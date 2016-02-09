Ticaret yaparken duygular - sayfa 58
Fail, suç mahalline geri döndü. Görünüyor. Kenarda durmak.
10.45'e kadar kalacak
Roket fırlatılmazsa ve kanal sınırından itilmezse, ayrıca menzile geri dönerse, bu euro'nun zayıflığının bir teyidi olacaktır. Bununla birlikte, bu konuda hiçbir şüphe olmamalıdır. Her durumda, ABD ile ilgili verileri bekliyoruz. Üç kafa var.
Ufukta 1.06877 var - ondan uzaklaşabiliriz.
Fiyat aralığa geri döner. ADP'yi bekliyoruz.
Pazar görevi. Kalabalık olup bitene inansın ve pazara girsin diye.
Ve sonra kalabalığa binin .. Bu nedenle, toplu boşalır ...
Onlar izliyorlar. bekliyorlar. ADP'yi beklemek ve ne yapacağını bulmaya çalışmak. Hangi kararlar alınacak.
kimisi kahvesiyle, kimisi sigarasıyla, kimisi kulaklarında müzik ya da telefonla. Ve birisi şalgamlarını kaşıyor. Ya da bir eşek .