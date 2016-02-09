Ticaret yaparken duygular - sayfa 58

Globtroter :
Fail, suç mahalline geri döndü. Görünüyor. Kenarda durmak.
10.45'e kadar kalacak
bir dakika geri tepme..
 
Yılan fırlatmaya başladı (D1'de).
 
Roket fırlatılmazsa ve kanalın sınırından itilmezse, ayrıca menzile geri dönerse, bu euro'nun zayıflığının bir teyidi olacaktır. Bununla birlikte, bu konuda hiçbir şüphe olmamalıdır. Her durumda, ABD ile ilgili verileri bekliyoruz. Üç kafa var.
 
Globtroter :
Ufukta 1.06877 var - ondan uzaklaşabiliriz.
 
mmmoguschiy :
Fena değil. Görünüşe göre nereye gittiğimizi tahmin ettin.
Fiyat aralığa geri döner. ADP'yi bekliyoruz.

 
Aşağıda ufuklar var.
 

Pazar görevi. Kalabalık olup bitene inansın ve pazara girsin diye.

Ve sonra kalabalığa binin .. Bu nedenle, toplu boşalır ...

 
alagez :

Aslında bu tür şeylerin hissedilmesi gerekiyor. Ve sadece zamanla gelirler. Çok gözlemden sonra. Çiftin (enstrüman) davranışına alıştığında. Daha sonra kafada olup bitenlerin soyut bir resmi oluşur. Bankalar, fonlar, spekülatörler, hükümetler, jeopolitik hemen ortaya çıkıyor. Tüm bu insanlar ve etkenler gibi aynı anda kimisi bir fincan kahveyle, kimisi sigarayla, kimisi kulaklarında müzikle ya da telefonla. Ve biri şalgamlarını kaşıyor. Ya da bir eşek.

Onlar izliyorlar. bekliyorlar. ADP'yi beklemek ve ne yapacağını bulmaya çalışmak. Hangi kararlar alınacak.

 
Nedense herkes drang nah zuden'i bekliyor ama zaten yeterince düştü, kuzeye gitmenin zamanı gelmedi mi bana göre pariteden ne Amerika ne de Avrupa yararlanıyor... İran ayrıldıktan sonra petrol deseler de hala yarı yarıya çökecek ... bu, rublenin hala düşeceği ve euronun güçleneceği anlamına geliyor ...
 
Globtroter :
kimisi kahvesiyle, kimisi sigarasıyla, kimisi kulaklarında müzik ya da telefonla. Ve birisi şalgamlarını kaşıyor. Ya da bir eşek .


ya da saçını yolmak
