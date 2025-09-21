Ask High and Bid Low Lines

( Bu metin, orijinal İngilizce metinden otomatik çeviri kullanılarak oluşturulmuştur. )

“Gerçek tiklere dayalı her tik” modellemesini kullanarak görsel geriye dönük test yapmış olanlarınız, Strateji Test Edici'nin yüksek Ask fiyatı ve düşük Bid fiyatı için çizgi grafikler gösterdiğini fark etmiş olabilirsiniz. Birçoğu bunu can sıkıcı buluyor! Ancak, bazı ciddi tüccarlar bunu oldukça bilgilendirici buluyor — Spread'in ticaret faaliyetleri ve giriş/çıkış kararları üzerindeki etkisini değerlendirmeye yardımcı oluyor, o kadar ki, bunun sadece Görsel geriye dönük test sırasında değil, canlı grafikte de mevcut olmasını dilerdim.

Bu gösterge tam olarak bunu yapar — grafikteki her bir çubuk için en yüksek/maksimum Ask fiyatını ve en düşük/minimum Bid fiyatını gösterir. Grafikler genellikle Bid fiyatlarına dayandığından, en düşük Bid fiyatı için grafik çizgisini devre dışı bırakma seçeneği de vardır.

Bu değerler, daha düşük zaman dilimlerinde Spread'in etkisini analiz etmek için kullanılabileceği gibi, pozisyon giriş ve çıkışları için salınım noktaları olarak da kullanılabilir...

“Alış” pozisyonu Ask fiyatından açılır ve Bid fiyatından kapanır.

fiyatından açılır ve fiyatından kapanır. “Satış” pozisyonu Bid fiyatından açılır ve Ask fiyatından kapanır.

Grafiğin kendi renk şemasına göre renkleri otomatik olarak ayarlama seçeneği vardır (Ask ve Bid fiyat çizgileri).

Göstergeyi yeni bir sembol üzerinde ilk kez kullandığınızda, MetaTrader tick verilerini indirmek için oldukça uzun bir süre gerekecektir ve gösterge hiçbir şey göstermeyecektir, bu nedenle sabırlı olun.

Veriler hazır olduğunda bir sonraki gelen tick ile güncellenmelidir, ancak güncellenmezse göstergeyi kaldırıp yeniden uygulayın. Ne yazık ki, MetaTrader'ın tick verileri için uygun bir senkronizasyon yöntemi yoktur.

Ayrıca, işlenen çubukların sayısını artırırsanız veya sembolün çubuk başına yüksek tick hacmi varsa, göstergenin sonuçları çizmeden önce bilgileri ilk olarak işlemesi biraz zaman alabilir.

Bu göstergenin tamamen geçmiş tik verilerine bağlı olduğunu ve çubuk verilerine bağlı olmadığını lütfen unutmayın.