Leverage indicator

Tento jedinečný indikátor vám ukazuje rozsah, v ktorom sa pohybujú maloobchodní klienti.

Spravidla, ak sa cena udržiava na priemernej úrovni, neskôr dosiahne vrchol a potom sa vráti na opačnú stranu.

Indikátor je vhodný pre všetky grafy s možnosťou nastavenia pákového efektu,

teda ak zoberieme do úvahy, že retailoví klienti sa pohybujú na trhu s pákovým efektom 500 až 100 páka.

Indikátor je vhodný pre väčšie časové rámce H1,H4...

s väčšími pákami 100,50,25 

ale aj pre malé grafy M5,M15 s pákami 1000,500,300...

The recommended setting for EURUSD is H1 timeframe with leverage 500,300,200

Prajem vám veľa zábavy s mojím indikátorom, ktorý vám poskytne ten správny pohľad na trh.

