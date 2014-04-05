Multi Timeframe Multi Ddivergence MT5 indicator

Indicateur MTF Multi Divergence (MT5)





🚀 Identifiez les inversions de tendance importantes avant qu'elles ne se produisent

Le MTF Multi Divergence est un outil avancé de détection de divergences conçu pour les traders professionnels qui exigent une confirmation sur plusieurs unités de temps et des alertes en temps réel.

Contrairement aux indicateurs de divergence standard qui ne fonctionnent que sur un seul oscillateur, cet outil analyse simultanément le RSI, le MACD et le stochastique, puis confirme les signaux sur jusqu'à 6 unités de temps supérieures. Résultat ? Des configurations de divergence plus solides, plus claires et plus fiables pour le scalping, l'intraday et le swing trading.





✨ Fonctionnalités clés

✅ Confirmation multi-unités de temps

Fonctionne sur jusqu'à 6 unités de temps supérieures (M5/M15/M30/H1/H4/D1).

Filtrez le bruit et ne tradez que les divergences alignées sur la tendance générale.

✅ Divergence régulière et cachée

Divergence régulière → Prédit les inversions de tendance.

Divergence cachée → Prédit la continuation de la tendance.

Tout est indiqué par des flèches claires directement sur votre graphique. ✅ Puissance multi-indicateurs

Détecte les divergences sur :

• RSI (force du momentum)

• MACD (tendance et momentum)

• Stochastique (surachat/survente)

✅ Système d'alertes intelligentes

Alertes pop-up MT5 en temps réel

Évite le spam grâce à un filtre de temps de recharge intégré

Les messages d'alerte incluent des confirmations de période pour plus de confiance

✅ Visuels clairs

Vert citron ↑ → Divergence haussière

Rouge ↓ → Divergence baissière

Bleu ↑ → Divergence haussière masquée

Orange ↓ → Divergence baissière masquée

✅ Entrées personnalisables

Paramètres RSI, MACD et stochastique

Profondeur de rétrospection des divergences

Activer/désactiver les divergences masquées

Choisissez vos propres couleurs





🎯 Pourquoi les traders l'adorent

Le trading Confluence simplifié : combinez les divergences avec Supports/Résistances ou chandeliers.

Fonctionne sur tous les marchés : Forex, Or, Indices, Cryptomonnaies, Actions.

Flexibilité des unités de temps : Les scalpers peuvent détecter les retournements rapides, tandis que les swing traders peuvent confirmer les sommets et les creux majeurs.

Zéro lag : Utilise les calculs natifs de MT5 pour des mises à jour instantanées.





📌 Exemple de stratégie de trading

Attendez une flèche de divergence haussière sur votre unité de temps principale.

Vérifiez si au moins une unité de temps supérieure est confirmée (TF1/TF2/TF3).

Entrez dans la transaction avec un stop sous le point bas de la divergence.

Ciblez les sommets récents ou utilisez votre propre gestion du risque.

Cette méthode simple mais puissante peut améliorer considérablement votre taux de gain en ne négociant que les divergences confirmées.





🛠 Spécifications techniques

Plateforme : MetaTrader 5

Type : Indicateur personnalisé

Buffers : 8 (RSI, MACD, Stoch, Divergences)

Alertes : Oui (configurables)

Périodes : Toutes (prise en charge multi-périodes)

Instruments : Tous (Forex, Métaux, Cryptomonnaies, Indices, Actions)





🔑 Avantages

✔️ Évitez les faux signaux de divergence

✔️ Améliorez votre précision grâce aux confirmations MTF

✔️ Repérez les inversions et les continuations en amont

✔️ Tradez en toute confiance grâce aux alertes en temps réel

✔️ L'outil idéal pour les scalpers, les day traders et les swing traders





⚡️ Transformez vos divergences en profits grâce au MTF Multi Divergence.

Prenez l'avantage dès aujourd'hui et tradez avec une précision digne d'un établissement.



