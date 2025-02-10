Trade Bot VADOM

Торговый советник TradeBot VADOM основан на 3-х принципиальных в совокупности стратегиях, которые троекратно застраховывают депозит от нежелательных потерь и рисков, ограничивая торговлю в рамках определённой сетки.

С их помощью строго соблюдается манименеджмент, с использованием последовательно чередующих своё направление ордерах, с удвоением убыточных сделок и локированием позиций диверсифицируются возможности ограничения потерь и нарастания профита.

Это обусловлено более плавной смоделированной визуально составляющей графика с минимальными отклонениями, что способствует минимизации потерь при долгосрочной торговле.

При определении входных параметров следует учесть, что советник использует уже правильно выверенные показатели, подобранные для более консервативной торговли и амбиции зависят лишь от объёма вашего депозита. Поэтому умеренно выставленный стартовый лот стоит менять лишь при уверенном расчете сначала на демо-версии. Ширину канала во входных параметрах стоит выставить с шагом в 500 пунктов

На графике отображается торговля за 2023 и 2024 год на валютной паре EUR/USD

Приобретая робота советую проверить скорость интернета и объём памяти своего устройства и его загруженность, что в последствии оградит от нежелательных последствий.

Желаю хорошего настроя и профита!