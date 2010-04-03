Dynamic Market Profile

AVIS IMPORTANT – LICENCE ET ACTIVATION REQUISES

🚨 Instructions d’Activation :

Après avoir finalisé votre achat, veuillez nous contacter immédiatement pour recevoir votre clé de licence, mot de passe ou détails d’activation. Sans ces éléments, le logiciel ne fonctionnera pas. Nous sommes là pour garantir un processus d’activation fluide et répondre à toutes vos questions.

Personnalisation Multilingue 🌍

Pour améliorer votre expérience de trading, nous proposons une personnalisation complète du logiciel dans plusieurs langues. Notre équipe peut fournir des traductions en :

📌 Chinois | 📌 Français | 📌 Portugais | 📌 Espagnol | 📌 Russe

📌 Japonais | 📌 Allemand | 📌 Coréen | 📌 Italien | 📌 Turc

Il vous suffit de nous indiquer la langue de votre choix, et nous adapterons l’indicateur pour garantir une expérience utilisateur conviviale.

Indicateur de Profil de Marché pour MT5 – Analyse Avancée du Marché des Enchères

Le Profil de Marché est un outil de graphique puissant qui permet aux traders d’observer le processus d’enchères bidirectionnel qui anime tous les mouvements du marché. Il visualise les flux et reflux des prix au fil du temps, révélant des modèles critiques dans le comportement de masse et les zones d’acceptation des prix.

En essence, le Profil de Marché est un graphique dynamique qui enregistre et organise continuellement les données d’enchères, aidant les traders à repérer avec précision les niveaux clés du marché.

Caractéristiques et Concepts Clés

Zone de Valeur (VA) – Identifier l’Équilibre Réel du Marché

La Zone de Valeur représente la plage de prix qui contient 68 % ou 70 % (ajustable) de l’activité de trading d’une journée, équivalant à un écart-type de la distribution des prix. Cette zone met en évidence l’endroit où la majorité des échanges ont lieu, offrant une base solide pour identifier l’équilibre du marché. Point de Contrôle (POC) – Le Prix Équitable

POC (Prix Équitable) : Le niveau de prix avec le plus haut volume négocié pendant une période spécifique.

Value Area High (VAH) : La limite supérieure de la Zone de Valeur.

Value Area Low (VAL) : La limite inférieure de la Zone de Valeur.

Ces niveaux agissent comme des supports et résistances dynamiques, offrant aux traders des informations exploitables sur les mouvements de prix. Zone de Valeur en Développement – Ajustements du Marché en Temps Réel

La Zone de Valeur en Développement (Developing VA) s’ajuste continuellement au fil du temps, reflétant les changements dans l’acceptation des prix. Cela est visualisé à travers deux lignes traçant le VAH et le VAL en développement, permettant aux traders de suivre l’évolution de la structure des prix en temps réel.

Indicateur MT5 – Fonctionnalités Puissantes et Personnalisation

Cet Indicateur de Profil de Marché personnalisé pour MT5 est conçu pour fonctionner de manière fluide avec des barres de ticks, minutes et ranges. Il permet aux traders de :

✔ Ajuster les paramètres de la Zone de Valeur pour personnaliser l’analyse.

✔ Modifier la période de rétrospection (par exemple, 1 bougie, 2 bougies ou plus).

✔ Repérer les véritables niveaux de support et de résistance avec une précision inégalée.

Le Value Area High et Low fournissent les VRAIS niveaux de support et de résistance, offrant une vision claire et structurée du marché.

Perspectives Dynamiques et Historiques du Profil

✔ Trace toujours la Zone de Valeur et le POC pour les bougies du jour actuel et précédent pour une analyse précise sur tous les horizons temporels.

✔ Visualise les bandes de prix historiques pour identifier le comportement du marché pour toute session passée.

✔ POC en Développement (Prix Équitable) – Suit le sentiment du marché en temps réel :

POC en Développement plus bas : Signale une tendance baissière (étagères horizontales plus basses).

POC en Développement plus haut : Signale une tendance haussière (étagères horizontales plus hautes).

✔ À chaque session, le Prix Équitable en Développement se transforme en nouveau POC, créant des zones dynamiques de support et de résistance.

✔ Lorsque le POC et le POC en Développement s’alignent sur le nœud de volume le plus élevé (HVN), cela forme un niveau de support solide.

Améliorez Votre Analyse avec l’Indicateur de Volume MT5

Pour une efficacité maximale, nous recommandons d’associer cet indicateur à l’Indicateur de Volume MT5 pour confirmer les niveaux de prix à forte activité.