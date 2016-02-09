Ticaret yaparken duygular - sayfa 60
Lütfen yavaşlayın, not alıyorum.
Pazarın önemli bir bileşeni, onun için duygusal hazırlıktır . Yeni başlayanların çoğu bu konuyu görmezden gelir ve ticaret yaparken çok önemlidir. Bir keresinde bir demoda işlem yaptım ve duygular yaşamadım. Gerçek hesap ortaya çıkınca her şey değişti. Tamamen farklı duyumlar ve en önemlisi ilk dakikalardan itibaren sakin kalmanız gerekiyor. Zamanla alışacak ve her şey normale dönecek.
_new-rena :
Ne olacağına alışmak, tam olarak belli değil mi?
Gerçek bir hesapta yaşanan duygulara alışmak, kayıpları daha sakin karşılamaya başlayacaklardır. Ve karşı önlem almayın.
Bir veya iki yıla alıştıktan sonra, hem olumlu hem de olumsuz duygular kaybolacaktır.
sadece günde bir kez ticaret yapın ve çok fazla abartmayın.
Karısı da gidecek, araba gidecek, banka borçları için bir daire alacak.