Volume Profile DD 1B

Çok Dilli Özelleştirme 🌍

Trading deneyiminizi geliştirmek için yazılımı birden fazla dilde tamamen özelleştirme imkanı sunuyoruz. Ekibimiz aşağıdaki dillerde çeviri sağlayabilir:

📌 Çince | 📌 Fransızca | 📌 Portekizce | 📌 İspanyolca | 📌 Rusça

📌 Japonca | 📌 Almanca | 📌 Korece | 📌 İtalyanca | 📌 Türkçe

Tercih ettiğiniz dili bize bildirmeniz yeterli; göstergeleri kullanıcı dostu bir deneyim sunacak şekilde özelleştireceğiz.

Hacim Profili – Gelişmiş Piyasa Analiz Aracı

Hacim Profili, trader’lara piyasa dinamikleri hakkında derinlemesine bilgiler sunmak için tasarlanmış sofistike bir analiz aracıdır. Zaman içindeki fiyat dalgalanmalarını yakalar ve fiyat hareketlerini etkileyen toplu davranış kalıplarını ortaya koyan, gerçek zamanlı bir grafik açık artırma verisi sunar.

Temelinde, Değer Alanı (Value Area), günün işlem hacminin %68’ini içeren fiyat aralığını temsil eder. Bu bölge, standart sapma ile uyumlu olarak, işlemlerin çoğunun gerçekleştiği yerleri vurgular.

Temel Özellikler:

Hacim Kontrol Noktası (VPOC): Belirtilen bir süre içinde en yüksek işlem hacmine sahip adil fiyat seviyesini belirler.

Değer Alanı Üst Sınırı (VAH) ve Değer Alanı Alt Sınırı (VAL): Değer alanının üst ve alt sınırlarını tanımlar.

Gelişen Değer Alanı: Gerçek zamanlı olarak değişen değer aralığını takip eder ve piyasa değişimlerine dair içgörüler sunar.



Bu MT4 uyumlu gösterge, tick, dakika ve aralık çubuklarında sorunsuz bir şekilde çalışır ve trading stratejinize uyacak esnek ayarlar sunar. Değer Alanı ve geriye dönük süreyi ince ayar yaparak trader’ların destek ve direnç seviyelerini doğru bir şekilde belirlemesine yardımcı olur.

Ayrıca, gösterge hem mevcut günün hem de önceki günün mum çubukları için Değer Alanı ve VPOC’yi sürekli olarak çizer, bu da onu özellikle düşük zaman dilimlerinde etkili kılar.

Geliştirilmiş İşlevler ve Özelleştirme

Analizinizi kolaylaştırmak için Hacim Profili göstergesi sezgisel özellikler içerir:

Değer Alanı Geçişi (VA): Değer Alanını anında gösterir veya gizler.

Çizim Geçişi (DR): Hacim Profili çizimini etkinleştirir veya devre dışı bırakır, böylece grafik temiz bir görünüm kazanır.

Profil Silme (DLT): Profili hızla kaldırır ve grafiği temiz, odaklanmış bir şekilde tutar.



Hareket ettirilebilir bir dikdörtgen kutu, profilin hassas bir şekilde konumlandırılmasını sağlar:

Belirli fiyat bölgelerini ölçmek



Ana arz ve talep alanlarını belirlemek



Kritik destek ve direnç seviyelerini tespit etmek



Özelleştirme, sezgisel kontroller ve hassas araçların bu kombinasyonu, her trader’ın analizini maksimum etkinlik için uyarlamasını sağlar.

Girişler/Özellikler:

✔ Ön plan veya arka plan görüntüsü

✔ Değer Alanı (VA) Geçişi

✔ Kontrol Noktası (POC) %68

✔ Değer Alanı Çizgisi

✔ Genişletilmiş POC

Görselleştirme Seçenekleri

Renk Şemaları:

PColor Enum:

C1: Tek Renk



C2: Gauss Çan Rengi (gradyan etkisi)



Özelleştirilebilir renkler:

Ana profil (MainClr)



Kontrol Noktası (POC) (POCClr)



İstatistiksel çizgiler (örneğin, %25 ve %87 seviyeleri)



Profil Görünümü:

Profiller, enum_bUp aracılığıyla arka planda (U1) veya ön planda (U2) çizilebilir.

Etkileşimli Düğmeler:

Dr: Profili sürükle



DLT: Profili sil



VA: Değer alanı çizgilerini aç/kapat



Anahtar Seviyeler:

POC (Kontrol Noktası) düz bir çizgi olarak gösterilir.



İsteğe bağlı %25 ve %87 çizgileri, yapılandırılabilir stiller ve renklerle sunulur.



Fiyat aralığı, hacim dağılımı için varsayılan olarak 10 segmente (div = 10) bölünür.



Etkileşimli Kontroller

Klavye Kısayolları:

Q (KeyRoll): Tek renk ve Gauss renk şemaları arasında geçiş yapar.



W (HShowLevels): Yatay seviye görünürlüğünü açar/kapar.



A (KeyTop): Arka plan ve ön plan görüntüsü arasında geçiş yapar.



Z (KeyFix): Grafik ölçeği sabitlemeyi açar/kapar.



Fare Olayları:

Çift tıklama ile dikdörtgen bir profil alanı çizmeye başla.



Sürükle ile dikdörtgeni ayarla, ardından tıklayarak tamamla.



Performans Optimizasyonu

Profil verilerini saklamak ve yeniden çizim yükünü azaltmak için önbellekleme (ProfileData yapısı) kullanılır.



Yeniden çizim süresi 500 ms (maxTime) ile sınırlıdır, böylece gecikmeler önlenir.



Profiller yalnızca gerekli olduğunda yeniden çizilir (örneğin kaydırma, yakınlaştırma veya veri değişikliği sırasında).



Önerilen Sistem Özellikleri:

Minimum RAM: 2 GB (daha akıcı performans için 4 GB veya daha fazlası önerilir).



İşlemci: Çok çekirdekli CPU (Intel i5/i7 veya AMD Ryzen 5/7 ve üstü tercih edilir).



Grafik: Özel GPU (isteğe bağlı, ancak büyük veri kümelerini işlemek için önerilir).



Depolama: Daha hızlı veri erişimi için SSD önerilir.



Veri İşleme

M1 (1 dakikalık) zaman diliminden tick hacmi, yüksek ve düşük fiyatlar alınır.



Belirtilen zaman aralığında fiyat seviyelerine göre hacim dağılımı hesaplanır.



Veri alma başarısızlıklarını ele almak için 3 yeniden deneme mantığı desteklenir.



