Globtroter :
Numara. Pek hata yapamam.
Er ya da geç, geyik yakalanacak.
Robota göre büyük bir avantajı var - en azından orta vadeli bir tahmin. Ve robot sık girişlerle kafa derisine zorlanır.
Ve siz kendiniz sayıyorsunuz - bir robota orta vadeyi tahmin etmesi öğretilemez mi? ))
 
mmmoguschiy :
Bence robotlar Vakfı analiz edemezken.
Ama eminim ki makroekonomik göstergeler devreye alınabilir. Ama sonra büyük olasılıkla uzun vadeli bir danışman olmalıdır. Gelen makro istatistiklere ve teknik resme göre karar verecek. Parametrelerde bir yerde, bir veya başka bir seçeneğin önüne onay kutularını koymak veya işaretini kaldırmak mümkün olacaktır.
Örneğin, yalnızca makro ticarete (istatistiklere göre) veya teknik ticarete (tekniğe göre) izin verin. Ya da her ikisi de. Diğer ayarları da yapabilirsiniz.
Bu bizim geleceğimiz.
 
Globtroter :
Bir insanın yapabileceği her şeyi bir robot yapabilir. Ana şey, bunu ona açıklayabilmek - onunla aynı dili konuşmak. Bu durumda MQL
 
mmmoguschiy :
Güzel Ava.
Terk etmek.
 
Globtroter :
teşekkür ederim ben de beğendim ))

Bu arada, harika sonuçlar için tebrikler! Maalesef kendi rekabetimden ayrıldım
 
Globtroter :
Güzel Ava.
Terk etmek.
Biraz kilo verdi, şarkı söyledi ve bir sigara yaktı. Kendine benzemiyor. Kaybetmek seni çok etkiledi.
 
MIG32 :
ben asla kaybetmem
Kalktım, üzerimi silkeledim ve devam ettim
 
mmmoguschiy :
Yeni kıyafete göre, hepsi aynı görünüyor, limon kazandı.
 
MIG32 :
Bu, hedeflerin görselleştirilmesidir.
 
mmmoguschiy :
Yenisinde başlayacaksın 7
