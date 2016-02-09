Ticaret yaparken duygular - sayfa 57
Avrupa'nın açılmasını bekleyelim. Büyüme için haber tahminlerine göre..
Peki, ekranınızı anlamak için kaç yüksek eğitim almanız gerekiyor..? O kadar çok farklı şerit, gösterge ve sensörünüz var ki fiyatın kendisi görünmüyor. :-)) Ekranına nereye bakacağımı bile bilmiyorum... :-))
Bu tür yeteneklere sahip bir uçuş okulunda olmalısınız.
En önemli şey, farklı koridorlara sahip olmanızdır.
Yani ikiniz de haklısınız.
Hala çiçek. İşte meyveler (ekran görüntüleri benim değil):
Bunun uygun olduğunu düşünmüyorum. külfetli. Dikkat dağıtmak.
Tüccar bir avcı gibi ışıkta olmalı. Onunla sadece bir tatar yayı ve oklar.
Çok fazla gösterge - işe yaramazlık garantisi.
Aylık grafikteki koridorlar yatırımcılar içindir... :-)))
Güçlü dalgalanmalar olacak, karışık veriler olacak, Cuma için beklentiler olacak, bir çekişme olacak.
Grafiklere bakılırsa, bu Poincare Sanısı.)))
Burada fiyat belirlenmemiştir. Ve fiyatı doğru yönde kontrol ediyorlar.Profesyonel olmamama rağmen burada bir şey görebiliyorum. çok zorlanıyorum)))))
Suçlular sıklıkla suç mahalline geri dönerler.
10.45'e kadar kalacak