chipo :
Nedense herkes drang nah zuden'i bekliyor ama zaten yeterince düştü, kuzeye gitmenin zamanı gelmedi mi bana göre pariteden ne Amerika ne de Avrupa yararlanıyor... İran ayrıldıktan sonra petrol deseler de hala yarı yarıya çökecek ... bu, rublenin hala düşeceği ve euronun güçleneceği anlamına geliyor ...
mmmoguschiy :
chipo :
O kadar çok bobbles bastılar ki, ancak büyük bir savaşın fırınına düşerlerse sindirilemeyecekler ve çok yakında o kadar çok çökeceğini söylüyorlar ki herkese yetmeyecek gibi görünüyor - soğuk kur savaşı olacak sıcak bir şeye dönüşmek - sonuçta, hiç kimse normal bir kuru çıkış istemiyor gibi görünüyor, Amerika için tüm gücüyle dünya ateşini şişirmeye çalışan ve Napolyon'da olduğu gibi kaos eğrisinin çıkacağı yer değil ...
Bizim için önemli olan fırsatı yakalamak, trendi yakalamak, ganimeti geri çekmek ve onu bir "güvenli limana" atmak. Ve oradan pina colada içerken bu hayvanat bahçesini izleyebilirsiniz.
 
O zaman "güvenli limanlar" olmayacak - belki Mars dışında - her yerde aynı hayvanat bahçesi olacak, ancak herkes bunun olamayacağını düşünüyor, ancak gizlice herkes bunu uzun zamandır denemek ve kesin olarak öğrenmek istiyor - öyle mi olacak ... tımarhane bile değil, muhtemelen şizofreni - insanlar barış içinde yaşamaktan bıktı ...
 
lanet olsun lanet olsun!!! Vanga fısıldadı ... Ve İncil diyor ki - kardeş kardeşe gidecek

Ve savaş kafaları uçacak
 
Globtroter :
Peki, ticaret yaptık.

Pazar, repertuarında her zamanki gibi tahmin edilemez.
Ne kadar aldatabilirsin. Ama Bebekler daha akıllı.
Muhtemelen yarına kadar bir ipte takılırız.

Daha da fazlasını söyleyeceğim - kimse nasıl takılacağını bilemeyecek. Ve bence en azından yaza kadar!
 
Bu ay patlayacak. Dibe daha olası iken.
 
Globtroter :
Sen de aynısını bekleyeceksin. Ve daha da fazlası. Her şey trende ters gidiyor. Tarihi hatırla. Hep kendini tekrar eder.
İşin aslı, kendini tekrar etmesidir - herkes bir düşüş beklerken, her şey tam tersi olur.
 
Globtroter :
İyi evet. Ve şimdi herkes sadece büyümeyi bekliyor. Ve düşüş trendinin devamı olacak.
Her şey tam tersi
 
Globtroter :
Kabul ediyorum. Euro'nun toparlanması ne olursa olsun, satışa girmek için anları dikkatlice aramanız gerekiyor. ABD verileri kötü çıkarsa spekülatörler işini yapacak. Bundan sonra Piyasanın profesyonel katılımcıları devreye girecek. Hangisi satacak, çünkü Avrupa para birimi cinsinden daha ucuz varlıkları satın almanın hiçbir anlamı ve faydası yoktur. Sermaye akışı devam ediyor. Bankalarda bile rezervler yenileniyor.
Piyasa zayıf. Hangisi tehlikeli. Tatil nedeniyle az sayıda teklif veren. Ve Pazartesi günü, herkes ticarete döndüğünde - ah, bir şey olacak.
Ve tekrar geç! Kötü veri çıkarsa faize dokunulmaz ve dolar belirsizlikle karşı karşıya kalır.
