Volume Profile DD 1A

5

ÖNEMLİ DUYURU – LİSANS VE AKTİVASYON GEREKLİ
🚨 Aktivasyon Talimatları:
Satın alma işleminizi tamamladıktan sonra, lisans anahtarınızı, şifrenizi veya aktivasyon detaylarınızı almak için lütfen hemen bizimle iletişime geçin. Bunlar olmadan yazılım çalışmayacaktır. Sorunsuz bir aktivasyon süreci sağlamak ve sorularınızda size yardımcı olmak için buradayız.


Çok Dilli Özelleştirme 🌍
Trading deneyiminizi geliştirmek için yazılımı birden fazla dilde tamamen özelleştirme imkanı sunuyoruz. Ekibimiz aşağıdaki dillerde çeviri sağlayabilir:
📌 Çince | 📌 Fransızca | 📌 Portekizce | 📌 İspanyolca | 📌 Rusça
📌 Japonca | 📌 Almanca | 📌 Korece | 📌 İtalyanca | 📌 Türkçe


Tercih ettiğiniz dili bize bildirmeniz yeterli; göstergeleri kullanıcı dostu bir deneyim sunacak şekilde özelleştireceğiz.


Hacim Profili – Gelişmiş Piyasa Analiz Aracı
Hacim Profili, trader’lara piyasa dinamikleri hakkında derinlemesine bilgiler sunmak için tasarlanmış sofistike bir analiz aracıdır. Zaman içindeki fiyat dalgalanmalarını yakalar ve fiyat hareketlerini etkileyen toplu davranış kalıplarını ortaya koyan, gerçek zamanlı bir grafik açık artırma verisi sunar.


Temelinde, Değer Alanı (Value Area), günün işlem hacminin %68’ini içeren fiyat aralığını temsil eder. Bu bölge, standart sapma ile uyumlu olarak, işlemlerin çoğunun gerçekleştiği yerleri vurgular.


Temel Özellikler:


  • Hacim Kontrol Noktası (VPOC): Belirtilen bir süre içinde en yüksek işlem hacmine sahip adil fiyat seviyesini belirler.

  • Değer Alanı Üst Sınırı (VAH) ve Değer Alanı Alt Sınırı (VAL): Değer alanının üst ve alt sınırlarını tanımlar.

  • Gelişen Değer Alanı: Gerçek zamanlı olarak değişen değer aralığını takip eder ve piyasa değişimlerine dair içgörüler sunar.

Bu MT4 uyumlu gösterge, tick, dakika ve aralık çubuklarında sorunsuz bir şekilde çalışır ve trading stratejinize uyacak esnek ayarlar sunar. Değer Alanı ve geriye dönük süreyi ince ayar yaparak trader’ların destek ve direnç seviyelerini doğru bir şekilde belirlemesine yardımcı olur.


Ayrıca, gösterge hem mevcut günün hem de önceki günün mum çubukları için Değer Alanı ve VPOC’yi sürekli olarak çizer, bu da onu özellikle düşük zaman dilimlerinde etkili kılar.


Geliştirilmiş İşlevler ve Özelleştirme
Analizinizi kolaylaştırmak için Hacim Profili göstergesi sezgisel özellikler içerir:


  • Değer Alanı Geçişi (VA): Değer Alanını anında gösterir veya gizler.

  • Çizim Geçişi (DR): Hacim Profili çizimini etkinleştirir veya devre dışı bırakır, böylece grafik temiz bir görünüm kazanır.

  • Profil Silme (DLT): Profili hızla kaldırır ve grafiği temiz, odaklanmış bir şekilde tutar.

Hareket ettirilebilir bir dikdörtgen kutu, profilin hassas bir şekilde konumlandırılmasını sağlar:


  • Belirli fiyat bölgelerini ölçmek

  • Ana arz ve talep alanlarını belirlemek

  • Kritik destek ve direnç seviyelerini tespit etmek

Özelleştirme, sezgisel kontroller ve hassas araçların bu kombinasyonu, her trader’ın analizini maksimum etkinlik için uyarlamasını sağlar.


Girişler/Özellikler:
✔ Ön plan veya arka plan görüntüsü
✔ Değer Alanı (VA) Geçişi
✔ Kontrol Noktası (POC) %68
✔ Değer Alanı Çizgisi
✔ Genişletilmiş POC


Görselleştirme Seçenekleri
Renk Şemaları:


PColor Enum:


  • C1: Tek Renk

  • C2: Gauss Çan Rengi (gradyan etkisi)

Özelleştirilebilir renkler:


  • Ana profil (MainClr)

  • Kontrol Noktası (POC) (POCClr)

  • İstatistiksel çizgiler (örneğin, %25 ve %87 seviyeleri)

Profil Görünümü:
Profiller, enum_bUp aracılığıyla arka planda (U1) veya ön planda (U2) çizilebilir.


Etkileşimli Düğmeler:


  • Dr: Profili sürükle

  • DLT: Profili sil

  • VA: Değer alanı çizgilerini aç/kapat

Anahtar Seviyeler:


  • POC (Kontrol Noktası) düz bir çizgi olarak gösterilir.

  • İsteğe bağlı %25 ve %87 çizgileri, yapılandırılabilir stiller ve renklerle sunulur.

  • Fiyat aralığı, hacim dağılımı için varsayılan olarak 10 segmente (div = 10) bölünür.

