaTrader yüklemeleriyle birlikte kaynak kodu örneği olarak sağlanan orijinal ZigZag 'a dayalıdır. "Derinlik" kanalını ve ilgili kırılmaları görüntülemek için bazı ekstra özellikler ekleyerek yeniden yazdım. Ayrıca önceki zikzak noktalarını gözlemlemenizi sağlar. Opsiyonel olarak, arızalar meydana geldiğinde kullanıcıyı uyarabilir. Uyarılar, kendi özel metninizle yalnızca terminalde veya bir mobil cihazdaki push bildirimleri aracılığıyla olabilir. (Original text)
Heikin Ashi Volume Weighted for MT5
Fernando Carreiro
5 (1)
Göstergeler
(Otomatik çeviri) Çoğu yatırımcı, 1700'lü yıllarda Munehisa Homma tarafından oluşturulan ünlü Japon Heikin-Ashi göstergesinin farkındadır. Bazen Heiken-Ashi olarak yazılır, ancak anlamı aynı kalır, yani Japonca'da "ortalama çubuk". Bu, çok iyi bilinen Heikin Ashi göstergesinin bir uygulamasıdır, ancak birkaç ek özellik eklenmiştir. Birincisi, ister tıklama sayımı hacmi , ister gerçek hacim , ister gerçek aralığa dayalı sözde hacim olsun, değerlerinin hacim ile ağırlıklandırılmasına olanak tanır.
ZigZag with Extras for MT5
Fernando Carreiro
Göstergeler
(Google Çevirisi) Bu gösterge, MetaTrader yüklemeleriyle birlikte kaynak kodu örneği olarak sağlanan orijinal ZigZag 'a dayalıdır. "Derinlik" kanalını ve ilgili kırılmaları görüntülemek için bazı ekstra özellikler ekleyerek yeniden yazdım. Ayrıca önceki zikzak noktalarını gözlemlemenizi sağlar. Opsiyonel olarak, arızalar meydana geldiğinde kullanıcıyı uyarabilir. Uyarılar, kendi özel metninizle yalnızca terminalde veya bir mobil cihazdaki push bildirimleri aracılığıyla olabilir. (Original text)
Spread and Price Tracker
Fernando Carreiro
Göstergeler
(Bu metin, orijinal İngilizce metinden otomatik çeviri kullanılarak oluşturulmuştur.) MetaTrader grafikleri, yalnızca Bid teklif fiyatlarına (veya belirli sembol türleri için Last teklif fiyatlarına) dayalı çubuk/mum grafiklerini gösterir. Ancak, bu resmin tamamı değildir; ayrıca dikkate alınması gereken Ask teklif fiyatları ve bunlar arasındaki Spread de vardır. Her yeni başlayan yatırımcı, işlem yapmaya ilk başladığında bu tuzağı keşfeder ve bir şeylerin ters gittiğini fark eder. Temelleri öğ
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt