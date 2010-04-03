Dynamic Market Profile

AVVISO IMPORTANTE – LICENZA E ATTIVAZIONE RICHIESTE

Indicatore di Profilo di Mercato per MT5 – Analisi Avanzata del Mercato delle Aste

Il Profilo di Mercato è uno strumento di grafici potente che consente ai trader di osservare il processo di asta bidirezionale che guida tutti i movimenti del mercato. Visualizza il flusso e riflusso dei prezzi nel tempo, rivelando modelli critici nel comportamento del gregge e nelle zone di accettazione dei prezzi.

In sostanza, il Profilo di Mercato è una grafica dinamica che registra e organizza continuamente i dati delle aste, aiutando i trader a individuare con precisione i livelli chiave del mercato.

Caratteristiche e Concetti Chiave

Area di Valore (VA) – Identificazione del Vero Equilibrio di Mercato

L’Area di Valore rappresenta l’intervallo di prezzi che contiene il 68% o il 70% (modificabile) dell’attività di trading di un giorno, equivalente a una deviazione standard della distribuzione dei prezzi. Questa zona evidenzia dove avviene la maggior parte delle operazioni, fornendo una base solida per identificare l’equilibrio del mercato. Punto di Controllo (POC) – Il Prezzo Equo

POC (Prezzo Equo): Il livello di prezzo con il maggior volume negoziato durante un periodo specifico.

Value Area High (VAH): Il confine superiore dell’Area di Valore.

Value Area Low (VAL): Il confine inferiore dell’Area di Valore.

Questi livelli fungono da supporto e resistenza dinamici, offrendo ai trader informazioni utili sui movimenti dei prezzi. Area di Valore in Sviluppo – Aggiustamenti del Mercato in Tempo Reale

L’Area di Valore in Sviluppo (Developing VA) si adatta continuamente nel tempo, riflettendo i cambiamenti nell’accettazione dei prezzi. Ciò è visualizzato tramite due linee che tracciano il VAH e il VAL in sviluppo, consentendo ai trader di monitorare l’evoluzione della struttura dei prezzi in tempo reale.

Indicatore MT5 – Funzionalità Potenti e Personalizzazione

Questo Indicatore di Profilo di Mercato personalizzato per MT5 è progettato per funzionare senza problemi con barre a tick, minuti e range. Consente ai trader di:

✔ Regolare i parametri dell’Area di Valore per personalizzare l’analisi.

✔ Modificare il periodo di look-back (ad esempio, 1 candela, 2 candele o più).

✔ Individuare i veri livelli di supporto e resistenza con una precisione senza pari.

Il Value Area High e Low forniscono i VERI livelli di supporto e resistenza, offrendo una visione chiara e strutturata del mercato.

Approfondimenti Dinamici e Storici del Profilo

✔ Traccia sempre l’Area di Valore e il POC per le candele del giorno corrente e precedente per un’analisi accurata su tutti i timeframe.

✔ Visualizza le fasce di prezzo storiche per identificare il comportamento del mercato in qualsiasi sessione passata.

✔ POC in Sviluppo (Prezzo Equo) – Traccia il sentiment del mercato in tempo reale:

POC in Sviluppo più basso: Segnala una tendenza al ribasso (scaffali orizzontali più bassi).

POC in Sviluppo più alto: Segnala una tendenza al rialzo (scaffali orizzontali più alti).

✔ In ogni sessione, il Prezzo Equo in Sviluppo si trasforma nel nuovo POC, creando zone dinamiche di supporto e resistenza.

✔ Quando il POC e il POC in Sviluppo si allineano al nodo di volume più alto (HVN), si forma un livello di supporto forte.

Migliora la Tua Analisi con l’Indicatore di Volume MT5

Per la massima efficacia, consigliamo di abbinare questo indicatore all’Indicatore di Volume MT5 per confermare i livelli di prezzo ad alta attività.