Ticaret yaparken duygular - sayfa 48
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Numara. Pek hata yapamam.
Er ya da geç, geyik yakalanacak.
Robota göre büyük bir avantajı var - en azından orta vadeli bir tahmin. Ve robot sık girişlerle kafa derisine zorlanır.
Ve siz kendiniz sayıyorsunuz - bir robota orta vadeyi tahmin etmesi öğretilemez mi? ))
Ama eminim ki makroekonomik göstergeler devreye alınabilir. Ama sonra büyük olasılıkla uzun vadeli bir danışman olmalıdır. Gelen makro istatistiklere ve teknik resme göre karar verecek. Parametrelerde bir yerde, bir veya başka bir seçeneğin önüne onay kutularını koymak veya işaretini kaldırmak mümkün olacaktır.
Örneğin, yalnızca makro ticarete (istatistiklere göre) veya teknik ticarete (tekniğe göre) izin verin. Ya da her ikisi de. Diğer ayarları da yapabilirsiniz.
Bu bizim geleceğimiz.
Bence robotlar Vakfı analiz edemezken.
Ama eminim ki makroekonomik göstergeleri girebilir, bir danışmanla online bağlantı kurabilirsin. Ama sonra büyük olasılıkla uzun vadeli bir danışman olmalıdır. Gelen makro istatistiklere ve teknik resme göre karar verecek. Parametrelerde bir yerde, bir veya başka bir seçeneğin önüne onay kutularını koymak veya işaretini kaldırmak mümkün olacaktır.
Örneğin, yalnızca makro ticarete (istatistiklere göre) veya teknik ticarete (tekniğe göre) izin verin. Ya da her ikisi de. Diğer ayarları da yapabilirsiniz.
Bu bizim geleceğimiz.
Terk etmek.
Güzel Ava.
Terk etmek.
Bu arada, harika sonuçlar için tebrikler! Maalesef kendi rekabetimden ayrıldım
Güzel Ava.
Terk etmek.
Biraz kilo verdi, şarkı söyledi ve bir sigara yaktı. Kendine benzemiyor. Kaybetmek seni çok etkiledi.
Kalktım, üzerimi silkeledim ve devam ettim
ben asla kaybetmem
Kalktım, üzerimi silkeledim ve devam ettim
Yeni kıyafete göre, hepsi aynı görünüyor, limon kazandı.
Bu, hedeflerin görselleştirilmesidir.