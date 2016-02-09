Ticaret yaparken duygular - sayfa 53

mmmoguschiy :
1.1 döktüklerini söylüyorlar - acele etmeyin
başabaş noktasındayım. Çok acıyor. Daha sonra yeniden başlayacağım.
Şimdi Avrupa'da bir ticaret açılışı olacak. Duyguya bakalım.
 
MIG32 :
Üçgenden çıkana kadar bir hafta daha bekleyin. Sadece nerede?

Bu en favori soru: NEREDE??? FİYAT OLACAK MI???

 
Kötü Bebek zaten burada.
 
Globtroter :
Evet, kesinlikle - Avrupa gösterecek))
 
mmmoguschiy :
Evet, kesinlikle - Avrupa gösterecek))
Yaşasın!!!
Görünüşe göre bugün Kuklalar bizden yana!!!
 
Avrupa ne gösterecek? Bence trende karşı çıkacak aptal yok)))))
 
alagez :
Avrupa ne gösterecek? Bence trende karşı çıkacak aptal yok)))))
Trendi belirlemek için kalır
 
alagez :
Avrupa ne gösterecek? Bence trende karşı çıkacak aptal yok)))))
İşte katılıyorum.
Sermaye akışı.
Kar çığı. Para politikası .
 
Her şey!!!
Mac 4!!!

4 kez çarpılmış süpersonik ...

Mach 4

 
Globtroter :
İyi!!! Kaydolmayı unutmayın
