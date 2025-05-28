MT4 Signals send to Telegram

MT4 Sinyalleri Telegram EA'ya - Daha Akıllıca Ticaret Yapın, Güncel Kalın! Güçlü MT4 Sinyallerimizle Telegram EA ile yatırımlarınızı hızlandırın! Gerçek zamanlı yatırım sinyallerini, kâr güncellemelerini ve SL/TP değişikliklerini doğrudan MT4 platformunuzdan Telegram kanallarınıza sorunsuz bir şekilde gönderin. İster Forex, ister Endeks veya Kripto para ticareti yapın, anında bildirimlerle kontrolü elinizde tutun. Temel Özellikler: Gerçek Zamanlı Sinyaller : Anında işlem açılış, kapanış ve değişiklik uyarıları alın.

Kar Güncellemeleri : Her 10 pip'te bir (özelleştirilebilir) güncellemelerle karınızı takip edin.

Çoklu Kanal Desteği : Birden fazla Telegram kanalına aynı anda sinyal gönderin.

Grafik Ekran Görüntüleri : İsteğe bağlı grafik ekran görüntüleriyle işlemleri görselleştirin.

Bakiye Bilgileri : Pip, para birimi ve bakiye yüzdesi cinsinden kar/zararı izleyin. Önde olmak isteyen yatırımcılar için mükemmel! Yatırım yolculuklarını kolaylaştırmak için EA'mızı kullanan binlerce yatırımcıya katılın. Yatırımlarınızı bir üst seviyeye taşımaya hazır mısınız? Hemen Başlayın : Kurulum detayları için bizimle iletişime geçin! Destek : Herhangi bir soru veya özelleştirme ihtiyacınız için bize ulaşın.

Akıllıca Ticaret Yapın, Büyük Kazanç Sağlayın!





**nasıl kurulur

*Telegram'ı açın ve arama çubuğuna '@BotFather' yazın.





*Yeni bir bot oluşturmak için /start ve ardından /newbot girin





*Botunuz için bir takma ad ve kullanıcı adı bulun (örneğin takma ad: "brand Signal" ve kullanıcı adı: BrandSignal_bot (kullanıcı adı 'bot' ile bitmelidir)





*Sohbetten API token'ını, token adresini seçin (7754680911: ARDiKhESwAAEWHnT9B9bAXd-mEpI gibi bir şey görünecektir). Kaydedin.





*Telegram'da sinyal yayınlayacağınız bir kanal oluşturun ve oluşturduğunuz botu kanala admin olarak ekleyin ve gerekli yetkileri verin.





*Oluşturduğunuz Telegram kanalına bir mesaj (test) gönderin ve bu mesajı @userinfobot'a iletin, kanal ID'niz burada görünecektir, kaydedin. (-1005646956553)





*Daha fazla sinyal kanalı için aynı işlemi tekrarlayın.





*MetaTrader 4. "Araçlar">"Ayarlar">"Uzman Danışmanlar"a gidin > "Listelenen URL'ler için WebRequest'e izin ver" kutusunu işaretleyin ve ' https://api.telegram.org ' girin.





*MT4 Telegram sinyal sağlayıcısını herhangi bir grafikte çalıştırın, kaydettiğiniz botu ve kanalı toplayın. *İstediğiniz forex çiftini istediğiniz derinliğe yerleştirebilirsiniz.





Puanlarınız ve geri bildirimleriniz bizim için önemlidir.