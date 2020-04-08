Leverage indicator
Tento jedinečný indikátor vám ukazuje rozsah, v ktorom sa pohybujú maloobchodní klienti.
Spravidla, ak sa cena udržiava na priemernej úrovni, neskôr dosiahne vrchol a potom sa vráti na opačnú stranu.
Indikátor je vhodný pre všetky grafy s možnosťou nastavenia pákového efektu,
teda ak zoberieme do úvahy, že retailoví klienti sa pohybujú na trhu s pákovým efektom 500 až 100 páka.
Indikátor je vhodný pre väčšie časové rámce H1,H4...
s väčšími pákami 100,50,25
ale aj pre malé grafy M5,M15 s pákami 1000,500,300...
The recommended setting for EURUSD is H1 timeframe with leverage 500,300,200
Prajem vám veľa zábavy s mojím indikátorom, ktorý vám poskytne ten správny pohľad na trh.