MT4 Signals send to Telegram
- Gerçek Zamanlı Sinyaller : Anında işlem açılış, kapanış ve değişiklik uyarıları alın.
- Kar Güncellemeleri : Her 10 pip'te bir (özelleştirilebilir) güncellemelerle karınızı takip edin.
- Çoklu Kanal Desteği : Birden fazla Telegram kanalına aynı anda sinyal gönderin.
- Grafik Ekran Görüntüleri : İsteğe bağlı grafik ekran görüntüleriyle işlemleri görselleştirin.
- Bakiye Bilgileri : Pip, para birimi ve bakiye yüzdesi cinsinden kar/zararı izleyin.
Akıllıca Ticaret Yapın, Büyük Kazanç Sağlayın!
**nasıl kurulur
*Telegram'ı açın ve arama çubuğuna '@BotFather' yazın.
*Yeni bir bot oluşturmak için /start ve ardından /newbot girin
*Botunuz için bir takma ad ve kullanıcı adı bulun (örneğin takma ad: "brand Signal" ve kullanıcı adı: BrandSignal_bot (kullanıcı adı 'bot' ile bitmelidir)
*Sohbetten API token'ını, token adresini seçin (7754680911: ARDiKhESwAAEWHnT9B9bAXd-mEpI gibi bir şey görünecektir). Kaydedin.
*Telegram'da sinyal yayınlayacağınız bir kanal oluşturun ve oluşturduğunuz botu kanala admin olarak ekleyin ve gerekli yetkileri verin.
*Oluşturduğunuz Telegram kanalına bir mesaj (test) gönderin ve bu mesajı @userinfobot'a iletin, kanal ID'niz burada görünecektir, kaydedin. (-1005646956553)
*Daha fazla sinyal kanalı için aynı işlemi tekrarlayın.
*MetaTrader 4. "Araçlar">"Ayarlar">"Uzman Danışmanlar"a gidin > "Listelenen URL'ler için WebRequest'e izin ver" kutusunu işaretleyin ve ' https://api.telegram.org ' girin.
*MT4 Telegram sinyal sağlayıcısını herhangi bir grafikte çalıştırın, kaydettiğiniz botu ve kanalı toplayın. *İstediğiniz forex çiftini istediğiniz derinliğe yerleştirebilirsiniz.