Etkileşimli Kontroller
Klavye Kısayolları:


  • Q (KeyRoll): Tek renk ve Gauss renk şemaları arasında geçiş yapar.

  • W (HShowLevels): Yatay seviye görünürlüğünü açar/kapar.

  • A (KeyTop): Arka plan ve ön plan görüntüsü arasında geçiş yapar.

  • Z (KeyFix): Grafik ölçeği sabitlemeyi açar/kapar.

Fare Olayları:


  • Çift tıklama ile dikdörtgen bir profil alanı çizmeye başla.

  • Sürükle ile dikdörtgeni ayarla, ardından tıklayarak tamamla.

Performans Optimizasyonu


  • Profil verilerini saklamak ve yeniden çizim yükünü azaltmak için önbellekleme (ProfileData yapısı) kullanılır.

  • Yeniden çizim süresi 500 ms (maxTime) ile sınırlıdır, böylece gecikmeler önlenir.

  • Profiller yalnızca gerekli olduğunda yeniden çizilir (örneğin kaydırma, yakınlaştırma veya veri değişikliği sırasında).

Önerilen Sistem Özellikleri:


  • Minimum RAM: 2 GB (daha akıcı performans için 4 GB veya daha fazlası önerilir).

  • İşlemci: Çok çekirdekli CPU (Intel i5/i7 veya AMD Ryzen 5/7 ve üstü tercih edilir).

  • Grafik: Özel GPU (isteğe bağlı, ancak büyük veri kümelerini işlemek için önerilir).

  • Depolama: Daha hızlı veri erişimi için SSD önerilir.

Veri İşleme


  • M1 (1 dakikalık) zaman diliminden tick hacmi, yüksek ve düşük fiyatlar alınır.

  • Belirtilen zaman aralığında fiyat seviyelerine göre hacim dağılımı hesaplanır.

  • Veri alma başarısızlıklarını ele almak için 3 yeniden deneme mantığı desteklenir.

🚀 Bugün Başlayın!
✔ Lisansınızı şimdi güvence altına alın ve bu gelişmiş trading aracına tam erişim sağlayın.
✔ Satın alma işleminden hemen sonra bizimle iletişime geçerek lisans anahtarınızı, şifrenizi veya aktivasyon detaylarınızı alın.
✔ Göstergeyi tercih ettiğiniz dilde mi istiyorsunuz? Bize bildirin, sizin için özelleştirelim!


Her adımda sizi desteklemek için buradayız. Herhangi bir yardım veya soru için bize ulaşın!



İncelemeler 2
Adelheid Mauler
835
Adelheid Mauler 2024.06.21 13:20 
 

Alles in Ordnung der Indikator funktioniert

Yazarın diğer ürünleri
Market Profile Value Area Fair Price
OBARE PAUL OTIENO
Göstergeler
Turkish "Rusça yazın 'ÖNEMLİ UYARI – LİSANS VE AKTİVASYON GEREKLİ' Aktivasyon Talimatları: Satın alma işleminizi tamamladıktan sonra, lütfen hemen bizimle iletişime geçerek lisans anahtarınızı, şifrenizi veya aktivasyon detaylarınızı alın. Bunlar olmadan yazılım çalışmayacaktır. Sorunsuz bir aktivasyon süreci sağlamak ve sorularınıza yardımcı olmak için buradayız. Çok Dilli Özelleştirme Trading deneyiminizi geliştirmek için yazılımı birden fazla dilde tamamen özelleştirme imkanı sunuyoruz
Volume Profile DD 1B
OBARE PAUL OTIENO
Göstergeler
ÖNEMLİ DUYURU – LİSANS VE AKTİVASYON GEREKLİ Aktivasyon Talimatları: Satın alma işleminizi tamamladıktan sonra, lisans anahtarınızı, şifrenizi veya aktivasyon detaylarınızı almak için lütfen hemen bizimle iletişime geçin. Bunlar olmadan yazılım çalışmayacaktır. Sorunsuz bir aktivasyon süreci sağlamak ve sorularınızda size yardımcı olmak için buradayız. Çok Dilli Özelleştirme Trading deneyiminizi geliştirmek için yazılımı birden fazla dilde tamamen özelleştirme imkanı sunuyoruz. Ekibim
Dynamic Market Profile
OBARE PAUL OTIENO
Göstergeler
ÖNEMLİ DUYURU – LİSANS VE AKTİVASYON GEREKLİ Aktivasyon Talimatları: Satın alma işleminizi tamamladıktan sonra, lütfen hemen bizimle iletişime geçerek lisans anahtarınızı, şifrenizi veya aktivasyon detaylarınızı alın. Bunlar olmadan yazılım çalışmayacaktır. Sorunsuz bir aktivasyon süreci sağlamak ve sorularınızı yanıtlamak için buradayız. Çok Dilli Özelleştirme Trading deneyiminizi geliştirmek için yazılımı birden fazla dilde tamamen özelleştirme imkanı sunuyoruz. Ekibimiz şu dillerde çe
Filtrele:
Kelvin Yu
24
Kelvin Yu 2025.03.25 13:52 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Adelheid Mauler
835
Adelheid Mauler 2024.06.21 13:20 
 

Alles in Ordnung der Indikator funktioniert

İncelemeye yanıt