Ticaret yaparken duygular - sayfa 49
Yenisinde başlayacaksın 7
Yahudilerdeki oyuncuların belli belirsiz ruh hali benim elimde değil!!! Kukla özgürlüğe ulaştı. Ama bunun hesabını verecek.
Bir sorunum var - ben bir idealistim. Aksiliklere dayanamam. Her zaman kazanmaya kararlıyım. Ancak Puppet Prankster, trendin yönüne kafa karışıklığı getiriyor. Bana uymuyor ve aptalca şeyler yapmaya başlıyorum. Lanet olası duygular!!!
Piyasa trendden volatil hale geldi
Belki bir geri dönüş başlıyor.
Belki tekrar trende gireceğiz ve üç ay sonra DR'de hala bir limon kazanacağım
Ve Kukla - nedir bu? DR'ye ne dersin?
DR ile açık olacağını düşündüm - Jam Day - Kendime bir hediye yapmaya karar verdim
Şimdi bu gösteri başlıyor. Her şey ihanet içinde - nereye gidecek.
Kukla bir soyutlamadır - Tanrı gibi - kimse onu görmedi ama herkes onun var olduğuna inanıyor Piyasadaki fiyatı kendi sinsi çıkarları doğrultusunda hareket ettiren o kişi veya grup - durakları yıkmak, geyiği yakalamak, ayıları Yahudi terimleriyle karıştır - sayılarını azalt
