MIG32 :
Yenisinde başlayacaksın 7
henüz bitirmedim

Yahudilerdeki oyuncuların belli belirsiz ruh hali benim elimde değil!!! Kukla özgürlüğe ulaştı. Ama bunun hesabını verecek.

Bir sorunum var - ben bir idealistim. Aksiliklere dayanamam. Her zaman kazanmaya kararlıyım. Ancak Puppet Prankster, trendin yönüne kafa karışıklığı getiriyor. Bana uymuyor ve aptalca şeyler yapmaya başlıyorum. Lanet olası duygular!!!

Evet evet. Ah, "mümkün" kelimesi

Belki tekrar trende gireceğiz ve üç ay sonra DR'de hala bir limon kazanacağım
 
Ve Kukla - nedir bu? DR'ye ne dersin?
 
Bebek bir soyutlamadır - Tanrı gibi - kimse onu görmedi ama herkes onun var olduğuna inanıyor Piyasadaki fiyatı kendi sinsi çıkarları doğrultusunda hareket ettiren kişi veya grup - durakları yıkmak, geyik yakalamalarını sağlamak, İbranice'de ayıları karıştırmak - sayılarını azaltın

DR ile açık olacağını düşündüm - Jam Day - Kendime bir hediye yapmaya karar verdim
 
Bir trenddeyken her şey hokeydir, her şey düz veya dönüşte başlar. İşte o zaman duygular ortaya çıkar!!!!!!!!!!!!!!!! Piyasanın DOĞRU olmadığını düşünüyorsunuz ve GÖSTERİ başlıyor !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Şimdi bu gösteri başlıyor. Her şey ihanet içinde - nereye gidecek.
 
peki, nerede olduğunu biliyorsun - önce aşağı sonra yukarı.
 
Duraksızken imkansız.
 
mmmoguschiy :
Kukla bir soyutlamadır - Tanrı gibi - kimse onu görmedi ama herkes onun var olduğuna inanıyor Piyasadaki fiyatı kendi sinsi çıkarları doğrultusunda hareket ettiren o kişi veya grup - durakları yıkmak, geyiği yakalamak, ayıları Yahudi terimleriyle karıştır - sayılarını azalt

DR ile açık olacağını düşündüm - Jam Day - Kendime bir hediye yapmaya karar verdim
Alışlar ve duruşlar boşuna değil, TP=SL ile kazanç sağlayan bir stratejiye ihtiyacınız var! Hemen 2 problemden kurtulun: al ve dur. Duygulara yenik düştükten sonra, vaktinden önce kapatmak imkansızdır ve bu çok zordur, günaha büyüktür ve duygular müdahale eder.
