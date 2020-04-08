RelativeVolatilityPro
- Göstergeler
- SERGEI ABRAMOV
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Gösterge, periyodunun yarısını oluşturan volatiliteye göre ortalama hareketli sapmayı göstermektedir.
Kırmızı çubuk grafik, bağlantı noktasına göre ortalama kayan noktayı gösterir.
Mavi histogram, önceki yarıya göre oynaklığı gösterir
ortalama hareketli.
Mavi çizgi, fiyatı ortalama hareketli olana göre simüle eder.
Gösterge hem şebeke ticareti hem de trend ticareti için mükemmeldir.
Zaman dilimi değiştiğinde sinyal değişmez
