alagez :
Avrupa'nın açılmasını bekleyelim. Büyüme için haber tahminlerine göre..
Güçlü dalgalanmalar olacak, karışık veriler olacak, Cuma için beklentiler olacak, bir çekişme olacak.
 
Globtroter :
Peki, ekranınızı anlamak için kaç yüksek eğitim almanız gerekiyor..? O kadar çok farklı şerit, gösterge ve sensörünüz var ki fiyatın kendisi görünmüyor. :-)) Ekranına nereye bakacağımı bile bilmiyorum... :-))
Bu tür yeteneklere sahip bir uçuş okulunda olmalısınız.
Hala çiçek. İşte meyveler (ekran görüntüleri benim değil):


 
Laryx :

En önemli şey, farklı koridorlara sahip olmanızdır.

Yani ikiniz de haklısınız.

Bu arada, LEVELS ile ilgili soruların cevaplarından biri buradaydı.
 
mmmoguschiy :
Hala çiçek. İşte meyveler (ekran görüntüleri benim değil):


Ah la-la.
Bunun uygun olduğunu düşünmüyorum. külfetli. Dikkat dağıtmak.
Tüccar bir avcı gibi ışıkta olmalı. Onunla sadece bir tatar yayı ve oklar.
Çok fazla gösterge - işe yaramazlık garantisi.
 
Globtroter :
Aylık grafikteki koridorlar yatırımcılar içindir... :-)))
Hiç - Günlük Pekala, birkaç gün özleyeceksin - sorun değil
 
Globtroter :
Güçlü dalgalanmalar olacak, karışık veriler olacak, Cuma için beklentiler olacak, bir çekişme olacak.
evet - çitte daha iyi Aksi takdirde henüz vaktiniz yoksa hem Doll'u hem de Kolya'yı tanımış olacaksınız.
 
Globtroter :

Çok fazla gösterge - işe yaramazlık garantisi.
6 monitörün her biri için daha iyisi
 
mmmoguschiy :
Hala çiçek. İşte meyveler (ekran görüntüleri benim değil):


Grafiklere bakılırsa, bu Poincare Sanısı.)))

Burada fiyat belirlenmemiştir. Ve fiyatı doğru yönde kontrol ediyorlar.Profesyonel olmamama rağmen burada bir şey görebiliyorum. çok zorlanıyorum)))))


 
Şimdi klasik bir senaryo gibi görünüyor. Kırık sınıra geri dönün.
Suçlular sıklıkla suç mahalline geri dönerler.
 
Fail, suç mahalline geri döndü. Görünüyor. Kenarda durmak.
10.45'e kadar kalacak
