Ticaret yaparken duygular - sayfa 51

Üçgenden çıkana kadar bir hafta daha bekleyin. Sadece nerede?
 
Globtroter :
Ve sonra nereye gidiyor..?
Sanırım bir hafta boyunca hala "yakıt ikmali yapacak" Ve sonra Soçi'de !!!!!!!!! Veya 1.1062'de konsolide etme girişimi
 
Globtroter :
mmmoguschiy :
Zaten yüzüme bir sülük düştü. Ama yakında dönüşte onlara tekrar katılacağım.
açgözlü olmak iyi değildir: tüm hastalıklar sinirlerdendir ve sinirler açgözlülükten. Sinirsiz, kayıtsız bir şekilde birleştirmeyi öğrenin, parayı kişisel olmayan çipler olarak hayal edin - Grindberg'i okuyun, Erickson'un hipnozuyla ilgili bir şeyler - yardımcı olur ... ama genel olarak çok içten yazıyorsunuz - Çehov'a gitmelisiniz - muhtemelen daha fazla yazı kazanacaksınız .. .))
 
chipo :
açgözlü olmak iyi değil: tüm hastalıklar sinirlerden ve sinirler açgözlülükten. Sinirsiz, kayıtsız bir şekilde birleştirmeyi öğrenin, parayı kişisel olmayan çipler olarak hayal edin - Grindberg'i okuyun, Erickson'un hipnozuyla ilgili bir şeyler - yardımcı olur ... ama genel olarak çok içten yazıyorsunuz - Çehov'a gitmelisiniz - muhtemelen daha fazla yazı kazanacaksınız .. .))
Evet açgözlü değilim ama yine de ayıp Ben bir insanım, robot değil! Ne tür bir hipnoz var?

Evet, bir süredir yazmayı seviyorum)) Belki haklısın !!! )) Ama Forex benim için daha az ilgi çekici hale gelmiyor
 
Güzel resimler. Tema duygularla ilgili. Neredeyse 8 yıllık ticaret deneyiminden, duygular ve ticaret uyumsuz. Bir ticarete girmek için kalıplar vardır, işlemleri yürütmek için kurallar vardır (risk, para yönetimi, lot büyüklüğü, stop değeri, kar değeri, işlem desteği, takip, vb.). Bir tüccarın ayakta kalmasına ve para kazanmasına izin veren belirli bir denge vardır, korkulukları olmayan bir uçurumun üzerindeki ince bir köprü gibidir, üzerinde yürürken neredeyse hiç risk almaz ve güvenle karşı kıyıya yaklaşırsınız. Ama en az bir kez yana bir adım atmaya değer ve bir taş gibi aşağı uçuyorsun. Sınırlar açıkça tanımlanmıştır ve hiçbir koşulda ihlal edilmemelidir. Ne yazık ki, bu herkese verilmez. Er ya da geç, neredeyse herkes uçuruma düşer. Ve sadece birkaçı sonuna kadar varır.
 
Bir tüccarın çalışmasının doğru görüntüsü: köprü çürük ve hatta kaygan, sadece dört ayak üzerinde sürünüyor, sürekli düşüyor ve tökezliyor ... biri geçmeye çalışıyor - hemen bozuluyor ve ileride siste bir havuç sallanıyor büyük bir galibiyet şeklinde ... arabalar , kızlar, kanaryalar, tahiti... çağırıyor atlıkarınca çağırıyor :))
 
Kana güçlü bir adrenalin enjeksiyonu.
Alçak irtifada uçmak.
Görünüşe göre sağ koridor etkinleştirildi:

 
Globtroter :
Kana güçlü bir adrenalin enjeksiyonu.
Alçak irtifada uçmak.
Görünüşe göre sağ koridor etkinleştirildi:

Gerçek değil gerçek!!! Düz olma olasılığı daha yüksek
