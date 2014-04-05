Multi Timeframe Multi Ddivergence MT5 indicator

Indicatore Multi Divergence MTF (MT5)

🚀 Identifica le inversioni più potenti prima che si verifichino
Il Multi Divergence MTF è uno strumento avanzato di rilevamento delle divergenze progettato per i trader professionisti che richiedono una conferma multi-timeframe e avvisi in tempo reale.
A differenza degli indicatori di divergenza standard che funzionano su un solo oscillatore, questo strumento analizza simultaneamente RSI, MACD e Stocastico, quindi conferma i segnali con un massimo di 6 timeframe superiori. Il risultato? Configurazioni di divergenza più solide, più pulite e più affidabili per scalping, intraday e swing trading.

✨ Caratteristiche principali
✅ Conferma multi-timeframe
Funziona su un massimo di 6 timeframe superiori (M5/M15/M30/H1/H4/D1).
Filtra il rumore e fai trading solo sulle divergenze allineate con il trend principale.
✅ Divergenza regolare e nascosta
Divergenza regolare → Prevede le inversioni di tendenza. Divergenza Nascosta → Prevede la continuazione del trend.
Tutto contrassegnato con frecce chiare direttamente sul grafico.
✅ Potenza multi-indicatore
Rileva divergenze su:
• RSI (forza del momentum)
• MACD (trend e momentum)
• Stocastico (ipercomprato/ipervenduto)
✅ Sistema di avvisi intelligenti
Avvisi pop-up MT5 in tempo reale
Evita lo spam con filtro di raffreddamento integrato
I messaggi di avviso includono conferme del timeframe per una maggiore sicurezza
✅ Immagini chiare
Verde lime ↑ → Divergenza rialzista
Rosso ↓ → Divergenza ribassista
Blu ↑ → Divergenza rialzista nascosta
Arancione ↓ → Divergenza ribassista nascosta
✅ Input personalizzabili
Impostazioni RSI, MACD e stocastico
Profondità di lookback delle divergenze
Abilita/disabilita divergenze nascoste
Scegli i tuoi colori

🎯 Perché i trader lo adorano
Trading confluente semplificato: combina le divergenze con i pattern di supporto/resistenza o candele. Funziona su tutti i mercati: Forex, Oro, Indici, Criptovalute, Azioni.
Flessibilità temporale: gli scalper possono cogliere inversioni rapide, mentre gli swing trader possono confermare massimi e minimi importanti.
Zero lag: utilizza calcoli nativi di MT5 per aggiornamenti istantanei.

📌 Esempio di strategia di trading
Attendi una freccia di divergenza rialzista sul tuo timeframe principale.
Verifica se almeno un timeframe superiore conferma (TF1/TF2/TF3).
Entra in posizione con uno stop al di sotto del minimo di divergenza.
Punta ai massimi di swing recenti o utilizza la tua gestione del rischio.
Questo metodo semplice ma efficace può migliorare notevolmente il tasso di vincita negoziando solo divergenze confermate.

🛠 Specifiche tecniche
Piattaforma: MetaTrader 5
Tipo: Indicatore personalizzato
Buffer: 8 (RSI, MACD, Stoch, Divergenze)
Avvisi: Sì (configurabile)
Intervalli temporali: Qualsiasi (supporto multi-timeframe)
Strumenti: Tutti (Forex, Metalli, Criptovalute, Indici, Azioni)

🔑 Vantaggi
✔️ Evita falsi segnali di divergenza
✔️ Aumenta la precisione con le conferme MTF
✔️ Individua in anticipo inversioni e continuazioni
✔️ Fai trading con sicurezza con gli avvisi in tempo reale
✔️ Strumento perfetto per scalper, day trader e swing trader

⚡️ Trasforma le divergenze in profitti con Multi Divergence MTF.

Ottieni il vantaggio oggi stesso e fai trading con una precisione di livello istituzionale.


