Dynamic Market Profile

MT5 için Piyasa Profili Göstergesi – Gelişmiş Müzayede Piyasası Analizi
Piyasa Profili, tüm piyasa hareketlerini yönlendiren çift yönlü müzayede sürecini traderların gözlemlemesini sağlayan güçlü bir grafik aracıdır. Fiyatların zaman içindeki akışını görselleştirir ve sürü davranışındaki kritik kalıpları ile fiyat kabul bölgelerini ortaya çıkarır.

Özünde, Piyasa Profili, müzayede verilerini sürekli olarak kaydeden ve düzenleyen dinamik bir grafiktir; bu, traderların önemli piyasa seviyelerini hassas bir şekilde belirlemesine yardımcı olur.

Ana Özellikler ve Kavramlar

  1. Değer Alanı (VA) – Gerçek Piyasa Dengesini Belirleme
    Değer Alanı, bir günün işlem faaliyetinin %68 veya %70’ini (değiştirilebilir) içeren fiyat aralığını temsil eder ve bu, fiyat dağılımının bir standart sapmasına eşdeğerdir. Bu bölge, işlemlerin çoğunun gerçekleştiği alanı vurgular ve piyasa dengesini belirlemek için sağlam bir temel sağlar.
  2. Kontrol Noktası (POC) – Adil Fiyat
    POC (Adil Fiyat): Belirli bir süre boyunca en yüksek işlem hacmine sahip fiyat seviyesi.
    Value Area High (VAH): Değer Alanı’nın üst sınırı.
    Value Area Low (VAL): Değer Alanı’nın alt sınırı.
    Bu seviyeler, dinamik destek ve direnç olarak hareket eder ve traderlara fiyat hareketleri hakkında uygulanabilir bilgiler sunar.
  3. Gelişen Değer Alanı – Gerçek Zamanlı Piyasa Ayarlamaları
    Gelişen Değer Alanı (Developing VA), zamanla sürekli olarak ayarlanır ve fiyat kabulündeki değişiklikleri yansıtır. Bu, gelişen VAH ve VAL’i izleyen iki çizgiyle görselleştirilir ve traderların fiyat yapısının evrimini gerçek zamanlı olarak izlemesine olanak tanır.

MT5 Göstergesi – Güçlü Özellikler ve Özelleştirme
Bu MT5 için özel olarak geliştirilmiş Piyasa Profili Göstergesi, tick, dakika ve aralık çubuklarında sorunsuz bir şekilde çalışmak üzere tasarlanmıştır. Traderların şunları yapmasına olanak tanır:
✔ Değer Alanı parametrelerini ayarlayarak analizi özelleştirme.
✔ Geri bakış dönemini değiştirme (örneğin, 1 mum, 2 mum veya daha fazla).
✔ Gerçek destek ve direnç seviyelerini eşsiz bir doğrulukla belirleme.

Value Area High ve Low, GERÇEK destek ve direnç seviyelerini sağlayarak net ve yapılandırılmış bir piyasa görünümü sunar.

Dinamik ve Tarihsel Profil Bilgileri
✔ Tüm zaman dilimlerinde doğru analiz için mevcut ve önceki günün mumları için her zaman Değer Alanı ve POC’yi çizer.
✔ Geçmiş oturumlar için piyasa davranışını belirlemek amacıyla tarihsel fiyat bantlarını görüntüleme.
✔ Gelişen POC (Adil Fiyat) – Piyasa hissini gerçek zamanlı olarak izler:

Daha düşük Gelişen POC: Düşüş trendini işaret eder (düşük yatay raflar).
Daha yüksek Gelişen POC: Yükseliş trendini işaret eder (yüksek yatay raflar).
✔ Her oturumda, Gelişen Adil Fiyat yeni POC’ye dönüşür ve dinamik destek ve direnç bölgeleri oluşturur.
✔ POC ve Gelişen POC, en yüksek hacim düğümünde (HVN) hizalandığında güçlü bir destek seviyesi oluşturur.

MT5 Hacim Göstergesi ile Analizinizi Geliştirin
Maksimum etkinlik için, bu göstergeyi MT5 Hacim Göstergesi ile eşleştirerek yüksek aktiviteli fiyat seviyelerini doğrulamanızı öneririz.


