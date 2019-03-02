FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 997

Alexey :
Bir yöne gidebilirsin ve diğer yöne gidebilirsin, 5 yıl kıskanabilirsin ya da kaybı kapatmak zorunda kalabilirsin, ki bu da çok sıcak değil ne sonuç
belki bunun içindir ve yapabilirsin :-D kötü bir eylem zor değildir
 
Alexey :
Bu bir yasa değil, bu bir kaza
Bir uzman hayal kırıklığına uğramış bir enayidir))) Gerçeklerden yola çık, meslektaşım)))
 
Alexey :
Yani sadece bir tane değil!
ubuntu ağa bağlanamıyor.!?
stranger :

Alıcılar üstte, satıcılar altta, herkes mutlu.

ve fiyat sobanın üzerinde esnek olmayan bir çivi gibi uzanıyor, Kolyan ile votka içiyor)))
Alexey :
Bir yöne gidebilir ve diğer yöne gidebilirsin , 5 yıl kıskanabilirsin ya da kaybı karşılamak zorunda kalabilirsin , bu da çok sıcak değil sonuç ne

neden şaka yapıyorsun chtoli))) hem burada hem de orada, her şey bir artı))), açık siparişler (sabit değil), Bicus için yaklaşık %10 - 100 $ depo)))

açık zaman tip boy kalem fiyat S/L T/P fiyat komisyon vergiler Takas Kâr
2015.03.10 17:00:13 satmak 0.02 euro 1.0758 0.0000 0.0000 1.0695 0,00 0,00 0,00 12.60
2015.03.10 18:04:34 satmak 0.02 euro 1.0707 0.0000 0.0000 1.0695 0,00 0,00 0,00 2.40
2015.03.11 01:00:05 satın almak 0.02 euro 1.0687 0.0000 0.0000 1.0694 0,00 0,00 0,00 1.40
2015.03.11 01:00:07 satın almak 0.02 euro 1.0688 0.0000 0.0000 1.0694 0,00 0,00 0,00 1.20
2015.03.11 03:00:19 satmak 0.02 euro 1.0701 0.0000 0.0000 1.0695 0,00 0,00 0,00 1.20
2015.03.11 03:00:21 satmak 0.02 euro 1.0700 0.0000 0.0000 1.0695 0,00 0,00 0,00 1.00
2015.03.11 08:00:02 satın almak 0.02 euro 1.0689 0.0000 0.0000 1.0694 0,00 0,00 0,00 1.00
2015.03.11 08:00:04 satın almak 0.02 euro 1.0690 0.0000 0.0000 1.0694 0,00 0,00 0,00 0.80
 
Speculator_ :
1.000.000 ruble = 15.000 ABD Doları
mmmoguschiy :
devlet gösterirdi ama vergi anlamaz :-D

Sadece 100$'lık bir başlangıç depozitosu ve günlük %10'luk bir kazançla, 97 işlem gününde dolar milyoneri olduğunuzu iddia ediyorsunuz. 4 aydan biraz az.

Öyleyse başka birine günde %10 kazanmanın sizin için ne kadar kolay olduğunu söyleyin.

Tamam, %10, ama burada bazı hikaye anlatıcıları %100 uzmanlar tarafından yapılıyor. Rzhaka.

))))

 
Bicus :

2015 için ticaret. Yeşil çıktıyı, kırmızı ise girdiyi işaretler. 100$'lık işlem hesabı başlatılıyor.

 
Speculator_ :

2015 için ticaret. Yeşil çıktıyı, kırmızı girişi işaretledi. 100$'lık işlem hesabı başlatılıyor.

Ne olmuş?

milyon nerede?

 
Bicus :

Sizi de aynısını yapmaya teşvik etmiyoruz.
Bicus :

tamam hesaplamada hata var
