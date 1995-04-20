Индикатор суммируеn две средние скользящие, заданные в настройках и умножает на 2. (A + B)/2;

Сдвиг на графике - смещает линию на графике.(ВАЖНО! учитывайте сдвиг на графике и сдвиг линии они суммируются, Т.Е. если смешение линий задано 50 и смещение на графике

заданно 50 суммарно сдвинется на 100).

Метод усреднения и тип цены классические как в средних скользящих.

Период - колицество свечей для расчета.

По умолчанию индикатор показывает среднею скользящию с периодом 26.

