Analysis of losses of completed and open orders

При большом количестве сделок автоматической торговли на различных валютных парах сложно оценить какие были убытки в прошедшем периоде в отсутствии наблюдения. Индикатор помогает проанализировать величину убытков на каждый момент времени в прошлом, когда завершенные ордера были активны, а так же величину убытков еще не завершенных ордеров. Его можно использовать для анализа размера депозита, необходимости увеличить депозит или наоборот возможности его уменьшить в соответствии с используемой стратегией автоматической торговли.

Учитывается конечный своп сделки и комиссия. Точность до 3 пунктов в четырех знаке (30 пунктов в пяти знаке) на минутном периоде графика (таймфрейме). Большая точность достигается на меньшем таймфрейме.

Валютная пара открытого графика не имеет значения. На период расчета влияет фильтр, наложенный на историю сделок и установка количества дней для расчета в установках индикатора. Возможны задержки при пересчетах (активации индикатора, переключении между таймфреймами). Задержка уменьшается на большем таймфрейме и уменьшении количества дней для расчета.

Мне этот индикатор очень помогает, надеюсь Вам он тоже будет полезен.