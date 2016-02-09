Ticaret yaparken duygular - sayfa 62
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Şantaj yoluyla.
Forex kaldıraç üzerine kuruludur).
Bu tamamen farklı. Depo kredi ise, boşalttığınızda _ yapmanız gerekir. Ve eğer kendinse, omuzsuz bile olsa kederle ineceksin.
Marjin geldiğinde ticareti durduruyorlar. Pozisyonlar özkaynak ile kapatılır. Marj birkaç negatif emri kapatırsa ve bundan sonra hala öz sermayeniz kalırsa, pozisyonların geri kalanı Marj tarafından dokunulmaz. Artıya dönebilirler ve sonra Margene ayrılacaktır. Ancak eksileri artırmaya devam ederlerse - Marj onları dikkatlice kapatacaktır. Yani bakiyenizde sıfırdan başka eksi olmayacak anlamında borçta kalmayacaksınız.
Farklı brokerler için farklı olabilir. Bu benim gözlemlerimden.
Hey, Eurobucks satışları nasıl gidiyor? Bir geri alma işlemi mi tamamlıyorsunuz? Hesap hala açık mı?
Hey, Eurobucks satışları nasıl gidiyor? Bir geri alma işlemi mi tamamlıyorsunuz? Hesap hala açık mı?
Hangi hesaptan bahsettiğini kabaca tahmin edebiliyorum... :-)
Büyüme ile kapatıldı ve dağıtıldı.
Tüccar olmanın evrimindeki 5 aşamayı okuyan var mı? Tabii ki, ticarete alışmanız gerekiyor ve bunun için çok zaman harcamanız ve konileri doldurmanız gerekiyor. Ticaret bir rutin olmaya başladığında, bir geyik ya da iyi bir kâr artık korkutmaz ya da memnun etmez. O zaman duyguların tüccar üzerinde hiçbir etkisi olmadığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda, risklerin minimum olduğunu, ayrıca duygusal bir bileşen olarak büyük bir rol oynadıklarını dikkate almanız gerekir.
Sadece buna alış. İdeal olarak, bu tüm yaşamdır.
Daha fazlası söylenebilir. Bunu herkese ve herkese her yerde ve her yerde söyleyebilirsiniz;
-"Piyasada henüz para kazanamıyorsanız bile, yine de ticarete ve yatırıma devam edin. Çok uzun süre çalışmasa bile. Yine de devam edin."
Herkes için bunlar farklı dönemler. Bazıları için bu bütün bir hayat, bazıları için ise sadece birkaç yıl. Bu süre zarfında, bir kişi, kural olarak, alnını birçok kez dolduracak ve başarılı olacak ve tekrar ayrılacak ve geri gelecektir. Ve her dönüş daha sakin ve kendinden emin olacak. Bu, artık alışkanlığınızın her zaman yanınızda olacağının sinyalini verecektir. :-) ...
Güzel gün.
Hangi hesaptan bahsettiğini kabaca tahmin edebiliyorum... :-)
Büyüme ile kapatıldı ve dağıtıldı.