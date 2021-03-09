MagicTrade Expert Advisor - Profesyonel Breakout Trading Sistemi





Ürün Genel Bakışı

MagicTrade, forex piyasalarında hassas işlem yapmak için tasarlanmış sofistike bir expert advisor'dır, özellikle Altın (XAUUSD) için optimize edilmiştir. Bu gelişmiş algoritmik trading sistemi, kurumsal seviye breakout stratejilerini akıllı para konseptleriyle birleştirerek çeşitli piyasa koşullarında tutarlı performans sunar.





Temel Özellikler





Gelişmiş Breakout Teknolojisi

- Akıllı Breakout Tespiti: Özel algoritma yüksek hassasiyetle gerçek breakout'ları tanımlar

- Çoklu Zaman Dilimi Onayı: Artırılmış sinyal güvenilirliği için entegre 4 saatlik trend analizi

- Erken Giriş Sistemi: Optimal pozisyonlama için opsiyonel 5 dakika erken giriş yeteneği





Akıllı Risk Yönetimi

- Dinamik Pozisyon Boyutlandırma: Hesap bakiyesine dayalı adaptif lot büyüklüğü yönetimi

- Stratejik Stop Loss: Optimal risk/ödül oranı için breakout mum ekstremlerinde akıllı stop yerleşimi

- Çoklu Hedef Kar Sistemi: Otomatik emir modifikasyonlu iki seviyeli take profit sistemi





Profesyonel Trading Araçları

- Gerçek Zamanlı Görsel Pano: Tüm trading parametrelerini gösteren kapsamlı grafik arayüz

- Gelişmiş Hata Ayıklama Sistemi: Performans izleme ve optimizasyon için detaylı loglama

- Özelleştirilebilir Ayarlar: Trading stilinize uyacak tamamen ayarlanabilir parametreler





Trading Stratejisi





MagicTrade şu şekilde sofistike bir breakout metodolojisi kullanır:





1. Ana Seviyeleri Belirler: Önemli destek ve direnç bölgelerini otomatik olarak tespit eder

2. Breakout'ları Onaylar: Çoklu onay kriterleri kullanarak gerçek breakout'ları doğrular

3. Hassas Şekilde Yürütür: Minimum slippage ile optimal anlarda işlemlere girer

4. Profesyonelce Yönetir: İşlem yaşam döngüsü boyunca gelişmiş risk yönetimi uygular





Performans Avantajları





- Yüksek Kazanç Oranı: Gelişmiş filtreleme sahte breakout'ları ortadan kaldırır

- Mükemmel Risk/Ödül Oranı: Stratejik TP/SL yerleşimi avantajlı oranlar sağlar

- Piyasa Uyumluluğu: Hem trend hem de range piyasalarda iyi performans gösterir

- Düşük Drawdown: Sofistike risk yönetimi sermayeyi korur





Teknik Özellikler





- Platform: MetaTrader 4

- Enstrüman: XAUUSD (Altın) için optimize edilmiştir

- Zaman Dilimi: 4 saat onaylı ana 30 dakikalık grafikler

- Önerilen Depozito: $1,000+ (esnek ayarlar mevcut)

- Ortalama İşlem Süresi: 2-8 saat

- Sistem Gereksinimleri: Standart MT4 kurulumu





Neden MagicTrade'i Seçmelisiniz?





Kanıtlanmış Güvenilirlik

Yıllar süren piyasa analizi ve testlere dayanarak oluşturulan MagicTrade, titiz backtesting ve canlı piyasa validasyonu ile tutarlı performans sunar.





Hassas Yürütme

Özel algoritmalarımız, kar potansiyelini maksimize ederken riski minimize eden cerrahi hassasiyetle giriş ve çıkışları garanti eder.





Profesyonel Seviye

Deneyimli trader'lar tarafından ciddi yatırımcılar için tasarlanan bu EA, kurumsal güvenilirlik ve performans standartlarını karşılar.





Tam Koruma

Kapsamlı risk yönetimi özellikleri, optimal büyüme potansiyeline izin verirken sermayenizi korur.





Paket İçeriği





- MagicTrade.ex4 Expert Advisor dosyası

- Kapsamlı Kullanıcı Kılavuzu (PDF)

- Önerilen Ayarlar Profili

- Kurulum Kılavuzu

- 7/24 Müşteri Desteği Erişimi





Destek ve Güncellemeler





- Ömür Boyu Ücretsiz Güncellemeler: Tüm gelecek geliştirmeler dahil

- Özel Destek: E-posta ve üye portalı üzerinden profesyonel yardım

- Düzenli Optimizasyon: Piyasa değişikliklerine dayalı sürekli iyileştirme

- Topluluk Erişimi: İçgörüler ve stratejiler için trader topluluğumuza katılın





Risk Uyarısı





Finansal enstrümanların ticareti önemli riskler içerir ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların göstergesi değildir. Canlı işlem yapmadan önce herhangi bir expert advisor'ı demo hesapta test etmeniz ve asla kaybetmeyi göze alamayacağınızdan fazlasını riske atmamanız önerilir.





Trading'inizi dönüştürmeye hazır mısınız? MagicTrade ile profesyonel algoritmik trading'in gücünü deneyimleyin - hassasiyetin karlılıkla buluştuğu yer.





Not: Bu ürün eğitim amaçlıdır ve yerel finansal düzenlemelerinize uygun şekilde kullanılmalıdır.



